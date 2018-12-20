27 вещей, которые произошли с кем-то в первый раз и вызвали целую бурю эмоций

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Ощущение новизны — одно из самых ярких. Первый раз, когда попробовал какао; собственноручно нарядил рождественскую елку; прокатился по навесной переправе, испытывая детский восторг; всю жизнь провел в тропической стране и вот наконец-то увидел снег. У каждого этот список будет своим.

AdMe.ru не сомневается, что читателям будет что вспомнить и чем поделиться при виде героев нашей подборки, которые попробовали, увидели или узнали что-то новое.

Коротко о том, как нужно реагировать на зиму

«Моей маме 73, и сегодня она рискнула прокатиться по навесной переправе. Радовалась, как ребенок»

Когда дали попробовать какао

«В 58 лет мой папа разыскал своего биологического отца с помощью базы данных ДНК. Вот их встреча»

«Закончил наряжать свою первую рождественскую елку. Это заняло много времени, но выглядит мило»

«Мой парень впервые встретился с моим папой. Они выглядят как близнецы»

У меня родилась сестренка? Давайте ее скорее сюда!

«Луна впервые увидела рождественские огни. Она не шевелилась 15 минут»

«Сегодня я попробовала уложить волосы с помощью диффузора. Смеюсь уже 20 минут, даже слезы потекли»

Никогда раньше не катался на лодке, но держится уверенно

«Эта 2-летняя девочка выросла в тропической стране. Сегодня она увидела снег, сразу же слепила снежок и бросила его»

«Винни обожает плавать. Вот каким был ее первый заплыв»

Попробовала газировку, но не была готова к тому, как пузырьки «стреляют» в нос

«Кларк был очень рад, пока на американских горках не начался спуск вниз»

Он еще ни разу не был у ветеринара

Когда с новым хозяином впервые чувствуешь себя в безопасности

У этой малышки первое Рождество, и оно явно ей по душе

Похоже, он представлял себе жирафа немного иначе

Когда пришла зима и на тебя надели ботинки, а как в них ходить — не предупредили

Первое знакомство с зеркалом вышло довольно неожиданным

«Сегодня наконец доставили мой патент. Я получил его за свой первый дизайн игрушки»

Еще один кот, который впервые увидел гирлянду и сломал стереотип о том, что елку лучше крепить к потолку

Это его первая осень. Кажется, здесь нужен экзорцист

Кафедральный собор в Пальма-де-Майорке не оправдал детских надежд

Улыбка счастья, облегчения и гордости: он купил первый дом

80-летнему дедушке подарили iPhone

Она всегда мечтала играть на сцене и наконец получила оплачиваемую роль в спектакле

Бонус: малыш впервые слышит голос своей мамы с помощью специального устройства. Это видео лучше посмотреть со звуком

А что в этом году вы попробовали в первый раз и всем рекомендуете?