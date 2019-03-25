Девушки показывают самые нелепые СМС от парней, которые пытались познакомиться с ними

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Казалось бы, в наш технологичный век обзавестись второй половинкой стало намного проще. Больше не надо подолгу набираться смелости, чтобы подойти на улице к понравившемуся человеку и сказать «привет». Достаточно подключиться к сети и начать переписку. Однако не все так просто. Порой в своем стремлении быть оригинальными молодые люди буквально ставят девушек в тупик.

Редакция AdMe.ru составила подборку сообщений из серии «как не надо знакомиться».

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У каждой девушки есть свои примеры неудачных знакомств. Какие истории вы бы добавили в нашу подборку?

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