Пользователи интернета рассказали о своих вещих снах, и от таких совпадений становится не по себе

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Пока мы спим и наше тело отдыхает, наш мозг продолжает бодрствовать. В это время он помогает нам справляться со стрессом за счет наших сновидений. Поэтому нам часто снится всякая ерунда, но иногда может присниться и «вещий» сон. Это один из самых удивительных феноменов нашей психики, и ученые до сих пор не могут объяснить, как это работает.