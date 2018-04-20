26 крутых штуковин, на которые не жалко спустить всю зарплату
Дизайнеры — люди, у которых никогда не заканчивается вдохновение. Кажется, что каждый день на планете создаются тысячи новинок, которые переворачивают наше представление об обычных вещах. Стулья, похожие на руки или крылья бабочки, клавиатура в виде печатной машинки, соковыжималки-лейки — увидев все это, вы точно не захотите продолжать пользоваться привычными вещами.
AdMe.ru подобрал для вас 26 дизайнерских придумок. Встретив их в магазине, вы бы точно сказали: «Заверните с собой, пожалуйста!»
«Кусающаяся» насадка на кабель для зарядки
Стул, который всегда поддержит
Плитка для любителей Super Mario
Комод, в котором все на своих местах
Стол «парит» на воздушных шариках
Стулья, похожие на крылья бабочки
Подставка для книжек и лампа, выполненные в виде... лампы
Супергеройские держатели для книг
Почти прозрачный стул
Многофункциональный нож-краб
Клавиатура для планшета
Облачка для орошения домашних цветов
Стол в офисе со стульями-качелями
Приходится жертвовать объемом, но зато это чашка-пончик!
Подставки для бутылок, которые выглядят как разлившееся вино
Соковыжималка в виде лейки
Уютное кресло для заднего двора или дачи
Лестница не для слабонервных
Стол, за котором удобно работать
Насадка на бутылку, из которой можно напоить собаку
Подставка для зубочисток в виде йога, который сидит на гвоздях
Плавающие стаканы под вино
Кажется, что это 2D-лампа
Подставки, которые выглядят как нарисованные чашки
Те самые динозавры с незагружающейся страницы в Google Chrome
Этот блендер работает, пока ты крутишь педали
А вы видели в последнее время настолько крутые дизайнерские штуки, что хотелось тут же открыть кошелек и купить эту вещь себе?
Фото на превью d.signers_in / Instagram, designbunker / Instagram