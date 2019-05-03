«Игра престолов» — не самый веселый сериал, зато 17 мемов о нем рассмешат вас до чертиков (Осторожно, спойлеры!)

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«Игра престолов» — главный сериал планеты, который, словно вирус, охватывает все большее количество людей: так, первую серию финального сезона посмотрело 17,4 млн человек. Такое мощное культурное явление не могло не породить множество теорий, споров и шуток, например о том, как сир Давос не удержался и надел ожерелье Мелисандры, а Бран во время битвы за Вестерос переместился в кинотеатр на премьеру «Мстителей».