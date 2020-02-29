Пользователи делятся в сети мнениями, которые далеки от общепринятых

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Всем не угодишь, тем более в интернете, где автоматически считается, что у Apple плохие кабели, парень должен всегда платить за девушку, голосовые сообщения всех бесят, а свечи — это самый банальный подарок в мире. Но так думают не все, и многие пользователи Twitter выражают свое не самое популярное в обществе мнение.