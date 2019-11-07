Люди в твиттере решили придумать названия для приквелов к известным фильмам, и получилась комическая бомба

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Люди в социальных сетях часто любят поразмышлять на разные темы, соревнуясь в красноречии и оригинальности. Сегодняшний тред объединил людей с богатой фантазией и отличным чувством юмора: они придумали, как бы назывались приквелы к нашим любимым фильмам. Мы можем только представлять, как бы выглядели эти произведения искусства, поэтому включили свое воображение и немного изменили кадры из уже существующих фильмов.

Мы в AdMe.ru обожаем такие полеты фантазии, которые вызывают взрывы хохота. Вам наверняка и самим захочется поучаствовать в этом, поэтому ждем комментариев с вашими вариантами приквелов.

«Лицо без шрама»

«Слегка раздраженный Макс»

«Улицы нормально работающих фонарей»

«В джазе и девушки, и парни»

«Гарри Поттер и алхимия для чайников»

«Приключения полена»

«Одиннадцать просто знакомых Оушена»

«Интерн Стрэндж»

«Честные торговцы и военные Карибского моря»

«Операция Ъ»

«Агент 006: Иногда говори „иногда“»

«Терминатор-2: День предварительных слушаний»

«Уроки танцев с волками»

Продолжим веселье? Какие приквелы вы бы хотели увидеть?

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