Люди и животные, которых поймали с поличным

Из некоторых безобидных ситуаций можно выйти безнаказанным, но не в этот раз. Герои нашей подборки пытались действовать как ниндзя и остаться незамеченными, но им это не удалось. А что получилось на самом деле? Смотрите дальше.

AdMe.ru собрал для вас фото людей и животных, которых поймали на горяченьком.

Когда все улики налицо

«Застукал девушку с лучшим другом в постели»

«Мне просто нужно было кое-что проверить!»

«Просто так попить захотелось...»

Когда ты пытаешься произвести впечатление на девушку

Час в одиночестве выглядит примерно так

«Я у ветеринара. И, похоже, здесь своя атмосфера...»

Когда увидел крутую девушку в классе и поймал ее взгляд на себе

«После трех часов поиска моего домашнего ежа я нашел его здесь»

Гиперактивная кошка, которая нуждается в помощи экзорциста

Когда пытаешься сделать мощное спортивное селфи

Иногда своих друзей хочется оставить дома

«Жена не нашла свою перчатку для нанесения автозагара, а я спешил на работу и взял первые попавшиеся носки»

Пойман на месте преступления

Когда пытаешься быть романтичной, а друзья этого не оценили

А у вас или ваших знакомых случались подобные ситуации?

Фото на превью Olibra/reddit, Manymaker/pikabu

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