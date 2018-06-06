Если смотреть на жизнь с юмором, то даже самые дурацкие ситуации становятся поводом для веселья

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Часто получается так, что юмор становится главным оружием против скучных и однообразных будней. Наших сегодняшних героев в этой войне уже не остановить, ведь трудности для них не проблема, а жизнь — это лишний повод пошутить.