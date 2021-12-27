30+ известных мест, которые как магнит притягивают туристов. А лучше бы они мимо прошли
Собираясь в путешествие, большинство людей составляют список достопримечательностей, которые всенепременно стоит посетить. Одни тщательно изучают путеводители, другие же полагаются на мнение экскурсоводов. Но в нынешние времена даже неизвестные и тихие уголки, однажды упомянутые во Всемирной сети, быстро превращаются в туристическую Мекку. Цены вокруг вздымаются до небес, появляются толпы отдыхающих.
Мы в AdMe.ru изучили отзывы туристов и местных жителей со всего света. И выяснили, какие известные достопримечательности стоит обходить стороной.
Великобритания
- Катание на колесе обозрения, которое называется «Лондонский глаз», на самом деле не стоит тех денег, которые придется заплатить за билет. Отличный вид открывается и с обзорной террасы в галерее Tate Modern. Или можно заказать столик в одном из ресторанов, расположенных в небоскребе The Shard. Панораму столицы Великобритании отсюда видно просто восхитительно, и не придется выстаивать в бесконечной очереди на колесо обозрения.
- Для многих туристов посещение Ноттингемского замка оборачивается настоящим разочарованием. Дело в том, что это старинное здание совершенно не похоже на средневековое укрепление. Почти все путешественники знакомы с легендами о Робин Гуде и шерифе Ноттингемском, а потому ожидают увидеть этакое внушительное строение той эпохи. В постройке, которая больше напоминает поместье XIX века, располагается отличный музей, и оттуда открывается захватывающий вид на город. Но средневековый колорит здесь не чувствуется.
- Лондонская улица Эбби-Роуд прославилась благодаря одноименному альбому группы The Beatles. Поэтому многие приезжают сюда, чтобы сделать фотографию как на обложке альбома. На деле ничем особенным это место не выделяется. К тому же теперь здесь довольно активное движение транспорта, так что попытка повторить эпохальный снимок может быть опасной.
- После выхода серии книг и фильмов о Гарри Поттере на вокзале Кингс-Кросс появилась и обрела небывалую популярность платформа 9¾ . Вначале здесь была всего лишь небольшая табличка на стене. Теперь же внутри вокзала организовали настоящую достопримечательность. Около нее постоянно стоит толпа туристов, которые делают фотографии с тележкой и плюшевой совой.
- В Шотландии есть более живописные озера, чем всем известное Лох-Несс, которое прославилось благодаря мифическому чудовищу. Например, Лох-Ломонд.
Ирландия
«Целование Камня Красноречия».
- В ирландском замке Бларни находится Камень Красноречия. По преданию, любой, кто его поцелует, обретет этот ценный дар. В результате в башню с достопримечательностью выстраивается длиннющая очередь желающих. Каждый должен улечься спиной на камни, откинуться назад и облобызать отполированный до блеска валун. Холодно, негигиенично и дорого.
- Сам по себе замок Мэлахайд — это действительно внушительное и интересное сооружение. Но некоторые посетители жалуются на не слишком-то увлекательную экскурсию, поскольку гиды передают исключительно сухие факты.
- Келлская книга в библиотеке Тринити-колледжа будет интересна в основном ценителям средневековых манускриптов. Тем более что к ней обычно ведет длинная очередь, да и билет стоит недешево. Лучше просто осмотреть Длинную залу.
Германия и Швейцария
- Швейцарский перевал Юнгфрауйох очень популярен у туристов. Чтобы попасть сюда, приходится записываться заранее. Экскурсия стоит довольно дорого, и здесь всегда много народу. Толпы бродят вокруг и постоянно фотографируют виды. При этом в радиусе 20 км есть более доступные и дешевые точки обзора.
- Замок Нойшванштайн был построен в XIX веке по заказу короля Людвига II, активно участвовавшего в разработке проекта. Но в Германии есть множество строений, которые гораздо лучше представляют средневековую архитектуру, хотя и не пользуются такой бешеной популярностью. Кстати, дворец Херренкимзе во многих отношениях более интересное творение фантазии Людвига II.
- Бранденбургские ворота выглядят точно так же, как на фотографиях в интернете. В окрестностях больше нет никаких достопримечательностей. Так что ехать к воротам целенаправленно не слишком хорошая затея. Вокруг полно туристических магазинчиков, а вот коренных обитателей столицы здесь найти сложно.
Италия и Франция
- Верона — удивительно красивый итальянский город. Но большинство путешественников привлекает знаменитый балкон Джульетты. В действительности к литературной героине эта достопримечательность отношения не имеет. Кроме того, в Вероне есть масса других интересных мест.
- Лувр определенно стоит посетить людям, увлекающимся искусством. Но туристы сетуют, что к картине «Джоконда» пробиться почти невозможно. После того как человек полчаса проталкивается сквозь толпу, само полотно уже не внушает такого восторга.
- Остров Мон-Сен-Мишель выглядит очень живописно, но пересекать пролив, чтобы познакомиться с ним поближе, совсем необязательно. Здесь вы найдете массу туристических магазинов и дорогих ресторанов, а в самом монастыре не слишком-то интересно.
Восточная Европа
- Брненские куранты до сих пор вызывают некоторое недоумение. Высокий монумент цилиндрической формы сделан из камня. Каждые день в 11 часов утра из него выкатывается стеклянный шарик, который туристы могут забрать с собой. Чтобы объяснить, как работают куранты, даже была создана инструкция. Но не все местные жители могут в ней разобраться.
- В Словакии есть множество любопытных исторических строений и замков. Но известен почему-то только тот, что находится в Братиславе. Со стороны он выглядит впечатляюще, но, как говорят, внутри нет ничего особенного.
- Самый известный замок в Румынии — Бран. Многие едут сюда, привлеченные именем Дракулы. Вокруг укрепления расположено множество магазинов со всевозможной вампирской атрибутикой. Но в стране есть масса других живописных мест. Например, цитадель Альба Каролина и город Сигишоара.
- Астрономические часы в Староместской ратуше (Прага) зачастую ставят в тупик путешественников. Каждый час бьют куранты и на башне появляется пара заводных фигурок. На этом шоу и заканчивается. Но туристы ожидают большего.
Австралия
- Башня «Эврика» — самое высокое здание в Мельбурне. На 88-м этаже находится площадка для обозрения Eureka Skydeck 88, где расположен аттракцион «Эйдж». Вот только чтобы сделать фото с этой точки, надо будет сначала заплатить за вход на саму площадку, потом купить билет на «Эйдж» и отдать деньги за желанное фото.
- Город Голд-Кост расположен на восточном побережье Австралии и известен в основном как туристический центр. Большинство отдыхающих приезжают сюда, чтобы насладиться местными пляжами и позаниматься серфингом. Однако далеко не вся прибрежная зона открыта для посещения: здесь есть частная собственность, и в этих районах выйти к океану не получится.
- Дарлинг-Харбор — район в Сиднее, который в основном предназначен для туристов. Здесь нет почти ничего любопытного, только многочисленные сувенирные магазины и неприлично дорогие рестораны и кафе.
- Остров Филлипа расположен в полутора часах езды от Мельбурна. Здесь можно искупаться, побродить по природному парку и полюбоваться пингвинами. Вот только еду стоит захватить с собой. Некоторые местные кафе славятся высокими ценами и невкусными блюдами.
- Даже не пытайтесь перекусить в кафе при Сиднейской опере. Я как-то заказал еду, так у меня все утащили чайки. Эти создания сметают все с тарелок. © taylal33 / Reddit
Сингапур
- Катание на Сингапурском колесе обозрения Flyer оставляет неоднозначное впечатление. Времени на то, чтобы осмотреть городские виды, недостаточно. Да и панорама, которая открывается из капсулы, не слишком впечатляет. Лучше отправиться на обзорную площадку курорта Marina Bay Sands. И зрелище красочнее, и стоит дешевле.
- По словам некоторых путешественников, статуя Мерлайона в Marina Bay выглядит совсем не так внушительно, как кажется на фотографиях. Просто скульптура, из которой бьет вода.
- На небольшом острове Палау Палаван стоит указатель, утверждающий, что это самая южная часть континентальной Азии. Довольно спорное заявление.
- Орчард-роуд — это просто бесконечный ряд торговых центров и дорогих бутиков, где продаются одни и те же товары по одинаково высокой цене. Говорят, большинство жителей города сюда уже давно не ходит. Тем более что и выглядит улица не слишком впечатляюще.
Вьетнам
- Бухта Халонг выглядит просто потрясающе на снимках и в фильмах. Но, к сожалению, она обрела такую невероятную популярность, что водная поверхность буквально заполнена разнообразными суденышками, которые забиты туристами. Так что экскурсия может стать настоящим разочарованием.
- Тоннели Кути из пугающего наследия мрачных событий во Вьетнаме превратились в некий развлекательный центр. На некоторых путешественников это производит гнетущее впечатление.
Латинская Америка
- С вершины холма, где расположена статуя Христа-Искупителя, открывается отличный вид на Рио-де-Жанейро. Но вокруг города есть еще несколько похожих точек, подъем на которые будет стоить значительно дешевле. Да и туристов там меньше.
- Почему-то все путешественники стремятся на пляж Копакабана. По мнению некоторых, это довольно скучное место. Здесь гуляют в основном пожилые люди, да и аптек больше, чем требуется. На Ипанеме и Леблоне веселее.
- Музей мумий в Гуанахуато не стоит того, чтобы выстаивать длиннющую очередь. Уж лучше заглянуть на кладбище, которое расположено за зданием. Оно выглядит интереснее.
- Район Кондадо в Сан-Хуане, столице Пуэрто-Рико, считается туристической достопримечательностью. Но местные жители отмечают, что здесь довольно грязно, по улицам бродят бездомные, а цены в кафе и ресторанах просто заоблачные. Единственный плюс — рядом находится старый центр. Да и пляж симпатичный.
Северная Америка
- Французский квартал в Новом Орлеане пользуется неизменной популярностью у туристов. Но увы, это не слишком симпатичный район города, где все рассчитано на приезжих. Безумно дорогие кафе, непонятные шоу, магазины с ерундовыми сувенирами и старые дома, нуждающиеся в реставрации. Все это запружено людьми, среди которых шныряют сомнительные личности.
- Ниагарский водопад очень красив. Но все, что его окружает, — это просто гигантская ловушка для путешественников. Ужасные отели, бесконечные развлекательные центры, неоправданно дорогие рестораны и толпы людей. Если уж ехать сюда, то только чтобы взглянуть на водопад и побыстрее сбежать.
- В Лос-Анджелесе есть масса любопытных мест, которые стоит посетить. Но район Голливуд к ним не относится. «Аллея славы» — это просто обычная улица, на которой в действительности нет ничего интересного или примечательного. Здесь грязно и слоняется множество не слишком приятных персонажей.
- Не поймите меня неправильно, на статую Свободы стоит посмотреть. Только, ради всего святого, не залезайте внутрь. Вам придется карабкаться по бесконечным ступеням наверх. А сама смотровая площадка, расположенная в голове статуи, размером напоминает микроавтобус. Вот только людей сюда набивается, как селедок в бочку. Лучше уж взять экскурсию на остов Эллис. © Unknown Author / Reddit
А у вас посещение какой достопримечательности оставило смешанные чувства?
Фото на превью Anthony Quintano / Flickr
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