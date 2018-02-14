30 вещей, которые происходят с нами постоянно и доводят до белого каления

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С каждым из нас происходят ситуации, способные вывести из себя даже инструктора по йоге. Ведь как можно оставаться спокойным, когда скотч отрывается не так, как нужно, в сэндвич кладут «ничего» или карандаш затачивается только с одной стороны. И это только часть из того, что жутко бесит.

AdMe.ru собрал 30 жизненных ситуаций, которые приводят в состояние крайнего раздражения. Нет, ну в самом деле, ведь всех бесит...

Когда банка «открывается» таким образом

Когда в дождливую погоду вынужден смотреть на мир сквозь такие очки

Когда купил не авокадо, а огромную косточку

Когда надписи не соответствуют действительности

«Кетчуп, горчица, релиш (соус)».

Когда картинка на упаковке вводит в заблуждение

«Не подходит для скалолазания».

Когда реальность гораздо хуже ожидания

Когда ждешь другого эффекта от шоколадной бомбочки для ванны

Когда функциональные клавиши расположены крайне неудачно

Когда оставляешь брауни остыть, а потом находишь это

Когда ремонт делают отключив голову

Когда на товары клеят несдираемые наклейки

Когда карандаш затачивается с одной стороны

Когда страницы учебника — глянцевые и их невозможно читать под углом

Когда выходишь из душа и понимаешь, что забыл взять полотенце

Когда люди считают, что на рабочем столе можно хранить все файлы

Когда начинка в сэндвиче состоит из «ничего»

Когда курьер сгибает письма, которые нельзя сгибать

«Не сгибать».

Когда скотч разматывается именно так

Когда тебя так нагло обманывают

Когда дверной стопор расположен так по-идиотски и постоянно ударяешься об него ногой

Когда коробки открываются через одно место

Когда повар решает добавить соус не внутрь гамбургера, а сверху

Когда закатываешь рукава и моешь руки, а рукав взял и вернулся на место

Когда кто-то паркуется в метре от бордюра

Когда красивая этикетка вводит в заблуждение

Когда даже простые вещи не могут быть точными

Когда принтер тратит краску на то, чтобы просто сообщить мне о своем успешном обновлении

Когда картинка на коробке пробуждает аппетит, а содержимое отбивает желание есть

Когда в большую коробку кладут маленькую шоколадку

Какие из этих ситуаций знакомы вам не понаслышке? Может, у вас были другие жизненные моменты, от которых вам хотелось крушить все вокруг, словно Халк?