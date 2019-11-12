Читатели AdMe.ru рассказали, с каким осуждением они столкнулись, когда не последовали общепринятым правилам

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Стереотипы небесполезны: они помогают нам делить окружающих на «своих» и «чужих», чувствовать себя приобщенными к группе и в целом упрощают восприятие мира. Но при этом отравляют жизнь тем, кто с ними сталкивается.

Читатели AdMe.ru поделились случаями, когда они столкнулись с чужими предрассудками. Мы уверены, что после прочтения этих историй вы сможете с юмором относиться к непрошеным советам.

Бонус: что делать, когда чужая нескромность переходит все рамки

У меня подругу родня до-о-олго долбала: «Когда замуж, когда дети?! Скорее замуж, скорее рожай, тебе уже 25, старость на пороге!» Особенно тетка усердствовала. И вот на очередном семейном сборище тетка опять заводит свою волынку: «Когда замуж, скорее надо замуж, вот все замужем, а ты не замужем!»

И Маринка вцепилась в нее мертвой хваткой: «Ой, тетечка, вот правда, страшно замуж хочется, и детей хочется, и уже пора, вот состарюсь окончательно, и никто меня замуж не возьмет... Тетя Валя, найди мне мужа!»

Тетя Валя, прямо скажем, такого не ожидала.

А Маринку несет. «Мне, — говорит, — надо, чтобы брюнет и рост выше 180 см, а то я же каблуки иначе надеть не смогу, и чтобы с 3-комнатной квартирой, потому что детская же понадобится, и с машиной, лучше немецкой, они надежнее, детей чтобы возить. И зарплата чтобы не меньше 150 тысяч, чтобы дети ни в чем не нуждались, и чтобы с высшим образованием, потому что не от дворника же деточек рожать. И желательно, чтобы врач, ну или родители врачи, чтобы у деточек свой семейный врач был».

Тетка чуть отбивной не поперхнулась.

А Маринка, войдя в роль восторженной идиотки, подпрыгивает и в ладоши хлопает: «Тетечка Валечка, спасибо тебе, я знаю, ты мне поможешь. Ты мне самого лучшего мужа найдешь. Мама, папа, тетя Валя мне мужа найти обещала!»

И начала эту тетю Валю изводить. Натурально, звонила каждый день: «Теть Валь, ну что там? С кем я на свидание сегодня иду? А он симпатичный? А зарабатывает хорошо? А зовут как? Как это еще никого не нашла? Теть Валя, ты же обещала! У меня времени не осталось почти, у меня морщины и седые волосы, я через месяц, может, и родить-то уже не смогу!»

И на очередном семейном торжестве давай жаловаться: «Вот тетя Валя пообещала мне, я так на нее надеялась, а она!..

Короче, после этого спектакля в присутствии Маринки слово «замуж» никто произносить не рисковал.