Читатели AdMe.ru поделились историями, которые им до сих пор стыдно вспоминать

С каждым из нас случались такие конфузы в жизни, от которых до сих пор краснеешь, когда вспоминаешь. Кто-то по ошибке зашел в туалет, предназначенный для людей другого пола. Кто-то спутал корзину с чьей-то черной сумкой. А кто-то вообще пугается собственного тела.

Эти и другие подобные истории произошли с читателями AdMe.ru, которые решили без стеснения рассказать нам о неловких ситуациях из своей жизни.

Как-то после просмотренного ужастика я легла спать. Ночью просыпаюсь и рукой нащупываю рядом с собой чужое тело, причем холодное. Я начинаю орать: «Помогите, у меня в постели кто-то есть!» Перебудила всех домашних, а оказалось, что я нащупала свою же левую руку, которую отлежала до состояния полного онемения. © Мария Денисюк / AdMe

Стою на остановке, чувствую на себе восхищенные взгляды. Еще бы, классные джинсы, белая рубашка, вообще вся такая классная! Проехала гордо до метро, спустилась вниз — и все это время чувствуя бесконечное внимание. Перевожу взгляд и вижу, что ширинка разъехалась и оттуда кокетливо торчит конец белой рубашки. © Екатерина Слугина / Facebook

Я однажды в кафе проходящую мимо девушку — она была одета во что-то черное с белым воротничком — попросила принести воды. Нужно ли говорить, что она не была официанткой? © Виктория Дубринская / Facebook

Как-то ехала стоя в автобусе, а одна беременная барышня сидела справа от меня. Автобус сильно тряхануло, я начала падать и вытянула руку вперед, чтобы схватиться за поручень у двери. По инерции этой же рукой даю по затылку этой женщине, не ожидающей ничего дурного. Она в ужасе поворачивается ко мне, а я от шока начинаю сильно смеяться (такая особенность — вечно смеюсь над всем). Они с мужем смотрят на меня сердито, а я смогла объясниться и извиниться, только просмеявшись.

Они меня не простили и дальше молча буравили взглядом. Что неудивительно, ведь я хихикала от смущения до самой своей остановки. А это долгий путь. Более неловкой ситуации со мной не случалось. © Мятежный Криптозоолог / AdMe

Они меня не простили и дальше молча буравили взглядом. Что неудивительно, ведь я хихикала от смущения до самой своей остановки. А это долгий путь. Более неловкой ситуации со мной не случалось. © Мятежный Криптозоолог / AdMe Была в лесу, собирала ягоды. Вдруг вижу, мужик какой-то смотрит на меня. Думаю: что ему надо? Окликнула. Спросила, что случилось. Молчит. Начинаю злиться и ругаться. Подхожу ближе, а это кора на дереве. Хорошо, что никто меня не видел в этот момент. © Алексена Семенюк / Facebook

Я в студенческие годы подрабатывала в супермаркете. Выдались мне 3 длинных смены, уже был почти конец рабочего дня. Приходит покупатель, стоит на меня смотрит. Я понимаю, что должна что-то сказать, но вот что не помню. И выдаю: «Алло!» По его глазам поняла, что не это должна была сказать. Смеялись потом вместе. © Ирина Кудрявцева / Facebook

В институте было. Как всегда опаздываю на пары, забегаю в автобус, он забит. Остаюсь возле передней двери, хватаюсь за вертикальный поручень. Едем. Смотрю, весь автобус ржет, так как это не поручень, а держак тяпки, которую какой-то дедушка перед собой держал. © Uryj Tikhonov / AdMe

Несколько лет назад купила себе светлые джинсы. Нравились прямо жуть! Собираюсь на работу, надеваю их. Весь день хожу в хорошем настроении. Отработала, иду домой от метро — лето, солнышко, погода хорошая. Любуюсь на себя в витринах магазинов и краем глаза замечаю, что на меня оборачиваются. Думаю, а я еще ничего, вполне себе.

Потом со мной поравнялась девушка и тихонько так на ухо говорит: «Женщина, вы наклейку с джинсов не сняли». Смотрю на свою попу, а там длинная прозрачная наклейка на полноги. Блин. © Анастасия Гордеева / Facebook

Потом со мной поравнялась девушка и тихонько так на ухо говорит: «Женщина, вы наклейку с джинсов не сняли». Смотрю на свою попу, а там длинная прозрачная наклейка на полноги. Блин. © Анастасия Гордеева / Facebook В торговом центре забежала в туалет. Когда вышла из кабинки, то увидела парня, выходящего из соседской кабинки. Я от возмущения наехала на него: «Смотри, куда зашел вообще!» Он быстро выскочил из туалета, весь красный. Я спокойно помыла руки, и тут опять заходит этот молодой человек и сообщает, что это мужской туалет и смотреть надо, когда заходишь... Да, это был мужской туалет. До сих пор вспоминаю. © Liubov Andresheva / Facebook

Был у меня случай в 2006 году. Накануне вечером муж, уже точно не помню, по какой причине, поменял наши с ним симки местами. Утром ушел на работу со своим телефоном, но с моей симкой в нем. У меня это абсолютно вылетело из головы.

Днем начинаю звонить ему, но, так как его номер в этот момент у меня и звоню я с него же, то мне постоянно выдает «занято». Меня это начинает бесить, и через какое-то время я набираю номер не из списка вызовов, а нажимаю цифры по памяти. Пошли гудки, и трубку взяла какая-то женщина. Я, не успев ничего понять, на автомате спрашиваю: «А Сергея можно?» Она мне: «А вы вообще кто?» В голове у меня начинает шуметь ревность, бешенство и еще не знаю что, и я уже довольно нагло отвечаю: «Вообще-то он мой муж!» На что эта женщина говорит: «Вообще-то он мой муж!»

И тут я воспоминаю про смену сим-карт, бормочу что-то о том, что ошиблась номером, и быстро отключаю телефон. Начинаю проверять номер. Оказывается, когда я набирала по памяти номер мужа, то ошиблась в одной цифре и попала на какую-то даму, у которой мужа зовут так же, как моего.

Мне потом весь вечер чужие номера названивали. Кажется, у того Сергея были большие проблемы с женой. Мужик, прости меня. © Ленуся Бачук / AdMe

Когда мне было лет 6, к нам часто заходила соседка одолжить то лук, то морковь, то рис. Маме это надоело, так как ничего не возвращалось, и в очередной раз, когда соседка попросила 2–3 картошки, мама сказала, что у нас самих не осталось. В этот момент я вынесла 2 огроменные картофелины и сказала: «Есть же». Надо было видеть глаза моей мамы. © Nodira Eghamberdiyeva / Facebook

Я как-то в чужую машину плюхнулась. Смотрю, а там вместо подружки мужик какой-то. Мозг ничего умнее не придумал, чем спросить: «А где Катя?» Но уже через секунду поняла, в чем дело. Посмеялись с этим дядькой и я вышла. Стыда никакого не испытывала, конечно. Ну тупанула немножко, бывает. © Mava / AdMe

Еду в автобусе, сижу ближе к проходу. У окна парень сидит. Я уснула. Его остановка, он меня будит и говорит: «Можно пройти?» Я спросонья решила, что он мне что-то предлагает, ответила «нет» и заснула опять. Он, несчастный, проехал 3 лишние остановки! © Alexandra Klein / Facebook

В супермаркете с мужем разошлись по разным рядам. Потом вижу, он присел и выбирает чай на самой нижней полке, там, где дешевая гадость всякая. Я подошла и говорю: «Зай, ну мы такую дрянь не пьем. Давай я сама сейчас выберу». Мужчина роняет из рук свой выбранный чай, встает, и я вижу, что это не мой муж, а незнакомый мужик в таких же джинсах и серой футболке. Но со спины был очень похож на моего. Хотела извиниться, но он быстро сбежал. © Тетяна Бованенко / Facebook

Как-то в маршрутке я встала, чтобы уступить место беременной женщине. Она покраснела и сказала, что просто хорошо поужинала. Я в отражении окна потом наблюдала, как она всю дорогу живот втягивала. © Светлана Толкачева / Facebook

Как-то через 5 лет после выпускного я встретил бывшую одноклассницу. Слышал от друзей, что она первая из класса вышла замуж и родила. Захотел блеснуть эрудицией и спросил ее: «Слышал, что ты остепенилась?» Она почему-то покраснела, сказала: «Ага» — и по-быстрому удалилась. Знакомый рядом стоял, все слышал. Говорит мне: «Ты что, дурак?» Я спрашиваю: «А что я такого сказал?» Он: «Ты, наверное, хотел спросить „остепенилась“?» Говорю: «Да, а я как сказал?» Он: «Ты сказал „осеменилась“». © Слава / AdMe

У моей знакомой был съемный зубной протез на передних зубах. Однажды она пошла на первое свидание в кофейню. Когда смеялась над шуткой нового знакомого, протез вылетел и упал ему в чашку с кофе. Неловко, однако. © Людмила Алиева / Facebook

Солнечным деньком шла по каким-то делам, настроение странно-меланхоличное. Сидит у подземного перехода старушечка, чистенькая такая, просит милостыню. «Хорошо бы здесь вот, на полянке, сотворить кому-нибудь добро», — подумала я. Нагребла в кармане кучу мелочи, наклоняюсь и ссыпаю в мисочку. В этот момент моя сумка, забитая до отказа книгами, съезжает по спине и со всей дури бьет старушку по голове. Я резко разгибаюсь, извиняюсь и тут же нечаянно заезжаю локтем в подбородок несчастной бабуле.

Сотворила добро, да уж. Старушка вроде бы нормально отреагировала. А я прямо в преисподнюю готова была провалиться. © Олень / AdMe

Сотворила добро, да уж. Старушка вроде бы нормально отреагировала. А я прямо в преисподнюю готова была провалиться. © Олень / AdMe У меня был эпичный провал в театре. Концерт Большого симфонического оркестра. Звучит моя любимая 5-я симфония Бетховена. Вот зазвучал бравурный финал, закончился, и я, чтобы показать публике, как я хорошо знакома с этим произведением, первая вскочила с места, неистово стала аплодировать и даже кричать «Браво!». В полнейшей тишине. Через секунду грянула кульминация произведения и настоящий финал.

Вот тогда все встали и стали аплодировать. А одна интеллигентного вида старушка, обернувшись ко мне, ядовито сказала: «Что же вы теперь не хлопаете? Теперь можно» — и аж залилась обидным смехом. А мне хотелось одного — провалиться сквозь землю от позора. © Jamilya Temirova / Facebook

Вот тогда все встали и стали аплодировать. А одна интеллигентного вида старушка, обернувшись ко мне, ядовито сказала: «Что же вы теперь не хлопаете? Теперь можно» — и аж залилась обидным смехом. А мне хотелось одного — провалиться сквозь землю от позора. © Jamilya Temirova / Facebook У меня зрение не очень. Как-то мыла руки в туалете ТЦ и сразу не поняла, где мусорка, поэтому бросила салфетку в черную емкость на полу. Оказалось, это была сумка одной женщины. © Галина Созонтова / Facebook

Я поступала в универ. Первый экзамен, очень нервничала. Открываю бутылку с газированной водой и обливаюсь. Но это еще полбеды. Уже в аудитории сажусь за парту, а там лавка такая откидная. Так вот она, когда я уже почти усадила свою пятую точку, откинулась и я села на пол. Очень стыдно было. А особенно потом, когда препод уже на занятии мне заявил: «А я вас помню! Вы та, что на экзамене с лавочки упала». © Надежда Новак / Facebook

У меня был момент, когда я по телефону разговаривала с тренером сына, а в конце разговора машинально ему сказала: «Люблю, целую, пока». Потом повесила трубку и поняла, что сказала что-то не то. Перезвонила, извинилась, а тренер сказал, что ему было приятно слышать такие слова. А мне было неловко. © Алексена Семенюк / Facebook