26 крутых штуковин, на которые не жалко спустить всю зарплату

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что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

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Дизайнеры — люди, у которых никогда не заканчивается вдохновение. Кажется, что каждый день на планете создаются тысячи новинок, которые переворачивают наше представление об обычных вещах. Стулья, похожие на руки или крылья бабочки, клавиатура в виде печатной машинки, соковыжималки-лейки — увидев все это, вы точно не захотите продолжать пользоваться привычными вещами.

AdMe.ru подобрал для вас 26 дизайнерских придумок. Встретив их в магазине, вы бы точно сказали: «Заверните с собой, пожалуйста!»

«Кусающаяся» насадка на кабель для зарядки

Стул, который всегда поддержит

Плитка для любителей Super Mario

Комод, в котором все на своих местах

Стол «парит» на воздушных шариках

Стулья, похожие на крылья бабочки

Подставка для книжек и лампа, выполненные в виде... лампы

Супергеройские держатели для книг

Почти прозрачный стул

Многофункциональный нож-краб

Клавиатура для планшета

Облачка для орошения домашних цветов

Стол в офисе со стульями-качелями

Приходится жертвовать объемом, но зато это чашка-пончик!

Подставки для бутылок, которые выглядят как разлившееся вино

Соковыжималка в виде лейки

Уютное кресло для заднего двора или дачи

Лестница не для слабонервных

Стол, за котором удобно работать

Насадка на бутылку, из которой можно напоить собаку

Подставка для зубочисток в виде йога, который сидит на гвоздях

Плавающие стаканы под вино

Кажется, что это 2D-лампа

Подставки, которые выглядят как нарисованные чашки

Те самые динозавры с незагружающейся страницы в Google Chrome

Этот блендер работает, пока ты крутишь педали