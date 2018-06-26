Фотографии с таким «вау-эффектом», что вы еще долго будете приходить в себя

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Когда вы последний раз удивлялись? Вот так, чтобы просто до глубины души? Если давно, то наша статья исправит это недоразумение, а если недавно — то добавит еще впечатлений. Например, мы покажем вам, как выглядит кусочек компьютерных игр в реальной жизни или как резвятся касатки в естественной стихии.

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Этот бар работает по принципу фондового рынка, только с напитками. Цены меняются в зависимости от того, сколько людей совершило покупки

Жар-птица

Редкое явление альбинизма растения. Ну или оно видело какую-то жесть

Стихия

Тестировщик игр поставил машину в гараж

«Вот такую дверь я увидел в одном из жилых подъездов!»

Порежьте сы-ы-ы-ы-ыр!

«Ножи для сыра».

Путь кота

Дедушка и внучок

Ничего себе град

Высоко сижу, на всех гляжу

Глядя на это фото, чувствуешь, как шевелятся волосы

Вид на Бора-Бора

Вседорожный «бентли»

Концептуальненько

Дикая сибирская щука. Начало

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