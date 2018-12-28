Люди поделились тем, как необычно их наказывали родители. Вот у кого воображение работает в полную силу

17

16

11.7k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Пользователь Reddit спросил: «Какое самое странное и уникальное наказание придумывали для вас родители в детстве?» Ответы были так же исключительны, как и сам вопрос: в список попали спойлеры, розыгрыши, сочинения и стояние в очереди.

AdMe.ru перевел для вас самые впечатляющие истории наказаний. Этим родителям так и хочется вручить награду за богатое воображение.

Папа отправил нас всех заново стоять в 45-минутной очереди в парке развлечений, потому что я был нетерпелив и капризничал. Похожее наказание было для тех, кто жаловался, что ужин слишком долго готовят: они ели после всех. @Volrum

Родители ставили на компьютер пароль. Чтобы узнать его, мне нужно было идти в библиотеку и искать разные факты. Например: «Пароль — это столица Казахстана». @DiDalt

Мой папа — профессор в колледже, и он заставлял нас писать эссе. Что мы сделали не так, почему это неправильно, что нужно было сделать вместо этого. Надо было приводить цитаты и искать информацию в дополнительных источниках. Потом папа проверял содержание и грамматику, и мы исправляли ошибки до тех пор, пока эссе не считалось удовлетворительным. Например, не помыл за собой посуду, хотя тебе несколько раз напомнили? Пиши эссе про бактерии и правильное обращение с продуктами. @nonesjones

Я сделал куклу и уложил ее в свою кровать, а сам убежал гулять через окно. Когда я вернулся, кукла была на месте. Я и бросился в пляс от радости. Тут кукла вскочила. Это был папа. Я от страха чуть не обделался. А на следующий день меня заставили копать выгребную яму. @ewalt1981

Однажды мне запретили выходить из дома. Чтобы пойти гулять с друзьями, я сначала должен был сложить пазл из 1 000 кусочков. @JakeotSooth

Я была книжным червем, и бабушка в наказание рассказывала мне концовки всех книг, которые я только взяла из библиотеки. @pickleconnaiseur

Дверь в мою комнату убрали совсем, потому что я постоянно запирался. @cryptidkitten

Мы с братом вечно дрались, и однажды родителям это надоело. Они приковали нас друг к другу наручниками и одному из нас завязали глаза. Тот, кто видел, должен был помогать во всем брату с повязкой. На следующий день нас поменяли ролями. @NooflyAppe

Нашим наказанием было не сидеть в своей комнате, а запрет заходить в нее. Это было ужасно, ты и не представляешь, как много важного находится в твоей комнате, пока тебе не запретят туда заходить. @Austifox

Я уснула у парня дома. Проснулась, запаниковала и сразу побежала к машине. А ее нет. Звоню маме и говорю, что машину угнали. А она мне драматичным голосом: «Я забрала твою машину и припарковала в конце улицы. Хотела показать тебе, каково это — не знать, где находится то, что ты любишь». @ coykoi314