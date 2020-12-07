Читатели AdMe.ru поделились 20 способами экономии, которые определенно стоят того, чтобы стать привычкой

Следите за зубами. Лечить потом точно дорого.

Хорошо пережевывайте пищу. Заметила, что многие чуть ли не куски глотают. Такая еда очень плохо усваивается, да и ЖКТ портит. Чтобы организм получил достаточно всего, надо есть гораздо больше.

Раньше вставайте и раньше ложитесь. Используйте световой день по максимуму — и продлите свои здоровье и молодость.

Не знаю, как в вашей стране, а у нас цены на продукты растут ежемесячно. Имеет смысл делать закупки продуктов долгого хранения.

Используйте термос для хранения кипятка. Чай из термоса невкусный, а простая вода вкуса не меняет. Если вы чаеман или кофеман, то по 10 раз в день кипятите чайник. А можно просто заливать кипятком из термоса. Японцы так и делают.