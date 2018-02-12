28 фотографий, которые можно отнести к категории «Пока не увижу, не поверю»

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Вы видели когда-нибудь пиццу в круглой коробке? А как выглядят $ 20 млн под матрасом? До сегодняшнего дня и мы не видели.

AdMe.ru собрал 28 фотографий, которые позволят отойти от обыденной жизни и насытиться чем-то оригинальным и неизведанным. А в конце статьи вы увидите самый первый в истории человечества кинофильм. Запасайтесь попкорном, будет интересно!

«На конце моего карандаша есть семена. Когда карандаш источится, их можно посадить и вырастет новое дерево»

Мост своими опорами разрезает лед словно картофель фри

«Заказал пиццу, и мне доставили ее в круглой коробке. В круглой, Карл!»

Этот цветок идеально симметричен

Очередной «кот» на коте

Так выглядит поезд, очищающий пути от снега

Двое незнакомцев купили разные товары, но итоговая сумма в их чеках совпала до цента

«Если на Аляске пробить во льду озера отверстие, пузырьки метана вырываются наружу и воспламеняются от малейшей искры»

400-летнее дерево бонсай, пережившее бомбардировку Хиросимы

Англичане выстраиваются в идеальную очередь даже при отсутствии разделительных лент

Гигантская скульптура льва вырезана из цельного красного дерева. Над его созданием трудились 20 человек в течение 3 лет

Череп совы

Листья покрылись тонким слоем льда

Гора в огне, рядом с городом Тусон, США, 2015 год

«Словил суперснежинку в Швейцарии»

Ниагарский водопад с высоты птичьего полета

Это первая полная карта нервной системы, извлеченная в 1887 году из тела умершей служанки. Она работала в медицинском колледже Дрексельского университета и завещала свое тело науке

Насекомые съедают листочек так, что остается только его скелет

900-летняя церковь в Норвегии

Так выглядят $ 20 млн под матрасом

Раковая клетка под микроскопом

Не так много птиц имеют такие же длиннющие ресницы. Это, кстати, птица-секретарь

Собака сдается вместе с хозяином во время полицейского рейда в Бразилии

Помесь хаски и мопса

Упаковка с пузырьками в виде сердечек

«Чистил апельсин и нашел в нем мини-апельсин»

«Сегодня утром обнаружил на лобовом стекле узор в виде маленького дерева»

«Я учился играть на скрипке с 3 лет, и это все мои скрипки, которые я перерос»

Бонус: этот фильм под названием «Сцена в саду Раундхэй» — самый первый фильм в истории кинематографа (снят 14 октября 1888 года). Его длительность — всего 1,66 сек. Приятного просмотра!