Пользователи сети показали, каким бывает эффект неожиданности на самом деле
Неожиданности подстерегают на каждом шагу: жираф может разбить стекло вашей машины, ваш скейт угонит собака, а утром в ванной вас встретит змея. Главное в такой момент — вовремя достать камеру, чтобы сделать такие же потрясающие снимки и видео, как те, что получились у героев нашей статьи.
Мы в AdMe.ru обожаем внезапные случаи, которые удалось заснять на камеру, и вот целый набор таких неожиданностей.
Когда живешь с мастером маскировки
Казалось бы, что такого вам может сделать змея в террариуме
«Герой, которого все мы ждем, но не заслуживаем»
Когда приехал домой, а там уже занято
К этому бургеру, наверное, прилагается визитка дантиста
Когда жалкие людишки достали своим «тук-тук»
Шах и мат, противники Дарвина
Кажется, фотограф нарвался на проблемы
«Мой дядя работает на исследовательском судне в Арктике, и сегодня к нему заглянул гость»
Потому что никто не любит спамеров
Никто не ждет подвоха, когда варит макароны. А зря
Кто бы мог подумать, что зевать — такое опасное занятие
После такой утренней встречи кофе можно уже и не пить
Битва с потрясающей развязкой
«Это стекло никто не трогал. В один момент оно просто разбилось само по себе»
Собирался покормить собаку, но у этих ребят свое мнение на этот счет
Когда нашел красный песок, а он от тебя убежал
«Еду я себе домой, и тут меня обгоняет это»
Если у вас нет друга, который портит селфи, этот парень спешит на помощь
Тот момент, когда ты понимаешь, что у мамы отличное чувство юмора и ни грамма совести
«Кто бы это ни сделал, он довел меня до инфаркта»
Так себе у вас зоопарк
Кто сказал, что охота — скучное занятие?
А с какими внезапностями сталкивались вы? Может, вам тоже удалось заснять их на камеру?
Фото на превью kellseeky56 / reddit