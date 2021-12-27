30+ известных мест, которые как магнит притягивают туристов. А лучше бы они мимо прошли

Собираясь в путешествие, большинство людей составляют список достопримечательностей, которые всенепременно стоит посетить. Одни тщательно изучают путеводители, другие же полагаются на мнение экскурсоводов. Но в нынешние времена даже неизвестные и тихие уголки, однажды упомянутые во Всемирной сети, быстро превращаются в туристическую Мекку. Цены вокруг вздымаются до небес, появляются толпы отдыхающих.