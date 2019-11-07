Люди в твиттере решили придумать названия для приквелов к известным фильмам, и получилась комическая бомба

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Люди в социальных сетях часто любят поразмышлять на разные темы, соревнуясь в красноречии и оригинальности. Сегодняшний тред объединил людей с богатой фантазией и отличным чувством юмора: они придумали, как бы назывались приквелы к нашим любимым фильмам. Мы можем только представлять, как бы выглядели эти произведения искусства, поэтому включили свое воображение и немного изменили кадры из уже существующих фильмов.