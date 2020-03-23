30+ человек, чья жизнь была бы скучным болотом, если бы не их странные фамилии
Еще со школьных времен мы помним смешные говорящие фамилии персонажей Н.В. Гоголя: Ляпкин-Тяпкин, Держиморда, Земляника, Плюшкин и т. д. Но с интересными фамилиями мы сталкиваемся не только на страницах книг, ведь каждый из нас является носителем родной или приобретенной фамилии. Одни фамилии вызывают улыбку, другие — удивление, но все они прекрасны!
Недавно AdMe.ru разместил пост про странные фамилии, который за сутки набрал больше полутора тысяч комментариев. Прочитав их, мы в редакции поняли, что многие комментарии заслуживают отдельного упоминания.
- Моя подруга с фамилией Карлсон (папа швед) была свидетельницей на свадьбе со стороны невесты, а у свидетеля со стороны жениха была фамилия Малыш: «А теперь расписываются свидетели Малыш и Карлсон». © Елена Никитина / Facebook
- У нас сотрудник был по фамилии Добрыйвечер. Всегда переспрашивали. Думали,что здоровается. © Елена Полонская / Facebook
- Когда вышла на работу, пошла знакомиться: руководитель группы — Петька, главный инженер — Василий Иванович, а ведущий архитектор — Фурманов. А меня-то зовут Анна... Долго смеялись потом. © Anya Bodansky / Facebook
- Моя девичья фамилия Дурова. Когда я в 10-м классе попала в больницу с воспалением легких, нас в палате было двое: я и бабушка по фамилии Умных. Вот и думаю, может, врачи так прикололись, специально нас в одну палату положили? © Людмила Долматова / Facebook
- У моего товарища фамилия Объедков, полетел в командировку и в самолете познакомился с парнем — тот тоже летел туда же, поселились в гостинице в одной комнате, пошли на лекцию, сели за один стол. Началось знакомство с лектором. Юра назвал свою фамилию — и пошла стандартная реакция окружающих, но больше всех умирал от смеха его сосед. Отсмеялись, и тут сосед назвал свою фамилию — Юра упал от смеха на пол, у всех от смеха были слезы. Фамилия его знакомого и соседа по гостинице и парте — Огрызков. © Александр Зюкин / Facebook
- Я Лакеева, а муж Дворянинов! © Лилия Лакеева / Facebook
- Два моих однокурсника, Саша Беленький и Саша Хвостик, после распределения попали в одну проектную организацию, где руководителем проекта был Маленький.Так под проектом были три подписи: Маленький, Беленький, Хвостик. © Галина Галинкина / Facebook
- У нас в городе есть зубной врач Беззубиков. © Rena Aksenova / Facebook
- За мной в молодости ухаживал парень по фамилии Голов. Домашнего телефона у него не было, только рабочий. Звоню ему на работу и спрашиваю Голова. А мне отвечают, мол, девушка, у нас все одеты, звоните в баню. Не туда попала. Потом рассказала ему, а он ржет. Говорит, моей маме еще хуже было. Вот так же позвонили, спросили Голову, а там отвечают: а попу не нужно? © Турова Татьяна / Facebook
- У моих друзей фамилия Мамины. Их сына до истерики чуть не довели перед 1-м классом: «Что ты, мальчик, как маленький, фамилии своей не знаешь?!» — «Мамин я!» © Дарья Шевелева / Facebook
- У меня был одноклассник Сережка Король, так когда у него родился сын, все предлагали назвать его или Лев, или Артур. © Анастасия Опейкина / Facebook
- Реальная история: в локальном офисе турфирмы, находящемся в гостинице «Космос», работала менеджер по фамилии Лось. Когда она звонила в главный офис турфирмы, то сообщала секретарю приятным женским голосом: «Говорит Лось из „Космоса“...» © Елена Терновская / Facebook
- У нас была девочка в группе Ирина И, кореянка. Учитель: «Как ваше имя?» Она: «Ирина И». Он: «Ирина и... фамилию-то скажите». © Лилия Борисова / Facebook
- А у меня сайт для поиска работы однажды отказался принимать резюме, написал: «Вы не полностью указали фамилию»... © Жаннетта Хе / Facebook
- В юности моя двоюродная сестра встречалась с симпатичным мальчиком. Как-то она с подругой обсуждала своих кавалеров, и та называла сеструхиного парня чмырем. Ну я не выдержала и спрашиваю сестру, как она позволяет обзывать ее парня, более того, она и сама пару раз его чмырем называла. Я ржала в голос, когда мне объяснили, что Чмырь — это фамилия. © Любаня Зайнбеайн / Facebook
- У дочери в классе, между прочим, учится Королёва Елизавета. Но дети пока этим не пользуются. А вот мама ее в общем чате обозначена просто по фамилии. Я до того, как узнала, что это семья Королёвых, считала, что женщина просто взяла себе ник такой аристократический. Думала, тоже мне прынцесса. © Tanzu / AdMe
- Сокурсница моя 3 раза меняла фамилию. Сначала она была Курочкина. Потом вышла замуж за Цессарского. Мы посмеялись, но она и с ним развелась и вышла замуж за Гребешкова! © Екатерина Гайчевская / Facebook
- Моя девичья фамилия — Смишна. Когда сестра устраивалась на работу, спросили фамилию, она ответила: «Смишна». Ей и говорят, мол, да скажите, мы смеяться не будем. Повторила. Смеялись долго уже все вместе. © Лариса Корчевська / Facebook
- У нас была однокурсница, одинокая дама 35 лет по фамилии Кащеева. Спустя некоторое время она собралась замуж. Мы поздравили ее с удачным выбором, но она ответила, что жених так себе, но фамилия жениха хороша. Пообещала, что добавит ее через дефис к своей фамилии. И будет у нее фамилия тогда Кащеева-Бессмертная. © Дагни / AdMe
- В молодости работала вместе с дамой весьма пышных форм по фамилии Слоневская. Как-то она принесла и показала нам семейные фотографии. Все заинтересовались, что это за хрупкая девушка на них. Это была она, наша коллега, до замужества, когда ее фамилия еще была Иголкина. © Светлана Холодилова / Facebook
- Наш тренер с фамилией Первая рассказала, как начала встречаться с парнем. Он, узнав ее фамилию, долго смеялся, а потом объяснил, что у его бывшей фамилия была Девятая. © Елена Мельникова / Facebook
- Знаю девушку по имени Лада и по фамилии Калина. В свое время, после выпуска новинки АвтоВАЗа, ее, конечно, замучили шуточками, но она тоже с юмором оказалась и ездила на одноименной машине какое-то время (году в 2006-м). © Svetlana / AdMe
- Пожалуй, самая оригинальная — Неешьсало. Командир корабля из Киева или Днепропетровска, а может, Одессы, прилетал к нам в Иркутск. Я тогда в профилактории летного состава работала. Когда я спросила фамилию командира у членов экипажа, вошедших в кабинет, за них ответила моя коллега. Назвала фамилию и показала строчку в журнале прибытия. Я восприняла это как оскорбление — не увидела запись из-за зрения? Потому что много сала ем? Ответила ей немедленно и четко: «Я вообще сало не люблю!»
Да. С ним тогда была стюардесса по фамилии Гуляй. Помню, я ее спросила: «А вашего сына не Васей зовут?» © Alla Ranskaya / Facebook
- У нас в группе училась девчонка с фамилией Лошадкина, как она хотела ее сменить! И сменила... вышла замуж за Кобылкина. © Вероника Ховрай / Facebook
А какие необычные фамилии вы встречали?