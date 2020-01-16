30+ примеров того, в какие несуразицы люди верят в детстве
Взрослые считают детей наивными, потому что те легко доверяют всему, что им говорят. Но на самом деле это не так — просто детская фантазия не знает границ. В мире ребенка может быть все что угодно: облака приносят ночь, радуга растет из Skittles, а лифт перетягивает между этажами специальный силач.
Мы в AdMe.ru вдоволь посмеялись, когда узнали о том, во что верили в детстве пользователи сети. Вот несколько самых искрометных детских убеждений.
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Я считал, что моя мама отлично справляется с покупками. Она набирает все эти продукты, а когда идет на кассу, то протягивает лишь ОДНУ купюру, а потом кассир возвращает ей несколько купюр, да еще при этом мы оставляем себе все эти продукты. Круто! © Bellamy1715/reddit
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В начальной школе я думал, что когда заканчиваешь учиться в определенном классе, то становишься умнее учителя, который преподает в этом классе. © Flippy428/reddit
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Я считал, что ночь приносят облака — темные, конечно же. И даже никогда не задумывался, чтобы уточнить этот факт у кого-то: мне казалось это очевидным. © mtulitu/reddit
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Был уверен, что все компании со значком TM (от англ. trade mark — торговая марка) принадлежат моей семье, потому что это как раз-таки мои инициалы. © CHOGIWADDLE/reddit
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Меня будут звать иначе, когда вырасту. Не знаю почему, но мне казалось, что мое имя подходит только ребенку, но не взрослому. Я не могу представить, чтобы взрослый носил такое имя. Я даже сказал маме, что настанет момент, когда нам придется пойти в ЗАГС, чтобы подобрать «что-то звучащее более по-взрослому» © Stubble_Sandwich/reddit
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Если пи́сать и пить одновременно, то будешь пи́сать, пока не прекратишь пить. © RandellX/reddit
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Бабушка и дедушка «назначаются» в конкретную семью. То есть я не знала, что бабушка — это мама моей мамы. © RosyMama/reddit
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В раннем детстве я думал, что лифт работает так: на крыше сидит силач, у которого на экране высвечивается номер этажа, и он тянет трос. © InvalidXD/pikabu
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Я думал, что в животе у каждой девочки с рождения сидит крошечный ребенок. А у того ребенка (если это тоже девочка) — другой ребенок, еще меньше. Малыш растет в животе по мере того, как растет и девочка. А когда та выходит замуж, врачи разрезают ей живот и достают оттуда ребенка, чтобы освободить место для следующего. © DisastrousContact/reddit
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Я думал, что дети не вырастают — просто у них удлиняются ноги. © karmagod13000/reddit
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В детстве считал, что альбиносы — это выходцы из Албании. Просто в садике у меня был друг-альбинос. Он уехал учиться в школу в другом штате. Но мне кто-то сказал, что он уехал назад, в Албанию. Поэтому я решил, что цвет его кожи — часть этнической принадлежности. © camillexs/reddit
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Те, кто в кино умирает, делают это по-настоящему. © TraditionalTackle1/reddit
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Спросил у мамы, почему люди седеют. Нисколько не смутившись, она ответила: «Из-за детей». С тех пор много лет я думала, что существует некий биологический процесс, который запускается с рождением детей и люди начинают седеть. © APIPAMinusOneHundred/reddit
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В детстве считала, что дикторы на ТВ одеты только сверху, а под столом сидят себе в трусах и босиком. А дикторы радио и вовсе без одежды — их же все равно не видно. © ulaki/pikabu
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Если посадить Skittles, можно вырастить радугу. © -eDgAR-/reddit
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У меня был хитрый план: завести 2 кредитные карты и платить ими друг за друга — бесконечные деньги! © Squildo/reddit
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Был убежден, что Калифорния находится на небе, потому что, чтобы попасть туда, нужно сесть в самолет. © Bizzmarc/reddit
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Мой день рождения выпал на замечательный праздник — День сотрудника органов внутренних дел России. Соответственно, все серьезно, ведь работников поздравляет сам президент. Но в 7 лет я еще этого не знал, и, как только он вставал и начинал свою речь, родители выключали звук и говорили мне, что меня сам президент на всю страну поздравляет. А я верил. © korserole/reddit
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Я не мог представить, что мои учителя «существуют» и за пределами школы. Пока не увидел одного из них в магазине. © Not_Sammy_Blais/reddit
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Будучи совсем маленьким мальчиком, я был убежден, что я беременен котенком по имени Бриджит. Моя семейка решила посмотреть, как долго я смогу в это верить, поэтому они не спешили объяснять мне, насколько нелепо и невозможно это было. Я верил в это около 5 месяцев (маленькому, мне казалось, что именно столько длится беременность кошек), и, так как «ребенок» не родился, я пошел к маме и спросил, когда уже Бриджит появится на свет. Тогда она наконец сказала мне, что мужчины не могут быть беременными, а люди не могут рожать кошек. © phillanthropist/reddit
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В детстве был уверен, что раньше мир был черно-белый. Ну как в старых фильмах. И даже спросил маму, что она почувствовала, когда внезапно появились краски. © plantmama10/reddit
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Воображал, что у меня в животе деревня с жителями. Когда я пью — идет дождь, когда ем — кормлю деревенских обитателей. А живот у меня болел тогда, когда «сельчане» чувствовали себя несчастными. © BobKrahe2/reddit
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Я думал, что шоссе работает по принципу движущихся дорожек в аэропортах. © michhoffman/reddit
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Считал, что за пределами моей страны нет ничего. © Xayacota/reddit
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Я себе странно представлял процесс обучения. Если люди хотят чему-то научиться, они садятся в круг с такими же студентами и думают о том, чем они хотят заниматься. Как только они это понимают — процесс завершен, можно уходить. © helikoptr/reddit
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Боялся, что если оставить видеоигру включенной, то герой выйдет из экрана и убьет тебя. Да, в детстве я был немного параноиком. © NemuiNezumi/reddit
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Мне всегда было жалко есть еду. Каждый раз я думал: «Бедная еда», потому что был убежден, что продукты умеют чувствовать. © Porcupine98/reddit
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Я был уверен, что местная мечеть в моем городе — это дача Аладдина. © Jojoriek/reddit
Фото на превью Jojoriek / reddit