Люди рассказали о том, какие странные бытовые заморочки им прививали с самого детства
Почти каждому из нас говорили: «Не ешь сосиски сырыми! От мороженого заболит горло! Подметай мокрым веником!» Об этих странных привычках мы знаем еще с детства. Но кто-то педантично выполняет наказы родителей и по сей день, а кто-то продолжает есть сосиски прямо из пачки.
Мы в AdMe.ru уверены, что у каждого из нас свои заморочки, и просто не можем не поделиться необычными бытовыми привычками, корни которых растут из детства.
- Что пылесос жрет так много электричества, что часто пылесосить нельзя. Надо взять мокрый веник и подметать им. © kin63camapa / Pikabu
- Не играй в «Денди» на новом японском телевизоре, посадишь кинескоп. Играй вон на том черно-белом телевизоре, а лучше не играй вообще. © KaiBrunenG / Pikabu
- А еще нужно мороженку всегда греть перед употреблением, чтобы горлышко не заболело. И йогурт. И даже компот. И перед посудомоечной машиной посуду всегда нужно мыть! А то она сама не справится. И жареное есть нельзя, желудок не переварит. И варить все нужно долго-долго... даже макароны не альденте, а до состояния мягкого комка. И тефлон — жуткий вред, по телевизору сказали. © CrabCrabCrabCrab / Pikabu
- Если жевать жвачку дольше 5 минут или чаще раза в день, то обязательно будет язва, а если проглотить — аппендицит. И понос, если есть макароны (или любую другую еду) без хлеба. © kin63camapa / Pikabu
- Мама моей одногруппницы гладила носки. Она нам рассказывала что-то и произнесла: «Она теперь брату даже носки не гладит. Он теперь все сам. А вы что, носки не гладите? Они потом такие мягкие». © BeliyKrolik / Pikabu
- Толченые таблетки! Прям передернуло: травма детства. Вместо того чтобы дать быстро проглотить горькую таблетку, в тебя засыпают ложку горького порошка, который по всему рту расходится. Непередаваемые ощущения. © oooslik / Pikabu
- Моя прабабушка смывала содержимое унитаза водой из небольшой кружки (воду экономила, хотя счетчиков и не было в то время). А время, потраченное на обнимашки с унитазом в попытках его почистить, считалось проведенным с пользой. И ничего страшного, что хлоркой надышалась, зато вон сколько воды сэкономила. Воду для питья можно было набирать только на кухне, а в ванной вода вредная. © CBeTJIRchok / Pikabu
- Будет звучать дико, но я долго думала, что нельзя просто так есть сосиски — их обязательно надо отварить. Муж был другого мнения. © Naiden7Virus / Pikabu
- В моем детстве еще считали, что таблетки портят желудок, поэтому детям лучше делать уколы. © Redfox79 / Pikabu
- Для чего в поезд брать так много еды? Вот эта курочка, яички и прочее. Особенно когда ехать только ночь. Во многих поездах кормят, пусть и за небольшие деньги. Или можно взять с собой что-то легкое.
- Мама с детства напрочь вдолбила на всю жизнь, что не должно быть грязной посуды. Хоть умираешь, но помыть обязана. И ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах не садиться в течение дня на заправленную постель! И по уборке: один день моешь полы, другой день — протираешь. Эти 3 пункта до сих пор соблюдаю. © Алина Якубова / Facebook
- Не ложилась спать, пока не вымою всю использованную днем обувь для всей семьи. Все на меня удивленно смотрели. Слава богу, попустило со временем. Теперь только по необходимости мою. А все из детства: мама мыла каждый день и меня учила.
- А бабушка моя была та еще чистюля. Генеральная уборка была каждую неделю, и ремонт 2 раза в год. Полы мылись сначала мыльным раствором, потом чистой мокрой, потом сухой тряпкой. Зимой выносили ковры, коврики, паласы, и на снегу все это чистилось. У нее в квартире был идеальный порядок: все блестело, будто только вчера ремонт закончили. Не любила я к ней ходить. То нельзя, это нельзя, там не садись, тут не стой. «Нечего стоять без дела», «Кто тебя замуж возьмет?» и прочее. © Basirat Abdullaeva / Facebook
-
Я не особенная аккуратистка, но терпеть не могу открытые дверцы у шкафов. Подозреваю, что это дело рук моей бабули. Это она говорила, что если не закрыть шкаф на ночь, то ночью черти из него вылезут. Поэтому, когда захожу к сыну в комнату, сначала закрываю все дверцы, потому что он, наоборот, считает нецелесообразным тратить энергию тела на процесс открытия дверок. Они у него открыты 24/24 и 365 дней в году. © Габриела / AdMe
- Сюжет про перекладывание из емкости в емкость — вылитая моя бабушка! Она тоже будет перекладывать: сначала из большой кастрюли в среднюю, потом из средней в маленькую, потом в судок какой-нибудь, а под конец еще в какую-то помытую баночку из-под йогурта. И мне советует. А я что, дурная — мыть 4–5 разных емкостей из-под одного блюда, если у меня и изначальная кастрюля в холодильник помещается? © Mariya Solovey / AdMe
- У папы бзик, чтобы «кастрюли были аццентрованы» — стояли четко по центру кружочка на плите. Он мне на свадьбе об этом напомнил в торжественный момент клятвы мужу. © Мариночка / AdMe
- Нужно стирать руками все, кроме постельного белья. Его можно в машинке, стиральная машинка портит только одежду. А еще нужно рубашки крахмалить. Зачем? Я до сих пор не поняла.
- На обед нужно обязательно есть суп. Без супа никуда. И вообще, на обед надо есть первое, второе и компот. Моя мама огорчается, что я редко суп ем. А я его почти никогда не варю, но об этом не рассказываю, чтобы не расстраивать.
- Бабушка была жуткой аккуратисткой. Когда мы приходили к ней в гости, мы ставили обувь у стенки. Так бабушке непременно нужно было, чтобы пятками эта обувь опиралась на плинтус. В чем смысл, я не знаю. И вот вечно приходишь к бабуле и думаешь: «Поставить, что ли, ботинки на плинтус?» И мыло после каждого мытья рук она клала поперек мыльницы, чтобы вода с него стекала подобающим образом и в мыльнице не образовывалась лужа. Когда к ней приходили в гости ее дети и внуки, она ворчала, если мыло клали не так, а по-обычному. Казалось бы, скоро гости уйдут и снова останешься одна, будешь класть мыло как тебе нравится.
С какими странными убеждениями сталкивались вы?