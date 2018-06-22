Давно ли вы в последний раз видели фото, которые способны в два счета обмануть ваше зрение?

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Познавая этот мир, мы доверяем органам чувств. Однако очень часто окружающие предметы удачно маскируются под нечто другое, создавая иллюзии и ставя нас в тупик. Неужели существуют великаны? Или птицы умеют фотографировать людей? В новой статье мы собрали фотографии, с которыми ваше воображение сыграет в прятки.

AdMe.ru собрал 25 снимков, при просмотре которых невольно начинаешь сомневаться в собственном зрении. А в конце вас ждет бонус о том, что за обычными растениями может скрываться нечто пугающее.

Пожалуй, это самый высокий в мире трамвай

Школа где-то в перпендикулярной вселенной

Это бревно или голова лошади?

Это не цветочный горшок, а пудинг. А лопатка — ложка

«Иди сюда, я тебя сфоткаю»

Эта клубника похожа на слона

Волны и на море, и на небе

Этот камень выглядит как надкушенный батон

Перспектива превратила девушку в настоящего гиганта

Похоже, у этих очков есть глаза

Тень от листочка похожа на ребенка, качающегося на качелях

Да это же Зорро!

Этот торт словно маленький остров

Кажется, что перед нами фотошоп, однако это один снимок

Трава заледенела после дождя и теперь выглядит как лес после бури

Акварельные краски высохли на палитре и превратились в лес

А это демонический попкорн

Камень-акула на побережье в Греции

Не резиновая уточка, а пудинг из манго

Интересно, какой у нее оттенок помады?

Кажется, что это здание бесконечно

Не телевизор, а картина

Карта мира в кофейной кружке

Кусочек курицы в панировке напоминает дельфина

Бонус: а это всего лишь очищенный лист алоэ. А вы что подумали?