Люди делятся глупыми причинами ссор с любимыми, и это было бы смешно, если б не было так знакомо
Пользователи твиттера запустили любопытный флешмоб. Под хештегом #StupidThingsCouplesFightAbout (#ГлупыеПричиныСсор) они делятся ситуациями, которые послужили причинами разногласий с их вторыми половинками. И вы даже не представляете, сколько людей ругается из-за тележек в супермаркете или, особенно, туалетной бумаги.
AdMe.ru выбрал самые нелепые и в то же время чертовски жизненные причины ссор и делится ими с вами, чтобы показать: не надо так.
А что ссорит вас с вашим партнером? Из-за чего происходят ваши самые отчаянные «бои»?
Фото на превью Smitty8008