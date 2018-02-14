30 вещей, которые происходят с нами постоянно и доводят до белого каления
С каждым из нас происходят ситуации, способные вывести из себя даже инструктора по йоге. Ведь как можно оставаться спокойным, когда скотч отрывается не так, как нужно, в сэндвич кладут «ничего» или карандаш затачивается только с одной стороны. И это только часть из того, что жутко бесит.
AdMe.ru собрал 30 жизненных ситуаций, которые приводят в состояние крайнего раздражения. Нет, ну в самом деле, ведь всех бесит...
Когда банка «открывается» таким образом
Когда в дождливую погоду вынужден смотреть на мир сквозь такие очки
Когда купил не авокадо, а огромную косточку
Когда надписи не соответствуют действительности
«Кетчуп, горчица, релиш (соус)».
Когда картинка на упаковке вводит в заблуждение
«Не подходит для скалолазания».
Когда реальность гораздо хуже ожидания
Когда ждешь другого эффекта от шоколадной бомбочки для ванны
Когда функциональные клавиши расположены крайне неудачно
Когда оставляешь брауни остыть, а потом находишь это
Когда ремонт делают отключив голову
Когда на товары клеят несдираемые наклейки
Когда карандаш затачивается с одной стороны
Когда страницы учебника — глянцевые и их невозможно читать под углом
Когда выходишь из душа и понимаешь, что забыл взять полотенце
Когда люди считают, что на рабочем столе можно хранить все файлы
Когда начинка в сэндвиче состоит из «ничего»
Когда курьер сгибает письма, которые нельзя сгибать
«Не сгибать».
Когда скотч разматывается именно так
Когда тебя так нагло обманывают
Когда дверной стопор расположен так по-идиотски и постоянно ударяешься об него ногой
Когда коробки открываются через одно место
Когда повар решает добавить соус не внутрь гамбургера, а сверху
Когда закатываешь рукава и моешь руки, а рукав взял и вернулся на место
Когда кто-то паркуется в метре от бордюра
Когда красивая этикетка вводит в заблуждение
Когда даже простые вещи не могут быть точными
Когда принтер тратит краску на то, чтобы просто сообщить мне о своем успешном обновлении
Когда картинка на коробке пробуждает аппетит, а содержимое отбивает желание есть
Когда в большую коробку кладут маленькую шоколадку
Какие из этих ситуаций знакомы вам не понаслышке? Может, у вас были другие жизненные моменты, от которых вам хотелось крушить все вокруг, словно Халк?
Фото на превью Sad_Cactus / reddit