Пользователи делятся в сети мнениями, которые далеки от общепринятых
Всем не угодишь, тем более в интернете, где автоматически считается, что у Apple плохие кабели, парень должен всегда платить за девушку, голосовые сообщения всех бесят, а свечи — это самый банальный подарок в мире. Но так думают не все, и многие пользователи Twitter выражают свое не самое популярное в обществе мнение.
Мы в AdMe.ru думаем, что вы согласитесь не со всеми утверждениями, но что-то точно совпадет с вашими взглядами. Ведь на самом деле то, что думает большинство, не всегда априори верно.
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А какие «непопулярные мысли», которые откликаются у окружающих, возникают у вас?
Фото на превью doryculture / Twitter