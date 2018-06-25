Пользователи сети показали, каким бывает эффект неожиданности на самом деле

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Неожиданности подстерегают на каждом шагу: жираф может разбить стекло вашей машины, ваш скейт угонит собака, а утром в ванной вас встретит змея. Главное в такой момент — вовремя достать камеру, чтобы сделать такие же потрясающие снимки и видео, как те, что получились у героев нашей статьи.

Мы в AdMe.ru обожаем внезапные случаи, которые удалось заснять на камеру, и вот целый набор таких неожиданностей.

Когда живешь с мастером маскировки

Казалось бы, что такого вам может сделать змея в террариуме

«Герой, которого все мы ждем, но не заслуживаем»

Когда приехал домой, а там уже занято

К этому бургеру, наверное, прилагается визитка дантиста

Когда жалкие людишки достали своим «тук-тук»

Шах и мат, противники Дарвина

Кажется, фотограф нарвался на проблемы

«Мой дядя работает на исследовательском судне в Арктике, и сегодня к нему заглянул гость»

Потому что никто не любит спамеров

Никто не ждет подвоха, когда варит макароны. А зря

Кто бы мог подумать, что зевать — такое опасное занятие

После такой утренней встречи кофе можно уже и не пить

Битва с потрясающей развязкой

«Это стекло никто не трогал. В один момент оно просто разбилось само по себе»

Собирался покормить собаку, но у этих ребят свое мнение на этот счет

Когда нашел красный песок, а он от тебя убежал

«Еду я себе домой, и тут меня обгоняет это»

Если у вас нет друга, который портит селфи, этот парень спешит на помощь

Тот момент, когда ты понимаешь, что у мамы отличное чувство юмора и ни грамма совести

«Кто бы это ни сделал, он довел меня до инфаркта»

Так себе у вас зоопарк

Кто сказал, что охота — скучное занятие?

А с какими внезапностями сталкивались вы? Может, вам тоже удалось заснять их на камеру?