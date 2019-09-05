Пользователи интернета рассказали о своих вещих снах, и от таких совпадений становится не по себе
Пока мы спим и наше тело отдыхает, наш мозг продолжает бодрствовать. В это время он помогает нам справляться со стрессом за счет наших сновидений. Поэтому нам часто снится всякая ерунда, но иногда может присниться и «вещий» сон. Это один из самых удивительных феноменов нашей психики, и ученые до сих пор не могут объяснить, как это работает.
AdMe.ru уверен, что мистика — это то, чему наука еще просто не нашла объяснения из-за отсутствия данных, нужного оборудования или правильных гипотез. И нам было интересно читать истории о сбывшихся снах, которыми поделились пользователи сети.
- Рассказал мне мой отец слегка странную историю: «Еду я за рулем, напарник спит на пассажирском. Меня тоже начало клонить в сон, но я держался, осталось же каких-то 40 км по лесу ехать. Дорога пустая, никого нигде нет, никто не мешает. Но тут я вижу вдалеке гаишник стоит и машет палочкой, мол, проезжай, а за ним машина въехала в дерево, всю покорежило, только задние двери и багажник остались целыми.
Подъезжаю ближе и вижу — багажник-то мой! Номера и цвет машины — мои! В этот момент резко дергаю головой и понимаю, что мне это приснилось. Я заснул на скорости 90 км/ч. И спустя секунду вдоль дороги вижу то самое дерево, в которое въехал во сне». © Olololol0
- Снится мне сон под утро, что пришел наш черный кот, который умер давно. Пришел, сел, помяукал, как обычно. Просыпаюсь, спускаюсь на 1-й этаж по лестнице и вижу, что в коробке для другого кота сидит черный котенок. Увидел меня и начал мяукать. Сказать, что я был в шоке, — ничего не сказать. Так и живет теперь у нас, назвали Угольком. © LeroX
- Лихие 90-е. Однажды зимой мне приснился сон, что идем мы по улице с дочкой, на мне белое с серебряной аппликацией и широким ремнем платье, а на дочке красивое китайское платьице с очаровательной вышивкой. Светит солнце, жарко, и дочка просит мороженого. Подошли к палатке, выбрали эскимо и пошли дальше.
Вдруг солнце скрылось за черными тучами, поднялся сильный ветер, было похоже на то, будто собирается гроза, стало тяжело дышать. Начался дождь, и мы с дочкой побежали искать укрытие. Пока бежали, намокли, добежали до большого дерева, встали под ним, и только тут я заметила, что на платьице дочки вместо мокрых капель бурые пятна. Посмотрела на свое красивейшее платье и увидела, что у меня на груди расплывается кроваво-красное пятно.
Сон благополучно забылся. Полгода спустя муж поехал в командировку в Польшу и оттуда привез подарки: дочке — игрушки и красивое платье китайское с вышивкой, мне — белое платье с серебряным узором и широким поясом. Мы решили тут же, что в этих обновках в ближайшие выходные пойдем в зоопарк. Идем по улице, дочка пожаловалась на жару и попросила мороженого. И тут меня как громом ударило! Я вспомнила свой сон до мелочей! Вспомнила, что во сне мы шли именно по этой дороге, в этой одежде, все-все!
Схватив в охапку упирающегося ребенка, я рванула в ближайший переулок и бросилась бежать. За спиной я услышала крики и звуки стрельбы. Позже, когда мы уже были дома, в криминальной хронике показали, что на этом месте была перестрелка 2 преступных группировок, много пострадавших, но никто не погиб. © Assantel
- На днях приснился сон, что я по лесам или джунглям искал клад. Нашел шкатулку, в ней была бумажка, на которой было написано «Сон на 2 часа». Первый раз в жизни не услышал будильник и проспал на работу почти на 2 часа. © Pafnut1
- Я живу далеко от родителей и приезжаю очень редко. У меня сложная работа и всего лишь 1 выходной. На прошлой неделе я так устал, что, наплевав на свои цели и амбиции, пошел увольняться. Но потом все же передумал. Позже вечером звонит мне мама, спрашивает, как дела.
Я объяснил ей ситуацию на работе, сказал, что очень устал. Мама посмеялась и рассказала свой вчерашний сон, будто я приехал в родительский дом, но мама меня еще не видела, а видела только сумку мою и обувь. Тут ей звонок на телефон, звонит женщина и говорит: «Вы, пожалуйста, сына не ругайте, не переживайте. Пусть он немного у вас отдохнет и снова выходит на работу. У него все получится. Просто он немного устал». Вот так родители чувствуют своих детей. © FaraFawler
- На днях приснилось, что подруга беременна. Наутро рассказала ей о сне. Сегодня пришло фото с 2 полосками. Спрашивает пол ребенка. © Gusellka
- Примерно за месяц до призыва в Вооруженные силы СССР мне приснился сон, что меня уже призвали в армию. Там я спросил у кого-то, что это за войска, и он ответил: «Рота охраны». О таких войсках и даже такого словосочетания я никогда до этого не слышал. В тот же день на работе рассказал о сне служившим. И они объяснили, что это специализированное караульное подразделение, осуществляющее охрану объектов военной инфраструктуры.
После призыва нашу команду повезли в военную часть, откуда через несколько дней должны были отправить в Германию. В Германию мне не особо хотелось. В один из дней нас построили, вышел полковник и сказал, мол, кто не хочет служить в Германии — выйти из строя, останетесь служить здесь — в Роте охраны. Я не вышел. © g.ts
- Мне приснился сон, может быть, 6 месяцев назад. Во сне моя подруга жила в другом доме, у нее была другая мебель, другая кошка. Я точно помню, во что она была одета и о чем мы говорили. Я рассказываю ей свой сон, и вот недавно все из моего сна начало сбываться: у подруги появился новый дом, новая кошка, а когда мы встретились, она была одета в ту самую одежду из сна, и мы говорили о том же, о чем и в моем сне! © lisbethborden
- В юности я проходил военную службу по призыву в рядах Вооруженных сил России. Уходя, я попрощался со всеми близкими друзьями, а девушке сказал: «Не жди, не дождешься». Но та в слезах клялась в верности, говорила, что годик не помеха, и дождется она, и будет у нас счастье. И однажды в казарме приснился мне сон.
Во сне я прихожу домой к этой девушке, чтобы найти у нее среди книг устав внутренней службы. Я обнаружил, что у нее дома сидит мой друг и играет в какую-то игру на приставке. Я его поприветствовал, он ответил тем же. Собравшись уходить, я обратился к другу: «Идем?» Он ответил, что еще посидит. Вернувшись домой после службы, я узнал, что эта самая девушка уже больше полугода встречается с моим другом, они даже живут вместе уже. Рассказал историю, посмеялись, выпили за встречу и разошлись. © progsss
- Когда жена была на 9-м месяце, мне приснился сон, в котором дочери было уже лет 5–6, а знакомый спрашивает: «Когда у дочки день рождения?» Я отвечаю, не задумываясь: «25-го же!» Проснулся и подумал, что бред приснился, так как по срокам жена должна рожать в конце марта — с чего я так ответил во сне?
А 25 марта уже миновало, было начало апреля, супруга лежала на сохранении в роддоме уже довольно давно, ожидая появления схваток. В итоге в один прекрасный день супруга позвонила из больницы и сказала, что, кажется, началось, не звони, мол, я сама позвоню. Я посмотрел на дату, вспомнил про сон: 25 апреля! Но вот уже 26-е, а телефон молчал. Я очень устал и слегка задремал.
Сквозь сон услышал звонок. Жена: «Все хорошо, вес 3 500 г, рост 56 см! Родилась в 23:45, вчера, получается». И тут я выпал в нирвану. © TomLark
- Оставил я свою машину на ремонт, в гаражах. Звонит мне мастер утром и встревоженным голосом сообщает, что машину угнали. Я попросил вызвать милицию. Приезжаю туда, возле гаражей уже стоят люди в форме, мастер пишет протокол. Один из представителей власти в разговоре со мной сразу намекнул, что мастер сам машину спрятал. Я написал заявление на угон и стал ждать.
Прошло 3 или 4 дня. Звонит мастер и говорит, что, мол, машину нашел. Ему якобы приснился сон, что машина стоит на авторынке. Он туда приехал — и точно, там стоит. Пока я до авторынка добирался, стражи порядка изъяли у продавца все еще мой автомобиль и уже бумаги заполняли. Оказалось, что машину на рынок пригнали 2 подростка. © TeRmeet24
- Снится мне, что выхожу из автобуса на остановку, тут сразу же ко мне подбегает молодой человек, у меня из-под ног поднимает 100-рублевую купюру и отдает мне. Ну ладно, думаю, сон и сон. Забыла. А потом примерно через 2 недели выхожу на остановку возле универа, ко мне подбегает парень, поднимает у меня из-под ног 100-рублевую купюру и протягивает ее мне. Я была в шоке. © Maculata
- Мне так накануне экзамена сон приснился: тяну я билет, а он мало того что 13-й, так еще и тема мне неизвестна. Просыпаюсь в холодном поту, хватаю конспект, читаю все по этой теме. Отлегло от сердца, вроде бы все запомнила. Тяну билет на экзамене — 13-й, и тема та, что утром была еще раз прочитана. © Sexmet11
А у вас были вещие сны? Какие самые удивительные ваши сновидения сбывались?
Фото на превью LeroX / pikabu