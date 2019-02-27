50 безотказных способов развлечь ребенка, пока мама работает

27 2

243

11.4k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Наверное, каждому родителю знакома ситуация, когда чадо настойчиво требует внимания, но дел так много, что необходимо поскорее чем-то занять ребенка, чтобы выделить время на себя. Вот для таких экстренных случаев и пригодится этот список развлечений для детей. Что-то можно адаптировать для малышей, а что-то подойдет и школьникам.

AdMe.ru напоминает о том, что детки до 3 лет все время должны быть в поле вашего зрения. Некоторые из этих игр потребуют определенной подготовки, но результат будет просто замечательный.

Дайте ребенку фломастеры и обычную картонную коробку. Пусть разрисовывает ее так, как посчитает нужным.

Проведите эксперимент. Налейте воды в тазик и снабдите ребенка разными предметами. Пусть исследует, какие из них тонут, а какие остаются на поверхности.

В тот же тазик положите кукольные одежки и предложите ребенку их «постирать».

Проведите символический день рождения игрушки, и пусть малыш сам устроит праздник (подготовьте для него праздничные колпачки, детскую посудку и воздушные шарики).

Соберите свои старые бусы, браслеты и украшения в одну шкатулку и позвольте малышу их перебрать.

Возьмите бутылку с большим горлышком и скомкайте газету в шарик. Предложите малышу сыграть в игру — попытаться закинуть шарик в бутылку.

Дайте ребенку картонные втулки, карандаши, цветную бумагу и предложите смастерить из них что-нибудь необычное (эта игра подойдет для детей постарше, которым можно предложить готовые шаблоны из интернета).

Возьмите пальчиковые краски, усадите ребенка в ванную (она должна быть сухая, без воды) и позвольте ему разрисовывать бортики в свое удовольствие. Потом все эти художества можно сфотографировать и смыть водой.

Возьмите мотки толстых ниток и предложите ребенку наматывать ниточки на фломастеры, катушки и т. д. Если вы заранее приготовите формы из картона в виде змейки, червячка или любых других забавных персонажей — будет совсем замечательно.

Смастерите световой стол (планшет) для рисования песком своими руками. И пусть дети творят волшебство сколько им угодно.

Предложите ребенку бумажные кораблики, и пусть он их отправит в плавание по одеялу (из него очень удобно делать «волны»).

Дайте ребенку надувные шарики (в зависимости от возраста ребенка он может надуть их самостоятельно или вы можете сделать это за него) и гуашь. На шарике можно нарисовать все что угодно.

Возьмите небольшую коробочку и превратите ее в «кабину» для игрушки: вырежьте «окошко» и «дверь». При помощи любого крючка или прищепки прикрепите ее к веревке, имитирующей канатную дорогу. Положите внутрь «кабины» игрушку — и отправляйте «кабину» в странствие по самодельной канатной дороге (концы веревки можно закрепить в разных углах комнаты).

Предложите ребенку попить чай из настоящих яблок: заранее вырежьте чашечку из половинки яблока и налейте туда любимый чай.

Дайте малышу чистые овощи и фрукты и предложите поиграть в магазин со своими игрушками (пусть они будут покупателями, а он — продавцом).

Дайте ребенку фольгу (подойдет та, что предназначена для запекания) и предложите сделать из нее корону или украшения.

Устройте для ребенка пижамную вечеринку. Если есть спальные мешки, разложите их на полу, если нет — подойдут и пледы.

Предложите ребенку поиграть в дизайнера. Дайте ручку и бумагу, пусть рисует план перестановки мебели (а наиболее удачные решения можно даже воплотить в жизнь).

Если у вас остались засушенные цветы, листья и т. д., предложите ребенку сделать из них картину (гербарий).

Предложите детям самим нарисовать комиксы. Тема может быть абсолютно любой, например рассказ про любимого супергероя.

Расстелите на полу большой лист бумаги и предложите ребенку нарисовать фломастером замысловатую линию, а потом скажите, что это новая гоночная трасса, пусть малыш возьмет машинку и попробует ее пройти.

Дайте ребенку большое количество пластиковых стаканчиков, и пусть он строит из них пирамидки, крепости, башни и все остальное, на что хватит его фантазии.

Возьмите ленты или нитки и прикрепите их в коридоре так, чтобы они напоминали лазерные лучи из шпионских фильмов. Предложите детям пройти сквозь этот лабиринт (так, как это показывают в шпионских фильмах).

Положите обруч посередине комнаты и предложите ребенку отточить свою меткость. Можно кидаться самолетиками или шариками из бумаги. За попадание в определенную зону обруча можно назначить сладкий приз.

Предложите малышу поиграть в школу или садик. Дайте ему много игрушек, и пусть ребенок заботится о своих подопечных: учит их, укладывает спать и т. д.

Если вы заняты уборкой, вручите ребенку влажную тряпочку и покажите тот участок, где его помощь будет неоценима (главное, четко определить границы).

Предложите ребенку протереть зеркало. Кроме того, что у него будет возможность вдоволь погримасничать, это еще и практическую пользу принесет.

Налейте воды в тазик и накидайте туда игрушечных рыбок (подойдут также любые нетонущие игрушки). Дайте ребенку в руки шумовку и предложите порыбачить.

Игра в кораблики. Предложите детям самим смастерить кораблики из бумаги или возьмите для этих целей скорлупки грецких орехов.

Помните, как мы раньше играли в игру «Пол — это лава»? Принцип этой игры такой же, только нужно раскидать по полу «островки безопасности», например картонные листы, подставки под горячее и т. д.

Дайте ребенку лист бумаги и кисточку с красками. Предложите нарисовать картину, держа кисточку пальцами ног.

Заранее принесите листья деревьев домой и предложите ребенку написать на них письма друг другу.

Предложите построить крепость из подушек, одеял и других подручных материалов.

А это немного усовершенствованная игра в дорисовки: нарисуйте на листе множество закорючек и попросите ребенка дорисовать на их основе картину.

Заранее подготовьте записки с заданиями и разложите их по разным комнатам. Устройте детям квест. Например, пусть они ищут по карте сокровищ, где спрятан клад.

Поиграйте в «Найди игрушку». Можно спрятать игрушку на видном месте, а если хотите занять ребенка на более длительное время, то выберите для этого какой-нибудь укромный уголок.

Достаньте старые DVD-диски и разрешите детям их разрисовать.

Снимите все магниты с холодильника и позвольте малышу самому разместить их так, как ему хочется.

Дайте ребенку стопку ненужных журналов и предложите вырезать из них самые классные, на его взгляд, картинки (ножницы лучше взять безопасные, а журналы — детские).

Предложите ребенку сделать коллаж. Из тех же журналов можно вырезать любимые картинки (например, на какую-то определенную тему) и затем наклеить их на лист бумаги.

Пусть ребенок попробует сделать снежинки из салфеток.

Пазлы своими руками: предложите ребенку разрезать открытку на несколько частей, а потом собрать ее.

Смастерите «ведерко с секретами»: положите туда простые вещи, с которыми ребенок может поиграть; главное, чтобы вещей было много и он подольше их разбирал.

Выложите из шкафа одежду и предложите малышу примерить на себя разные наряды.

Дайте ребенку носочки и скажите, что их надо собрать по цвету: пусть найдет каждому свою пару.

Предложите ребенку стать начальником поезда. Пусть выстроит стулья паровозиком и посадит на них свои игрушки, словно это пассажиры.

Сверните ковер и предложите запустить в образовавшийся тоннель машинки.

Дайте ребенку платки, очки, шляпы и т. д. и предложите показать вам различных персонажей, используя эту одежду для создания образов.

Предложите ребенку самому собрать рюкзак для путешествий.

Пусть дети почувствуют себя стилистами. Дайте им разные одежки для игрушек и предложите устроить показ мод.

Может, у вас тоже есть свои игры-отвлекалки? Поделитесь с нами в комментариях.