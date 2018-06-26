Фотографии с таким «вау-эффектом», что вы еще долго будете приходить в себя
Когда вы последний раз удивлялись? Вот так, чтобы просто до глубины души? Если давно, то наша статья исправит это недоразумение, а если недавно — то добавит еще впечатлений. Например, мы покажем вам, как выглядит кусочек компьютерных игр в реальной жизни или как резвятся касатки в естественной стихии.
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Этот бар работает по принципу фондового рынка, только с напитками. Цены меняются в зависимости от того, сколько людей совершило покупки
Жар-птица
Редкое явление альбинизма растения. Ну или оно видело какую-то жесть
Стихия
Тестировщик игр поставил машину в гараж
«Вот такую дверь я увидел в одном из жилых подъездов!»
Порежьте сы-ы-ы-ы-ыр!
«Ножи для сыра».
Путь кота
Дедушка и внучок
Ничего себе град
Высоко сижу, на всех гляжу
Глядя на это фото, чувствуешь, как шевелятся волосы
Вид на Бора-Бора
Вседорожный «бентли»
Концептуальненько
Дикая сибирская щука. Начало
А что поразило вас больше всего? Расскажите нам.
Фото на превью 3HAMEHATEJIb / pikabu