28 фотографий, которые можно отнести к категории «Пока не увижу, не поверю»
Вы видели когда-нибудь пиццу в круглой коробке? А как выглядят $ 20 млн под матрасом? До сегодняшнего дня и мы не видели.
AdMe.ru собрал 28 фотографий, которые позволят отойти от обыденной жизни и насытиться чем-то оригинальным и неизведанным.
А в конце статьи вы увидите самый первый в истории человечества кинофильм. Запасайтесь попкорном, будет интересно!
«На конце моего карандаша есть семена. Когда карандаш источится, их можно посадить и вырастет новое дерево»
Мост своими опорами разрезает лед словно картофель фри
«Заказал пиццу, и мне доставили ее в круглой коробке. В круглой, Карл!»
Этот цветок идеально симметричен
Очередной «кот» на коте
Так выглядит поезд, очищающий пути от снега
Двое незнакомцев купили разные товары, но итоговая сумма в их чеках совпала до цента
«Если на Аляске пробить во льду озера отверстие, пузырьки метана вырываются наружу и воспламеняются от малейшей искры»
400-летнее дерево бонсай, пережившее бомбардировку Хиросимы
Англичане выстраиваются в идеальную очередь даже при отсутствии разделительных лент
Гигантская скульптура льва вырезана из цельного красного дерева. Над его созданием трудились 20 человек в течение 3 лет
Череп совы
Листья покрылись тонким слоем льда
Гора в огне, рядом с городом Тусон, США, 2015 год
«Словил суперснежинку в Швейцарии»
Ниагарский водопад с высоты птичьего полета
Это первая полная карта нервной системы, извлеченная в 1887 году из тела умершей служанки. Она работала в медицинском колледже Дрексельского университета и завещала свое тело науке
Насекомые съедают листочек так, что остается только его скелет
900-летняя церковь в Норвегии
Так выглядят $ 20 млн под матрасом
Раковая клетка под микроскопом
Не так много птиц имеют такие же длиннющие ресницы. Это, кстати, птица-секретарь
Собака сдается вместе с хозяином во время полицейского рейда в Бразилии
Помесь хаски и мопса
Упаковка с пузырьками в виде сердечек
«Чистил апельсин и нашел в нем мини-апельсин»
«Сегодня утром обнаружил на лобовом стекле узор в виде маленького дерева»
«Я учился играть на скрипке с 3 лет, и это все мои скрипки, которые я перерос»
Бонус: этот фильм под названием «Сцена в саду Раундхэй» — самый первый фильм в истории кинематографа (снят 14 октября 1888 года). Его длительность — всего 1,66 сек. Приятного просмотра!
А что из этого вас больше всего впечатлило?
Фото на превью TheUncannyAvenger / reddit, simplywing / reddit