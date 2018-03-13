18 твитов, в которых заключено все, что вам нужно знать о браке

Каждый брак — особенный. Но бывают в семейной жизни моменты, которые знакомы многим парам. И здорово, если муж и жена умеют посмеяться над мелкими семейными разногласиями. Вот в этих парах, например, супруги явно не дают друг другу скучать. Стоит брать с них пример, ведь здоровое чувство юмора идет на пользу любому браку.

Нас в AdMe.ru позабавили твиты остроумных мужей и жен, и мы спешим поделиться с вами этими перлами житейской мудрости.

А какие из этих ситуаций показались вам особенно знакомыми?

Фото на превью James Breakwell/twitter

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6 Комментарии
  • 13 марта 2018
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