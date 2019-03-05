Пользователи рассказали о 22 вещах, опасность которых мы недооцениваем

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Мы понимаем, что нужно смотреть по сторонам, прежде чем переходить дорогу, что острыми предметами можно порезаться, а на льду можно поскользнуться. Но в жизни и быту очень много на первый взгляд безобидных вещей, опасность которых мы недооцениваем.

По комментариям пользователей Reddit AdMe.ru выяснил, с какими предметами повседневного пользования нужно быть более осторожными, чем мы привыкли думать.

1.

Незаметный порог между комнатами и край ковра — буквально смертельные ловушки для пожилых. Они спотыкаются о крошечный угол ковра, поскальзываются на полу и за считаные секунды ломают себе бедро. @inferno006 Это правда, я проработал несколько лет в гериатрии и могу сказать, что довольно большой процент смертей связан именно с этим. Оберегайте старших! @FalconHoof88

2.

Замороженные продукты — на первый взгляд вполне безобидная вещь. Но как только кто-то пытается отделить их друг от друга ножом, возникают порезы и различные травмы. @rororoxor Нет ничего хуже, чем смотреть, как кто-то пытается отделить друг от друга замороженные котлеты для бургеров огромным 8-дюймовым ножом @jingerninja

3.

Порошкообразный кофе или какао взрывоопасны, если распылить их в воздухе рядом с плитой или огнем. @bl1y Когда я был волонтером в охотничьем домике, одной из моих обязанностей было изображать друида и создавать огненный шар с помощью порошка кофе. @kukukele

4.

Блистерная упаковка предназначена для того, чтобы калечить. @SuzQP Попробуйте достать ножницы из такой упаковки. Только сначала возьмите у кого-нибудь вторые ножницы, чтобы отрезать упаковку и достать ваши. @I_Can_Haz_Brainz

5.

Тупой нож не такой уж и тупой. Да, потенциальная вероятность порезаться острым ножом выше, но при сильном нажатии на тупой нож, который не может нарезать хлеб, можно порезаться куда серьезнее. @bl1y

6.

Пол в ванной комнате. Намного больше людей получают травму или погибают из-за скользкого пола в ванной комнате, чем мы думаем. @elliotsilvestri

7.

Я чуть не умер от ходьбы босиком по влажному двору, на котором были разбросаны гранулы, пропитанные ядом от муравьев. Последнее, что я помню, — как рухнул на землю и почувствовал вкус металла во рту. Слава богу, на гранулу наступил я, а не одна из моих дочерей. @JohnnyFknUtah

8.

Овощерезка! Эта штука срезает более 9 000 пальцев в год. Хлоп — и пальца нет. @emilyrachel18 Овощерезка — дьявол, который помогает на кухне, но требует при этом жертв. @GreenStrong

9.

Авокадо. Тысячи людей попадают в отдел скорой помощи, потому что до сих пор не знают, как правильно резать авокадо. @rjlets_575 Непреднамеренные порезы происходят из-за попытки вырезать косточку авокадо ножом. Кончик ножа может соскользнуть с гладкой косточки и пройти через авокадо прямо в руку. Используйте ложку! @sydoroo

10.

Холодильники. Я думаю, что каждый год они давят кучу людей, когда кто-то пытается их передвинуть в одиночку. @PM__ME__STUFFZ

11.

Спрей для волос и любой другой спрей, который можно использовать как импровизированный огнемет. Моя семья все еще напоминает мне о тех днях, когда я показала своему младшему двоюродному брату этот крутой огненный трюк. @CaptainTsech К слову, сколько раз в день вы пользуетесь дезодорантом? Спреи для тела — обычное дело, но чрезмерное использование любого из них провоцирует поражение организма химическими веществами.

12.

Зубочистки могут не только уколоть. Они также могут содержать в себе вредные вещества за счет пористости материала. Поэтому будьте осторожны c канапе: не съедайте их вместе с зубочистками. @drone42

13.

Свечи — это не только приятно пахнущий романтический жест, но и открытое пламя в вашем доме. А аромасвечи содержат искусственные ароматизаторы, вызывающие высокую концентрацию опасных веществ в воздухе. @abunchofsquirrels Мой бывший работал в компании по тестированию продуктов на безопасность, и некоторое время он тестировал свечи. Потребители приносили их с жалобами. Многие из свечей взрывались. @dalalphabet

14.

Мускатный орех. Слишком большое количество съеденного мускатного ореха вызывает галлюцинации, повреждает желудок и печень. @coom42

15.

Средство для деревянных полов. Будьте осторожны, распыляя это средство на деревянный пол, — вы обязательно поскользнетесь. @ProjectSunlight

16.

Кошачьи царапины — не такая пустяковая травма, на которую можно махнуть рукой. У их последствий даже есть специальное название — БКЦ — «болезнь кошачьих царапин». Когти и слюна животного способны занести в организм человека болезнетворные бактерии. @Notmiefault

17.

Мешковатые брюки. Моя ступня застряла в штанине, я запутался и упал прямо на асфальт. Руки были в карманах, и поэтому я упал лицом вниз, оно было все в крови. @WeatherwaxDaughter

18.

Выпрямитель для волос. Моя бабушка обожгла уши моей мамы, мама обожгла мои уши, и я, продолжая традицию, обожгла уши моих дочерей. @Nah-yonce

19.

Увлажняющий лосьон. Я нанесла немного лосьона на ноги, и следующее, что я помню, — как я проснулась на полу с сотрясением мозга. @Fakress

20.

Капли для глаз смертельны, если их выпить. @ydntuthrwmeawy Да, точно. Я узнала об этом из фильма «Незваные гости», где Оуэн Уилсон подливает глазные капли в напиток Брэдли Купера. @realgaberangel

21.

Эфирные масла, например эвкалипта, очень опасны для животных. @kelseymh

22.

Застежка-молния на джинсах. Я думаю, что здесь ничего не нужно объяснять. @idrankwaytoomuch2000