Люди делятся глупыми причинами ссор с любимыми, и это было бы смешно, если б не было так знакомо

Пользователи твиттера запустили любопытный флешмоб. Под хештегом #StupidThingsCouplesFightAbout (#ГлупыеПричиныСсор) они делятся ситуациями, которые послужили причинами разногласий с их вторыми половинками. И вы даже не представляете, сколько людей ругается из-за тележек в супермаркете или, особенно, туалетной бумаги.

AdMe.ru выбрал самые нелепые и в то же время чертовски жизненные причины ссор и делится ими с вами, чтобы показать: не надо так.

А что ссорит вас с вашим партнером? Из-за чего происходят ваши самые отчаянные «бои»?

Фото на превью Smitty8008

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1 Комментарии
  • 8 февраля 2018
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