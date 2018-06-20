Мы собрали для вас фотографии- антидепрессанты, чтобы вы посмеялись от души

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Если вы устали и просто хотите отвлечься от каждодневных хлопот и посмеяться над необычными совпадениями и другими крутыми штуками, то наша статья как раз то, что вам нужно. Полюбуйтесь на слишком чистоплотный кактус или на цветочек, который явно хочет совершить побег.

AdMe.ru собрал для вас все самое-самое для поднятия настроения. Давайте насладимся вместе.

В городе Ленске осы установили себе домик в секретном месте

Когда кактусу надоели грязные окна

Очень необычная лампа. Ой, секундочку...

Всего лишь неудачная панорама, а какой эффект!

Ничего необычного, простро веник пророс

Когда ты сантехник, но хотел быть электриком, а в душе художник

Упс, кто тут кого держит?

Почему-то, когда смотришь на эту фотографию, думается о политике...

То ли любовь, то ли Олега постигла печальная участь

Кажется, цветок хочет куда-то сбежать

Как в оригинале

Типичная ситуация, когда играешь в «Цивилизацию»

«Мой кактус выглядит как динозавр, пытающийся убежать от чашки»

Хмм...

Надеемся, эта машина не становится причиной аварий

Отличная маскировка!

Ну как, у нас получилось поднять вам настроение?