Если смотреть на жизнь с юмором, то даже самые дурацкие ситуации становятся поводом для веселья

Часто получается так, что юмор становится главным оружием против скучных и однообразных будней. Наших сегодняшних героев в этой войне уже не остановить, ведь трудности для них не проблема, а жизнь — это лишний повод пошутить.

Редакция AdMe.ru делится с вами новой подборкой, содержащей суточную дозу сарказма и иронии.

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Фото на превью StValentinka69/twitter

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