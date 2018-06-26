Если вы вдруг перестали верить в чудеса, то вот вам несколько причин одуматься

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Не только Гудини и Копперфильд гении чудес. Самые простые люди в обычных ситуациях каждый день творят самое настоящее волшебство. И неважно, что именно сделать: помочь черепахе перейти через дорогу, убрать двор соседа после шторма, помочь ребенку в инвалидном кресле пробежать марафон, — именно из таких дел, мелких и не очень, складывается человечный мир.

AdMe.ru подобрал для вас 20+ фотоисторий, в которых творятся удивительные чудеса.

«Я потерял кошелек во время отпуска, но кто-то прислал мне его обратно с такой запиской и с нетронутыми деньгами внутри»

«Нашел это под кроватью в отеле. Решил не отдавать на ресепшен, потому что тогда вы бы наверняка получили кошелек без денег. Надеюсь, вы насладились путешествием по Новому Орлеану и смогли добраться домой без документов!»

История одного потерянного ключа

«Продавал свой фургон „Картер“. Многие предлагали мне около $ 5 тыс. сверху названной цены, чтобы я отдал его именно им. Но я выбрал ту семью, которая приехала посмотреть на авто первой. Спустя время мне пришло это»

«Спасибо, что выбрали нас, когда продавали „Картер“. Мы его любим и планируем несколько крупных путешествий».

Ваше благородие, госпожа удача

«Подарила своему папе фасолину. Прошло несколько секунд, прежде чем он осознал, что таким образом я показала, что смогу стать донором почки для него»

«5 лет назад врачи сказали мне, что я не смогу выносить ребенка. Я пришла домой и весь вечер проплакала, уверенная, что потеряю свою малышку. Сегодня ей 5, она счастлива и здорова. Она мое чудо»

«Была в Гватемале во время недавнего извержения вулкана. Организовала небольшую поездку, чтобы собрать у неравнодушных необходимые вещи для пострадавших семей. На фото то, что нам отдали всего за несколько дней!»

С заботой о почтальоне

«Для Тони или заменяющего его почтальона. Охладись!»

«Мой парень — моряк, поэтому он не смог пойти со мной на выпускной. Но вместо него пришел его брат, и я очень счастлива!»

«Над моим племянником смеялись в школе за то, что он принес обед в „девчачьей“ коробке с котами. Купил себе такой же и ношу на работу, чтобы доказать, что каждый имеет право на свои вкусы»

Котенка вытащили из ямы глубиной 15 метров

«Увидел в одном из супермаркетов такой милый стенд с фруктами»

«Родители, если вы сегодня делаете покупки, возьмите этот здоровый перекус для своего ребенка».

«В нашем городе есть место, где для бездомных или малоимущих можно оставить теплую одежду»

«Если вам холодно, эти вещи — ваши. Если вы хотите помочь, оставьте теплые вещи здесь».

«Сотрудники этого магазина поставили у входа холодильник с бесплатной водой в день, когда на улице было около +40°»

«Бесплатная вода».

В забеге эти парни были последними, но они довезли ребенка до финишной прямой

Парень помог черепахе перейти через дорогу, подавая знаки автомобилям, чтобы те не наехали на нее

Фанаты убирают мусор после матча чемпионата мира

Ливень затопил улицы, и машины этих девушек залило водой. Парень помог им выбраться

«Моя 72-летняя бабушка не только убирает в школе, но и делает это лучше, чем кто бы то ни было. Учителя стараются, чтобы она об этом знала»

«4 года назад я стал отчимом 3 детей. На День отца они подарили мне это»

«Дорогой Ларри! Спасибо за то, что ты наш отчим. Если бы у нас был другой отчим, мы бы ударили его по лицу и пошли искать тебя. С любовью, Мэдисон, Хейли и Зои».

«Моя кузина встречалась с одним и тем же мужчиной 28 лет! Сегодня они наконец-то поженились»

«Моя перуанская семья только переехала в консервативную Юту. Этот знак на газоне наших соседей заставил маму прослезиться»

«Неважно, откуда вы приехали, мы рады, что вы наши соседи».

«После шторма этот мужчина ходит по дворам соседей, убирает мусор и чистит бассейны. Я спросил, почему он это делает, и тот ответил, что он на пенсии и у него есть время помочь»

И бонус! Когда волшебства — целая кормушка

А какие чудеса, похожие на описанные выше, вы видели в последнее время?