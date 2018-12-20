27 вещей, которые произошли с кем-то в первый раз и вызвали целую бурю эмоций
Ощущение новизны — одно из самых ярких. Первый раз, когда попробовал какао; собственноручно нарядил рождественскую елку; прокатился по навесной переправе, испытывая детский восторг; всю жизнь провел в тропической стране и вот наконец-то увидел снег. У каждого этот список будет своим.
AdMe.ru не сомневается, что читателям будет что вспомнить и чем поделиться при виде героев нашей подборки, которые попробовали, увидели или узнали что-то новое.
Коротко о том, как нужно реагировать на зиму
«Моей маме 73, и сегодня она рискнула прокатиться по навесной переправе. Радовалась, как ребенок»
Когда дали попробовать какао
«В 58 лет мой папа разыскал своего биологического отца с помощью базы данных ДНК. Вот их встреча»
«Закончил наряжать свою первую рождественскую елку. Это заняло много времени, но выглядит мило»
«Мой парень впервые встретился с моим папой. Они выглядят как близнецы»
У меня родилась сестренка? Давайте ее скорее сюда!
«Луна впервые увидела рождественские огни. Она не шевелилась 15 минут»
«Сегодня я попробовала уложить волосы с помощью диффузора. Смеюсь уже 20 минут, даже слезы потекли»
Никогда раньше не катался на лодке, но держится уверенно
«Эта 2-летняя девочка выросла в тропической стране. Сегодня она увидела снег, сразу же слепила снежок и бросила его»
«Винни обожает плавать. Вот каким был ее первый заплыв»
Попробовала газировку, но не была готова к тому, как пузырьки «стреляют» в нос
«Кларк был очень рад, пока на американских горках не начался спуск вниз»
Он еще ни разу не был у ветеринара
Когда с новым хозяином впервые чувствуешь себя в безопасности
У этой малышки первое Рождество, и оно явно ей по душе
Похоже, он представлял себе жирафа немного иначе
Когда пришла зима и на тебя надели ботинки, а как в них ходить — не предупредили
Первое знакомство с зеркалом вышло довольно неожиданным
«Сегодня наконец доставили мой патент. Я получил его за свой первый дизайн игрушки»
Еще один кот, который впервые увидел гирлянду и сломал стереотип о том, что елку лучше крепить к потолку
Это его первая осень. Кажется, здесь нужен экзорцист
Кафедральный собор в Пальма-де-Майорке не оправдал детских надежд
Улыбка счастья, облегчения и гордости: он купил первый дом
80-летнему дедушке подарили iPhone
Она всегда мечтала играть на сцене и наконец получила оплачиваемую роль в спектакле
Бонус: малыш впервые слышит голос своей мамы с помощью специального устройства. Это видео лучше посмотреть со звуком
А что в этом году вы попробовали в первый раз и всем рекомендуете?
Фото на превью BradPittsBulge / reddit