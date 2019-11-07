Люди в твиттере решили придумать названия для приквелов к известным фильмам, и получилась комическая бомба
Люди в социальных сетях часто любят поразмышлять на разные темы, соревнуясь в красноречии и оригинальности. Сегодняшний тред объединил людей с богатой фантазией и отличным чувством юмора: они придумали, как бы назывались приквелы к нашим любимым фильмам. Мы можем только представлять, как бы выглядели эти произведения искусства, поэтому включили свое воображение и немного изменили кадры из уже существующих фильмов.
Мы в AdMe.ru обожаем такие полеты фантазии, которые вызывают взрывы хохота. Вам наверняка и самим захочется поучаствовать в этом, поэтому ждем комментариев с вашими вариантами приквелов.
«Лицо без шрама»
«Слегка раздраженный Макс»
«Улицы нормально работающих фонарей»
«В джазе и девушки, и парни»
«Гарри Поттер и алхимия для чайников»
«Приключения полена»
«Одиннадцать просто знакомых Оушена»
«Интерн Стрэндж»
«Честные торговцы и военные Карибского моря»
© Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl / Walt Disney Pictures © Костистый пирожок / twitter
«Операция Ъ»
«Агент 006: Иногда говори „иногда“»
«Терминатор-2: День предварительных слушаний»
«Уроки танцев с волками»
Продолжим веселье? Какие приквелы вы бы хотели увидеть?
Фото на превью Mad Max / Kennedy Miller Mitchell, Наташа Переводчица / twitter