18 твитов, в которых заключено все, что вам нужно знать о браке
Каждый брак — особенный. Но бывают в семейной жизни моменты, которые знакомы многим парам. И здорово, если муж и жена умеют посмеяться над мелкими семейными разногласиями. Вот в этих парах, например, супруги явно не дают друг другу скучать. Стоит брать с них пример, ведь здоровое чувство юмора идет на пользу любому браку.
Нас в AdMe.ru позабавили твиты остроумных мужей и жен, и мы спешим поделиться с вами этими перлами житейской мудрости.
А какие из этих ситуаций показались вам особенно знакомыми?
Фото на превью James Breakwell/twitter