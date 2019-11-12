Читатели AdMe.ru рассказали, с каким осуждением они столкнулись, когда не последовали общепринятым правилам
Стереотипы небесполезны: они помогают нам делить окружающих на «своих» и «чужих», чувствовать себя приобщенными к группе и в целом упрощают восприятие мира. Но при этом отравляют жизнь тем, кто с ними сталкивается.
Читатели AdMe.ru поделились случаями, когда они столкнулись с чужими предрассудками. Мы уверены, что после прочтения этих историй вы сможете с юмором относиться к непрошеным советам.
- У подруги был такой весь из себя патриархальный муж: «Женщина, знай свое место, зачем тебе работать, что за профессия — админ». А потом цех прикрыли, он без работы. Подруга со своей несерьезной профессией не только кормит семью, но и закрывает все долги, которые они сделали, когда работал муж. А он как миленький выучил и как картошку жарить, и как детей уложить. Только вот устает очень. Интересно, с чего бы, он же дома сидит? © Шолпан Пронина
- Соседи удивлялись, как я мужа в командировки с начальницами отпускаю. Надо за ним увязываться везде, а то вдруг уведут. Будто речь не о взрослом человеке, а о телке безвольном. А когда я с ребенком на 2 года к маме улетела, там почти ставки делали, что я не вернусь и оберу его до нитки, но словили жесточайший баттхерт от моего возвращения. © Yarasa родственница Шамана
- Решение быть с женой на родах большинство восприняли как сумасшествие. Некоторые говорили, что я не в роддоме должен быть, а в баре с друзьями. © Tom Laurence
- Мне одна мадам на полном серьезе как-то заявила, что муж мой без кольца ходит только потому, что ищет мне замену. И фотографии во всех профилях должны быть только совместными, а на джинсах нужно ставить метку, чтобы сразу было видно, что женат: стрелки отглаживать, и никакая баба на него не посмотрит, так как кольцо он может снять, а вот без штанов ходить не будет. © Yarasa родственница Шамана
- Однажды мы в Сеуле с сестрой пошли покупать обувь. У меня 39-й размер. Понравились босоножки, но они были 38-го размера. Когда я спросила у продавщицы, нет ли 39-го, она смерила меня снисходительным взглядом и ответила: «Мужские модели в следующем зале». © Bisquit
- У меня был максимально большой вес. Встречаю женщину с бывшей работы. Она, совершенно не стыдясь, тычет в меня пальцем, ржет (по другому назвать нельзя) от счастья и твердит: «Ты поправилась, ты поправилась». А я улыбнулась и сказала: «Да, дорогая, я просто толстая». Всю ее радость сняло рукой в один миг. © Наталья Шипачева
- Работаю преподавателем в детской художественной школе. Часто сталкивалась с тем, что родители запрещают своему ребенку поступать учиться дальше на художника. Ну потому что все художники нищие и спиваются. © Анна Полищук
- Я училась на художника до 9-го класса. Долго рисовала с любовью картину на день рождения отцу. Он взял ее... и бросил со словами: «Лучше бы училась хорошо, чтобы стать человеком». С 9-го класса поступила в архитектурную школу, а затем в МАрхИ. Стала архитектором. © Татьяна Васильева
- Таиланд, Пхукет, 2008 год, работаю с группой туристов из России. Даю рекомендации, отвечаю на вопросы. И тут летит: «Вы откуда, из России?» — «Я не из России, я с Украины». — «А как же вы здесь выживаете без сала и где ваша „гэ“ [фрикативный звук]?» У меня было саркастичное настроение, мгновенно отвечаю с улыбкой: «А вы как пережили завтрак в отеле без водки и где ваша балалайка?» Мужчина почему-то обиделся. © Olena Degtiarova
- Моему мужу было 6, когда умерла его мама, а отец оставил его на бабушку и появлялся раз в 3 года. Он говорил, что в школе мог вытворить что-нибудь, как и все дети, но учителя часто говорили: «Если бы отец тебя воспитывал, ты бы таким не был». Будто он виноват, что его бросили. © Мария Мельникова
- Когда родилась дочь, муж всегда с ней гулял сам, без меня, а я тем временем дома или отдыхала, или делала что-то, что невозможно сделать с младенцем рядом. Муж очень часто заходил в один магазинчик для деток до года: то кофточку купит, то погремушку, общался с продавщицей на темы типа «а это грызунок, он вам понадобится, когда вам будет 6 месяцев». В итоге та самая продавщица не выдержала и поинтересовалась: «Простите, пожалуйста, но я давно хочу спросить: а что случилось с мамой ребенка?» © Мария Колоскова
- Мои родители считают меня фриком и уродом. Сестра почти не общается... Все из-за того, что мы с мужем на них не похожи. Не едим мясо, ведем ЗОЖ, путешествуем, не смотрим телик и не рожаем детей! © Елена Коновалова
- Бабушки наши очень-очень хорошие, адекватные, но вот что касается здоровья ребенка — о-о-о... 4 года дочка занимается тхэквондо, 4 года бабушки ведут упорную партизанскую войну против такого неженственного и травмоопасного спорта. © Валентина Богданюк
- На всех семейных сборищах меня и мужа спрашивали: «Юля и Юлин красавчик, когда же вы наконец-то поженитесь?» (Мы встречались до свадьбы 7 лет.) Мы старались отвечать обтекаемо, потом меня достало, и я сказала: «На самом деле я жду миллионера, а красавчик — запасной вариант». Мой красавчик тихо ржал в тарелку, а родственники его посидели с ошарашенным видом и больше к этой теме не возвращались. © Юлия-Пилюлия
- Многое зависит от личного отношения. Если ты из офиса с руководящей должности ушла домой на работу фрилансером, значит, ты неудачница. Пока я парилась и сомневалась в своем решении, меня реально задевала эта точка зрения. Когда я проанализировала все плюсы и минусы и поняла, насколько в лучшую сторону изменилась моя жизнь после ухода, я перестала реагировать на такие вопросы и замечания. И самое смешное, одна из тех коллег, которые говорили «Ой, да ты что, как же карьера?», через полгода сказала, что она мне очень завидует. © Юлия-Пилюлия
- Был период, когда я болела. Побочка этой болезни: сильно замедляется речь. И звоню я как-то в ЖЭК вызвать мастера. А мне в ответ: «Протрезвеете — звоните». И повесили трубку. © Оксана Райкова
Бонус: что делать, когда чужая нескромность переходит все рамки
У меня подругу родня до-о-олго долбала: «Когда замуж, когда дети?! Скорее замуж, скорее рожай, тебе уже 25, старость на пороге!» Особенно тетка усердствовала. И вот на очередном семейном сборище тетка опять заводит свою волынку: «Когда замуж, скорее надо замуж, вот все замужем, а ты не замужем!»
И Маринка вцепилась в нее мертвой хваткой: «Ой, тетечка, вот правда, страшно замуж хочется, и детей хочется, и уже пора, вот состарюсь окончательно, и никто меня замуж не возьмет... Тетя Валя, найди мне мужа!»
Тетя Валя, прямо скажем, такого не ожидала.
А Маринку несет. «Мне, — говорит, — надо, чтобы брюнет и рост выше 180 см, а то я же каблуки иначе надеть не смогу, и чтобы с 3-комнатной квартирой, потому что детская же понадобится, и с машиной, лучше немецкой, они надежнее, детей чтобы возить. И зарплата чтобы не меньше 150 тысяч, чтобы дети ни в чем не нуждались, и чтобы с высшим образованием, потому что не от дворника же деточек рожать. И желательно, чтобы врач, ну или родители врачи, чтобы у деточек свой семейный врач был».
Тетка чуть отбивной не поперхнулась.
А Маринка, войдя в роль восторженной идиотки, подпрыгивает и в ладоши хлопает: «Тетечка Валечка, спасибо тебе, я знаю, ты мне поможешь. Ты мне самого лучшего мужа найдешь. Мама, папа, тетя Валя мне мужа найти обещала!»
И начала эту тетю Валю изводить. Натурально, звонила каждый день: «Теть Валь, ну что там? С кем я на свидание сегодня иду? А он симпатичный? А зарабатывает хорошо? А зовут как? Как это еще никого не нашла? Теть Валя, ты же обещала! У меня времени не осталось почти, у меня морщины и седые волосы, я через месяц, может, и родить-то уже не смогу!»
И на очередном семейном торжестве давай жаловаться: «Вот тетя Валя пообещала мне, я так на нее надеялась, а она!..
Короче, после этого спектакля в присутствии Маринки слово «замуж» никто произносить не рисковал.
Что интересно, замуж она вышла через год. За стоматолога. Кстати, брюнета с машиной и двушкой в центре. © Irina Smastchenko
Расскажите, как вы отвечаете на бестактные вопросы родственников и знакомых. Может, у вас есть какой-то секрет, который помогает осадить даже наиболее любопытных и въедливых теток?
Фото на превью Наталья Шипачева / AdMe.ru / Facebook