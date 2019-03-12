26 человек, которых лучше не подпускать к кухне на пушечный выстрел

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Не каждый из нас чувствует себя на кухне как шеф-повар, но, как правило, это место редко преподносит сюрпризы. И все равно находятся таланты, способные на этих нескольких квадратных метрах устроить настоящий конец света. Например, разворотить кухню, пытаясь сделать смузи, или испортить не первый, а буквально каждый блинчик.

AdMe.ru столкнулся с незабываемыми ситуациями, в которые нужно было еще умудриться попасть. Готовьте попкорн, только будьте осторожны, чтобы не стать героем нашей подборки.

«Когда мне было 3, я положил папин телефон в микроволновку. Он не мог понять, что значит „телефон горячо, ГОРЯЧО, ПАПА!“, пока не увидел дым. 17 лет спустя он все еще хранит его и не дает мне забыть»

Вот что произойдет, если снять рассекатели с газовой плиты

«Я пытался сделать смузи»

«С тех пор я никому не доверяю»

«Рецепт обещал мне пирожные из авокадо и банана с идеальной текстурой, и всего 154 ккал. На вкус как жидкость для мытья посуды и яичница. Я смог съесть только половину пирожного»

Вот почему не стоит надолго уходить из кухни

Неудавшаяся попытка перевернуть рыбу

— Хорошо размешайте спагетти, иначе они застынут. — Конечно, шеф!

Даже не спрашивайте...

«До этого я думал, что у меня хороший день»

Профессионала видно сразу

«Дочка хотела домашний торт „Русалочка“. Я очень старался»

«Подруга попыталась приготовить макаруны, и затея закончилась... этим ужасом»

«Может, мне нужно немного поработать над техникой...»

«Я думал, что стал лучше готовить... Оказывается, мне нельзя доверить даже макароны»

«Кажется, крышка кастрюли непригодна для духовки. На ужин будут чипсы»

Первая попытка сделать медовый пирог

«Я принес холодные спагетти в желе. Уверен, меня больше никогда не пригласят в гости»

Самый неравномерно прожаренный стейк в истории Техаса

«Я сделал завтрак, и он называется „Я испортил каждый блин“»

Нарезанная сосиска с добавлением томатного соуса, йогуртовой заправки и лука

«Это веганская пицца за $ 12, которую друг получил после часа ожидания»

Первая попытка испечь кексы без глютена и молока

«Заказал вегетарианский хот-дог с маслинами, и вот что мне принесли»

«Я пытался приготовить воздушный омлет, а он похож на мыльную пену на сковороде»

«Мой папа разозлился на пиццу, которую готовил, и просто швырнул ее на забор»

А у вас случались кулинарные провалы века?