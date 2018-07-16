Люди предлагают знаменитому повару Гордону Рамзи оценить их блюда (Спойлер: многие уже пожалели об этом)

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Благодаря интернету мы можем задать вопрос кому угодно. Где еще тебе ответит знаменитый британский шеф-повар, чьи рестораны в сумме удостоены 16 звезд Мишлен ? Вот и пользователи твиттера решили не мешкать и предложили Гордону Рамзи оценить их блюда.

Кстати, до Рамзи таким количеством мишленовских звезд могли похвастать лишь французские шефы. Но Гордон прославился не только своими достижениями в кулинарии, но и вспыльчивым характером, а также умением рубить правду-матку безо всяких прикрас.

AdMe.ru представляет вам 14 храбрецов, которые не побоялись критики именитого шеф-повара и попросили его оценить их кулинарные эксперименты. Правда, кажется, некоторые потом об этом пожалели.