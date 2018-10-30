26 курьезных снимков, на которые тянет посмотреть еще и еще. И так раз пять

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Бывает, что в череде привычных ситуаций, свидетелями которых мы оказываемся день за днем, взгляд улавливает совершенно особенные моменты. Вроде ничего сверхъестественного или экстремального, но воображение судорожно начинает работать, стараясь найти ответ на пульсирующие в голове вопросы «как?» и «зачем?».

AdMe.ru подметил несколько жизненных курьезов, для которых невольно начинаешь придумывать какую-то предысторию.

1. Яйцо скатилось со стола. События приняли неожиданный оборот

2. Когда вы всё ставите на силу и ничего — на меткость и ловкость

3. Сама невозмутимость

4. «Я потеряла свою сумку для завтрака пару недель назад, и вот где я сегодня ее нашла. Всего один вопрос: как мне теперь до нее добраться?»

5. Неужели у индейцев были стрелы с титановыми наконечниками?

6. Похоже, владелец по-своему понимает термин «зеленый автомобиль»

7. «2 недели назад моя младшая дочь сломала ногу — за неделю до нашего отпуска. Вчера я сам сломал ногу — уже в отпуске»

8. Это урна в зале прилета в аэропорту. Кажется, она стала свидетельницей целой драмы

9. «Это ваш кот? Он пытается переехать в наш дом»

10. Тот случай, когда интересно не столько начало истории, сколько то, как из нее будут выпутываться

11. Эта сова не настоящая, она вырезана из мякоти питайи

12. Просто два дерева. Просто одно растет на другом. И да, это пальма

13. Пляж, кот, профессиональная танцовщица. А что, все логично. В кустах наверняка рояль

14. Должно быть, эта собака — чертовски хороший водитель

15. На этом фоне парни, путешествующие в кузове внедорожника, уже вряд ли кого-то удивят

16. Отличный носок. Но почему это единственное, что на нем надето?

17. Идеальная маскировка для работы под прикрытием

«Железнодорожные перевозки. Я поезд Чух-Чух».

18. Интересно, они защищают себя или предостерегают других?

19. Непонятно, что именно здесь произошло, но будем надеяться, что случилось чудо

20. Это Индонезия. Ничего не произошло, все идет по плану

21. Тот случай, когда предостережение правдиво как никогда

«Мокрый пол».

22. «Я столкнулся с этим прекрасным представителем редкого вида парковочных единорогов по пути в магазин товаров для творчества»

23. «Да, мне очень удобно. Нет, я не скажу вам, как это произошло»

24. Интересно, на что можно было так засмотреться?

25. Вот уж действительно «из разных опер»

26. «Попробовал сегодня сделать панорамный снимок Эйфелевой башни. Она получилась на удивление хорошо»

А какая ситуация вам показалась самой неожиданной?