30+ человек, чья жизнь была бы скучным болотом, если бы не их странные фамилии

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Еще со школьных времен мы помним смешные говорящие фамилии персонажей Н.В. Гоголя: Ляпкин-Тяпкин, Держиморда, Земляника, Плюшкин и т. д. Но с интересными фамилиями мы сталкиваемся не только на страницах книг, ведь каждый из нас является носителем родной или приобретенной фамилии. Одни фамилии вызывают улыбку, другие — удивление, но все они прекрасны!