Пользователи сети обсудили «невинные поступки» родителей, которые способны испортить жизнь детям

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«Как бы мы ни воспитывали своих детей, они все равно найдут что рассказать своему психотерапевту». В этой известной шутке есть большая доля правды, ведь родители — это люди, которые хотят как лучше, но ошибаются, устают или не считают что-то важным.

Пользователи Reddit рассуждают о безобидных, на первый взгляд, поступках родителей, которые негативно влияют на детей. Да так, что, уже будучи взрослыми, они не могут забыть некоторые действия своих мам и пап. А многие рассказали свои личные истории, которые нам в AdMe.ru показались достойными внимания.

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Когда мне было 4 года, мои родители взяли котенка. Я в жизни не видел ничего более милого! Невозможно было удержаться, чтобы не потискать его. Через несколько дней я проснулся утром и не обнаружил малыша дома. Когда я спросил родителей, где он, они ответили, что котенок умер, имея в виду, что это произошло из-за моего грубого с ним обращения. Я был просто в ужасе и еще несколько лет даже не мог подумать о том, чтобы прикоснуться к животным. А на самом деле родители просто вернули котенка прежним хозяевам. © thomoz

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Да, постоянные вопросы детей могут раздражать. Но их пытливые умы очень нуждаются во всех этих «мама, папа, почему?». Я встречал много взрослых, которые признаются, что перестали задавать вопросы, потому что их родителям это не нравилось. © rccrisp

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Не душите детей любовью. Моя мама перестала жить своей жизнью с тех пор, как родились мы с братом. Она была бесконечно любящей матерью. Но у нее не было друзей, она не работала и сидела дома вплоть до того времени, как я уехал из дома, а это случилось в мои 20 лет. Она очень легко расстраивалась, и любой мой косяк становился нападением на нее. За 5 лет до того, как я стал жить один, я едва могу вспомнить хоть один разговор, который не заканчивался ее слезами. Честное слово, я не был таким уж плохим. Но постоянно чувствовал себя загнанным в угол, да и сейчас иногда думаю о том, что я плохой сын, который не оправдал материнской любви. © DBianco87

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Не относитесь к своему маленькому ребенку как к другу, которому можно рассказать все. Быть жилеткой родителя очень травматично для психики ребенка. © dumbgoddess

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Я вырос в очень строгой азиатской семье. Мои родители жестко придерживались политики «никогда не буди нас». Я и по сей день беспокоюсь, если мне нужно кого-то разбудить. Воспоминания о том, как они кричат и запирают меня в шкафу, все еще свежи, хотя мне уже 22 года. © xickennoogit

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Не говорите: «Мне все равно, кто это начал». Я рос с друзьями, чьи братья и сестры постоянно провоцировали их, а потом рыдали и изображали жертву. И в таком случае очень важно, кто это начал. Родитель должен донести до детей, что агрессия — это не только драка. Конечно, дети всегда найдут лазейки в правилах, но нужно четко дать им понять, что за провокациями тоже последует наказание. © akelton07

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В детстве я обожала петь в хоре, а дома постоянно разучивала новые песни. Но вскоре перестала это делать, так как слышала постоянные насмешки от родителей и сестер. Сейчас я пою только наедине с собой или в шутку с друзьями. Но знаете, что по-настоящему ранило меня? Однажды моя сестра спросила меня, почему я никогда не занималась пением, ведь в детстве это так мне нравилось. Я едва удержалась от слез и обвинений. Тем, кто дразнит, всегда смешно. Но это на самом деле вредит людям, которых дразнят. Особенно если неприятные слова говорят близкие люди. © bunnyrut

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Мама всегда копалась в моих вещах и даже мусоре, чтобы, по ее словам, я не выбросила чего-то важного. Она находила рассказы, рисунки и, не стесняясь в выражениях, говорила все, что думает о моем творчестве. Я стала взрослой, но весь этот контроль продолжался. Но по-настоящему границы она перешла, когда, порывшись в моем ящике с бельем, нашла пачку презервативов. Мать в красках рассказала об этом моим коллегам (мы работаем в одном отделе), позоря меня за то, что я состою в интимных отношениях со своим парнем. Это случилось, когда мне было 25, и вскоре я переехала. Мне 31, и я только сейчас перестаю быть навязчивой и начинаю учиться уважать личные границы моего парня. Я просматривала его личные вещи, выбрасывала то, что считала нужным, да и просто контролировала его жизнь как могла. © dick_chiggers

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Мы все любим наших детей и хотим, чтобы они чувствовали себя особенными. Но, прививая им чувство собственной исключительности и мысль о том, что они могут выйти победителями из любой ситуации, вы сослужите им плохую службу. Они разочаруются в жизни, когда поймут, что одержать победу возможно не всегда. Покажите им, что разочарование — это нормальный процесс. Это понимание поможет им справляться со стрессами во взрослой жизни. © supersonic-hedgehog

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Не стоит вовлекать детей во взрослые проблемы. Мои родители не считали нужным скрывать их от меня. Я постоянно слышал, как они ссорились и спорили о том, кто виноват в сложившейся ситуации, и не спал нормально месяцами. Просто был уверен, что копы вот-вот придут и выгонят нас на улицу. А все потому, что родители сказали мне, что мы можем потерять право выкупа на наш дом. Вот зачем делиться этим с ребенком? © EmpressBoaHanc0ck

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Каждый раз, когда ребенок играет с кем-то противоположного пола, они говорят: «О, это твой парень / девушка?» В моем случае я долго не мог просто нормально общаться с девочками. © GoldenBruhtado

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Мне всегда говорили: «Тарелка должна оставаться пустой». Что сказать, я переедал годами, и потребовалось много труда, чтобы избавиться от нарушений пищевого поведения и сбросить лишний вес. © bearssuperfan

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Не заставляйте детей идти на физический контакт, когда они этого не хотят. Если они стесняются дяди Боба, не заставляйте их обнимать его. Тетя Карен пугает их? Не принуждайте их целовать ее. Важно, чтобы они были добрыми и приветливыми, но не нужно учить детей тому, что чувства других людей важнее их комфорта. © ingloriousbaxtr

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Мои родители всегда говорили мне, что им «нет дела до справедливости, главное, чтобы было тихо и спокойно». И еще: «Жизнь несправедлива». И я им верил. Поэтому редко просил о помощи. А одну из историй, когда я застрял на крыльце и не звал на помощь несколько часов, они любят рассказывать своим знакомым со смехом. Мол, такой забавный ребенок. А я просто помню, что был слишком запуган своими родителями, чтобы закричать и позвать их. Теперь, когда я стал взрослым, мои родители говорят: «Ну что ты, мы совсем не это имели в виду». Нет, вы это имели в виду. Вы хотели, чтобы я был тихим. Это было единственное, что было важно. © chronically_varelse

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Когда мне было 7 лет, я рассказал своей маме о кошмаре, который мне приснился, и специально попросил ее никому не говорить о нем. А потом мы пошли на семейный ужин, и за столом она рассказала мой сон всем. Больше я никогда и ничем с ней не делился. © dikklejuice

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Как-то мои родители усадили меня за кухонный стол и заставили написать письмо моему парню. Я должна была сказать, что больше не хочу его видеть. Рыдая, я написала это. А когда закончила, они разместили письмо в фейсбуке. И вели себя как ни в чем не бывало. © M0u53trap

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Однажды в младшей школе я выиграл стипендию на частные уроки пения. Но после нескольких занятий отец перестал водить меня на них, сказав, что мы больше не можем себе это позволить. В то время я не знал, что все уроки были уже оплачены, а он посчитал, что они мне просто не нужны. © Didgaridildo

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«Большие мальчики не плачут». Это «безобидное» высказывание фактически заставляет мужчин скрывать свои эмоции, а в будущем мешает им создавать отношения. © Mylegsarenumb

Как вы считаете, ошибки воспитания действительно так сильно влияют на взрослую жизнь? Или детские обиды нужно оставить в прошлом?