Люди и животные, которых поймали с поличным
Из некоторых безобидных ситуаций можно выйти безнаказанным, но не в этот раз. Герои нашей подборки пытались действовать как ниндзя и остаться незамеченными, но им это не удалось. А что получилось на самом деле? Смотрите дальше.
AdMe.ru собрал для вас фото людей и животных, которых поймали на горяченьком.
Когда все улики налицо
«Застукал девушку с лучшим другом в постели»
«Мне просто нужно было кое-что проверить!»
«Просто так попить захотелось...»
Когда ты пытаешься произвести впечатление на девушку
Час в одиночестве выглядит примерно так
«Я у ветеринара. И, похоже, здесь своя атмосфера...»
Когда увидел крутую девушку в классе и поймал ее взгляд на себе
«После трех часов поиска моего домашнего ежа я нашел его здесь»
Гиперактивная кошка, которая нуждается в помощи экзорциста
Когда пытаешься сделать мощное спортивное селфи
Иногда своих друзей хочется оставить дома
«Жена не нашла свою перчатку для нанесения автозагара, а я спешил на работу и взял первые попавшиеся носки»
Пойман на месте преступления
Когда пытаешься быть романтичной, а друзья этого не оценили
А у вас или ваших знакомых случались подобные ситуации?
Фото на превью Olibra/reddit, Manymaker/pikabu