«Игра престолов» — не самый веселый сериал, зато 17 мемов о нем рассмешат вас до чертиков (Осторожно, спойлеры!)

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«Игра престолов» — главный сериал планеты, который, словно вирус, охватывает все большее количество людей: так, первую серию финального сезона посмотрело 17,4 млн человек. Такое мощное культурное явление не могло не породить множество теорий, споров и шуток, например о том, как сир Давос не удержался и надел ожерелье Мелисандры, а Бран во время битвы за Вестерос переместился в кинотеатр на премьеру «Мстителей».

AdMe.ru предлагает слегка выдохнуть в ожидании последнего эпизода и посмеяться над самыми остроумными мемами фанатов сериала.

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«Мстители: Финал».

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«Дейенерис из дома Таргариенов, первая своего имени, неопалимая, королева Миэрина, королева андалов, ройнаров и первых людей, кхалиси Дотракийского моря, разбивающая оковы и матерь драконов».

«Джон Сноу».

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Бонус: Исаак Хемпстид-Райт (Бран) опубликовал в инстаграме альтернативную концовку 3-го эпизода

«Король Ночи становится опекуном Брана, и оба они жили долго и счастливо».

Расскажите нам, какой эпизод сериала стал для вас самым большим потрясением?

Фото на превью Game of Thrones / HBO

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