Читатели AdMe.ru поделились 20 способами экономии, которые определенно стоят того, чтобы стать привычкой
Французский драматург Арман Салакру считал, что экономия — способ тратить деньги без удовольствия. Но герои нашей статьи точно не испытывают дискомфорта от своих лайфхаков. Может, и у вас есть подобные хитрости? Пишите нам, опубликуем в следующей статье.
Мы в AdMe.ru не во всем согласны с героями нашей подборки. Но некоторые варианты точно возьмем на вооружение. Ну а в бонусе вас ждет история, от которой волосы встают дыбом.
***
- Вот вроде логичный совет, но я стараюсь делать наоборот — не ходить в супермаркет сытой. Если я сытая, то мне ничего не хочется, я отказываюсь даже от тех товаров, которые в списке, или покупаю их в малом количестве, не говоря уже о разнообразии. В итоге тележка полупустая, а через пару часов захочется есть по-настоящему! И что, снова в магаз идти? Так что мой совет — ходить за продуктами с аппетитом. Так купишь действительно на неделю как минимум и поэтому сэкономишь: 1) время, 2) бензин. © Яна / AdMe
***
-
Лайфхак № 1: не пренебрегать деньгами любого номинала, собирать все.
- Лайфхак № 2: если совсем туго, делить порцию еды на целый день, вы не успеете проголодаться, съедая по 1/6 части, проверено. © Тёмная лошадь / AdMe
***
- Наша семья выпивает по 10 л молока в неделю, и если в норме оно стоит 85 рублей, а по акции — 50 рублей, то никто нас не убедит, что этим можно пренебречь. Берем блоками по 12 пакетов и радуемся сэкономленной копеечке. А уж стиральный порошок и таблетки для посудомойки я уже года 2 выискиваю и беру только по акционным ценам. Причем цена вопроса — это всего лишь дождаться скидочного дня и пройти/проехать 10 минут до одного из соседних магазинов. Зачем переплачивать, если даже с акционной ценой производитель все равно останется при своей прибыли? © Martinn256/ AdMe
***
-
Следите за зубами. Лечить потом точно дорого.
-
Хорошо пережевывайте пищу. Заметила, что многие чуть ли не куски глотают. Такая еда очень плохо усваивается, да и ЖКТ портит. Чтобы организм получил достаточно всего, надо есть гораздо больше.
-
Раньше вставайте и раньше ложитесь. Используйте световой день по максимуму — и продлите свои здоровье и молодость.
-
Не знаю, как в вашей стране, а у нас цены на продукты растут ежемесячно. Имеет смысл делать закупки продуктов долгого хранения.
-
Используйте термос для хранения кипятка. Чай из термоса невкусный, а простая вода вкуса не меняет. Если вы чаеман или кофеман, то по 10 раз в день кипятите чайник. А можно просто заливать кипятком из термоса. Японцы так и делают.
-
Большая часть мебели у нас в квартире б/у. Но никто об этом не догадывается. Не понимаю, зачем покупать склеенные опилки по цене комода Людовика ХVI, если можно найти хорошую деревянную мебель, которую еще и реставрировать легко. А вот вся склеенная из опилок мебель имеет ограниченный срок службы: потом начинает фонить формальдегид и пр. © Ksenia Zingfeld / AdMe
***
- Оптовые базы, ребята! Особенно если есть где хранить. Распродажные вещи. Часто бывает, что вещь прямо-таки ждет тебя с хорошей скидкой. Бывает, вещь зависает, обычно последний товар из партии. Кто торговал, знает такой феномен. Часто дают хорошую скидку. © ДжонДоу/ AdMe
***
- Вот мне кажется, что для среднестатистического человека покупать брендовые, люксовые вещи на барахолках, терять часы, дни своей жизни на поиски этих вещей — совершенно глупое занятие. Часто дорогая, люксовая вещь просто не вписывается в жизнь среднестатистического человека (та же сумка Chanel, костюм Armani, коктейльное платье от Elie Saab и пр.). Дело не в том, что человек отоваривается на барахолках. Я этим не брезгую. Купила шкаф на днях на местном маркетплейсе. Прекрасный шкаф, почти на 90 % дешевле, чем в магазине (цена нового сильно кусачая): прежние хозяева купили 4 года назад, почти не пользовались, но сделали немаленькую дырку в левом углу. Мне прекрасно подходит. Не брезгую купить с 50 %-ной скидкой подошедшие к концу срока годности продукты питания, но покупаю то, что точно съем. © Beriya/ AdMe
***
- Я терпеть не могу готовить и еду всегда заказываю на работе, благо, у нас полно доставок, где за 200–300 рублей можно нормально пообедать. И достают комментарии, что я трачу бешеные деньги на то, что могла бы сделать сама, что я умру в муках от готовой еды! Господи, в этих обедах те же супы и второе блюдо, что и дома, во всяком случае я разницы не вижу. А эти «бешеные деньги» я плачу за свой душевный покой. © Ирина / AdMe
***
- С выходом новой коллекции любимых брендов просматриваю их сайты и смотрю, если что-то понравилось. Если есть время, могу забежать в их бутик — посмотреть ткань, пошив, померить без покупки. Как только начинается сезон распродаж или стартуют частные распродажи, я получаю оповещение и покупаю понравившуюся вещь с очень хорошей скидкой. И таки да, эти вещи носятся дольше. © Ksenia UK / AdMe
***
- Каждый раз, когда речь заходит о покупках, вспоминаю свою бабушку. Она говорила, что с грамотно составленным базовым гардеробом достаточно купить (сшить) одну новую вещь в сезон, чтобы не отставать от моды. И всегда покупать качественные вещи, чтобы все можно было сочетать. Вот такой урок минимализма и капсульного гардероба от женщины 1922 года рождения. © ChessnutGuard / AdMe
***
- Перед любой покупкой задаю себе вопрос: «А оно надо?». Если после размышления ответ положительный — покупаю. Недавно приехала моя сестрица в гости (мы живем в разных странах и живьем видимся раз в 4–5 лет), мы пошли по магазинам. Перед входом она мне вдруг говорит: «Когда я с кучей покупок пойду к кассе, спроси меня, надо ли оно мне». Гены, наверное. Ничего так и не купили. © Клим Коломийцев / AdMe
***
- Лучшее, что я использую: когда покупаю наушники, беру к ним гарантию мгновенного обмена. Какими бы хорошими наушники ни были, проблема, что один перестает работать, очень распространена. В итоге я иду с чеком, и мне тут же меняют на точно такие же. Она действует 2 года, прошлые свои наушники я за эти пару лет раз 5 меняла. Гарантия стоит 10 % от стоимости товара, а если бы я все эти 5 раз покупала новые, то потратила бы куда больше денег. Потом я, правда, их потеряла, так что пришлось брать новые, и к ним тоже такую гарантию взяла, тоже уже один раз поменяла, потому что левый наушник начал шипеть. © Edariel Tallen / AdMe
***
- На еде не экономлю, но покупаем расходники впрок (крупы, сахар, чай, специи, мука), а овощи и мясо — только свежие. Пельмени сами делаем. Базовую одежду и обувь покупаем нечасто, но качественную. Выпечку сама делаю. Нечасто, но своих мужчин хочется побаловать. В летний сезон делаю много заморозки. Это овощи (баклажаны, перец и т. д.), ягоды. У нас дача. Мы не покупаем плоды. Скоро гранат созреет. © Мария Тришина Бурлыка / Facebook
***
- Я разрезаю тюбики с кремами, умывалками для лица, а там еще на 2 недели. © Оксана Ивасаки / Facebook
***
- Когда батарейки, в эпиляторе, например, начинают слабеть, я меняю их на новые. Ну а эти переставляю в часы или в мышь. Они еще долго работают. Кстати, компьютерные мыши у меня прекрасно с одной батарейкой работают. Мелочь, а приятно и мне, и окружающей среде. © Jöhns Natalja / Facebook
Бонус: иногда экономия заводит слишком далеко
- Помню, училась в начальной школе и дружила с дочкой нашей учительницы, плюс они еще жили в квартире напротив. И вот я мелкая захожу за этой подружкой гулять, та угощает меня яблоком. И тут ее мама, моя училка, с кухни мне кричит: «Ешь-ешь яблоко, но потом привези нам с дачи таких килограмм». Я хоть и мелкая была, но офигела знатно. Яблоко положила обратно на стол, хорошо, что откусить не успела. Вот тебе и учитель. © Ideer