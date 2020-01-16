30+ примеров того, в какие несуразицы люди верят в детстве

У меня был хитрый план: завести 2 кредитные карты и платить ими друг за друга — бесконечные деньги! © Squildo/reddit

Был убежден, что Калифорния находится на небе, потому что, чтобы попасть туда, нужно сесть в самолет. © Bizzmarc/reddit

Мой день рождения выпал на замечательный праздник — День сотрудника органов внутренних дел России. Соответственно, все серьезно, ведь работников поздравляет сам президент. Но в 7 лет я еще этого не знал, и, как только он вставал и начинал свою речь, родители выключали звук и говорили мне, что меня сам президент на всю страну поздравляет. А я верил. © korserole/reddit

Я не мог представить, что мои учителя «существуют» и за пределами школы. Пока не увидел одного из них в магазине. © Not_Sammy_Blais/reddit