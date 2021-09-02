Художник соединяет фото одних и тех же звезд в разном возрасте, чтобы показать, на какой бешеной скорости несется время
Для многих из нас ностальгия — это уютные грезы, которые помогают отдохнуть от невзгод. И художник Ард Гелинк предоставляет нам такую возможность. В своих работах он соединяет в одном кадре фото звезд в молодости и в настоящем, показывая нам, как быстро летит время.
Мы в AdMe.ru диву даемся, откуда у времени такая скорость. Настал час и вам от всей души поохать, вглядываясь в лица кумиров.
Джениффер Энистон
Хэйли Джоэл Осмент
Джери Холлиуэлл
Арнольд Шварценеггер
Роберт Дауни — младший
Мэтт Леблан
Дженнифер Лопес
Кортни Кокс
Леди Гага
Кайли Миноуг
Шер
Хэлли Берри
Селин Дион
Джулия Робертс
Джейсон Момоа
Морган Фримен
Джастин Тимберлейк
Уилл Смит
Мэттью Перри
Майкл Джей Фокс
Роберт Де Ниро
Мэрайя Кэри
А что заставляет вас ностальгировать?
Фото на превью ardgelinck / Instagram
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