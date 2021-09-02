Художник соединяет фото одних и тех же звезд в разном возрасте, чтобы показать, на какой бешеной скорости несется время

Для многих из нас ностальгия — это уютные грезы, которые помогают отдохнуть от невзгод. И художник Ард Гелинк предоставляет нам такую возможность. В своих работах он соединяет в одном кадре фото звезд в молодости и в настоящем, показывая нам, как быстро летит время.