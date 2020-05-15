Люди рассказали о том, какие странные бытовые заморочки им прививали с самого детства

Я не особенная аккуратистка, но терпеть не могу открытые дверцы у шкафов. Подозреваю, что это дело рук моей бабули. Это она говорила, что если не закрыть шкаф на ночь, то ночью черти из него вылезут. Поэтому, когда захожу к сыну в комнату, сначала закрываю все дверцы, потому что он, наоборот, считает нецелесообразным тратить энергию тела на процесс открытия дверок. Они у него открыты 24/24 и 365 дней в году. © Габриела / AdMe