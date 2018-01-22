26 фотографий, уровень милоты на которых бьет все рекорды

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Иногда жизненные сюжеты даже более милые и удивительные, чем сказки или мультфильмы Диснея. Вокруг нас творятся настоящие чудеса, и иногда хочется просто сесть и с умилением за ними наблюдать. AdMe.ru подобрал 26 лучших кадров для подзарядки вашего мимиметра!

«Мой пес не любит купаться, поэтому каждый раз, когда я в душе, приходит проверить, в порядке ли я. А еще он уверен, что я не в восторге оттого, что купаюсь, поэтому кидает свою игрушку, чтобы меня развеселить»

«Сын попросился выйти на автобусную остановку раньше, чем обычно, потому что увидел мальчика, который там мок под дождем»

«Нет, подушка мне не нужна»

«Он слишком вырос, чтобы сидеть у моих ног, когда я в машине. Но, кажется, его это не слишком беспокоит»

Сотрудник железной дороги присматривает за малышом, пока его мама ест

Шарпей, похожий на смесь медведя и собаки

Детенышей летучей лисицы нашли упавшими с дерева в разгар австралийской зимы. Персонал клиники спасал животных от переохлаждения

«Оставил на машине записку, что меня не будет целый день, поэтому водители могут блокировать меня при парковке. Когда вернулся, увидел такую записку»

«Еще 4 дня назад я ненавидел собак. Потом сын подарил мне его»

«Моя собака забежала в местный гипермаркет. К тому моменту, как я ее наконец нашел, мне открылась эта картина. Она всех покорила!»

«Каждое утро папа выкладывает корм во дворе так, чтобы мама увидела это»

«Папа спас это чудо, когда оно запуталось в паутине»

«Просто я не люблю, когда вода попадает мне в ушки»

Помогла подруге сфотографироваться с кумиром

«Король и подчиненные»

«Каждый год на Рождество собака моей сестры встречает меня улыбкой»

«Брат устроил полноценные похороны для своих рыбок»

«Это мне?»

Лучшие друзья

«Каждый год вместо игрушек мой сосед развешивает на елке одежду и обувь, чтобы ее могли взять те, кто в ней нуждается»

Сова прячется за ногу хозяина и хватается за штанину каждый раз, когда в доме гости

Когда у твоей собаки настолько прекрасная улыбка, что ты создаешь ее портрет

«Чтобы показать размер щенка, хотел сфотографировать его вместе с бананом, но у пса явно были свои планы»

«На фотографиях — все дети, которых мои родители усыновили с 1982 по 1985 год»

Когда работаешь добровольцем в приюте для животных

«Парень моей сестры переезжает. И их прощание — одна из самых милых (и грустных) вещей, которые я видела»

А у вас случались такие истории, когда доза милоты была просто зашкаливающей? Смело делитесь ими в комментариях (особенно если у вас есть фотодоказательства)!