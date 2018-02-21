27 изобретений, доказывающих, что лень — лучший двигатель прогресса

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Лень — двигатель прогресса, и это очевидно. Из-за нее появились пульты для телевизоров, одноразовая посуда и подгузники, фастфуд и лифты. И на этом инженерная мысль человека не остановилась. Предлагаем вашему вниманию новую порцию изобретений.

AdMe.ru собрал 27 полезных изобретений, без которых особо ленивым людям не обойтись.

В этом лифте кнопки можно нажимать не только рукой, но и ногой

Парковая скамейка с собственным зонтиком. И ваши руки свободны для объятий

Из этого фонтанчика можно не только напиться самому, но и напоить свою собаку

В упаковке таблеток предусмотрен стаканчик, чтобы их можно было запить

Кажется, это идеальный способ начать заниматься спортом

Дверь этом баре можно открыть ногой, чтобы не бояться подцепить микробы

Ухват для тех, кто не хочет залезать на табуретку, чтобы достать что-то с верхней полки

Автоматический кошачий туалет: прощайте, зажатый нос и пробежки по квартире с совком!

Диванный держатель. Для тех, кто любит держать напитки под рукой

Швабра с радиоуправлением — все, бросаю свою приставку

Умное ведро: открывает крышку, когда вы к нему подходите, сообщает, когда контейнер заполняется

Ах да, внизу еще и пылесос есть

Этот гаджет придержит страницы книги вместо вас

Умный стаканчик будет поворачивать за вас шарик мороженого

И кетчуп на еду можно выдавить, и захватить пару воображаемых блокпостов по пути

Бокал, из которого можно отпивать, не поднимая его со стола

Этот галстук подходит и к совещанию с начальством, и к послеобеденному сну

Этот автомат готовит и кидает попкорн прямо в рот владельца

Эта жуткая на вид штуковина — зубная щетка, которая чистит все 32 зуба одновременно

Житель Нью-Йорка придумал способ освободить в поездке руки от чемодана

Водонепроницаемый надувной держатель гаджетов для ванны. Я больше не вылезу из воды

Чего только не придумают японцы. Например, такой держатель для чипсов

На коробке написано, что эта штука будет гладить домашних питомцев за вас

Приспособление для снимания носков

Футболка с накладными мышцами. Прощайте, тренажерные залы

Губка, заранее пропитанная мылом, и этим все сказано

Самозаправляющаяся кровать, ну кто из нас по утрам не мечтал о таком чуде?

Внутри этой японской жвачки спрятаны кусочки бумаги, чтобы можно было завернуть и выбросить ее, когда закончишь жевать

Бонус: иногда приступы меланхолии овладевают не только людьми, но и собаками. Осталось придумать автоматического человека, чтобы бедный пес так не скучал

А мне бы пригодился автоматический человек, который бы ходил за меня на работу. Впрочем, уверен, скоро придумают и его. А у вас есть идеи, которые стоит воплотить в жизнь?