26 человек, которые рискнули показать миру самые нелепые фото из своих архивов
Пожалуй, у каждого из нас есть хотя бы один старый снимок, за который немного стыдно. Обычно такие фото хранят родители или бабушки с дедушками, чтобы без задней мысли показывать их всем подряд. Но порой интересно вспомнить тот случай, когда ты в детстве обрезал челку под корень как раз перед фотосессией или решил украсить себя кусочками салями.
Мы в AdMe.ru восхищаемся людьми, которые не стесняются выкладывать такие снимки в интернет. Нам кажется, они точно могут научить окружающих здоровой самоиронии.
1. «Наше первое семейное фото, сделанное 10 лет назад. Мы выглядим так, будто украли у кого-то ребенка»
2. «Родители называли меня большеголовым, а друзья, когда впервые увидели это фото, долго смеялись, а потом спросили, был ли я таким же умным, каким казался»
3. «Моя мама говорила, что я самый милый мальчик на свете»
4. «А ведь я тогда действительно не понимала, почему у меня не складывается модельная карьера»
5. «Даже не знаю, был я больше похож на эмо или на амиша»
6. «Это мое самое гламурное фото, сделанное в 90-х»
7. «Я решил сам подстричь себе челку за день до фотосессии»
8. «Мое фото из 80-х. Судя по всему, это было страшное время»
9. «Мне раньше нравился этот снимок. Я считала, что у меня тут очень выразительные глаза»
10. «Ни у кого из нас не было девушки. Вы уже догадались почему?»
11. «В детстве я определенно очень любил салями»
12. «В 5-м классе я сбрила волосы, перестала есть мясо и приняла буддизм»
13. «Я сам сшил эти штаны»
14. «Моя фотография для ежегодника Most Transformed. Да, я не вижу здесь ничего веселого»
Most Transformed — «Изменившиеся до неузнаваемости».
15. «Моя челка — это преступление против человечества»
16. «Я так и не научилась улыбаться»
17. «Мама посчитала, что сделать короткую стрижку при переходе в новую школу — хорошая идея. Первые недели две мои одноклассники думали, что я мальчик»
18. «У меня тут такой вид, будто я проспала 14 часов, а потом вдруг проснулась в другом измерении»
19. «Не могу вспомнить, что заставило меня так одеться. Это точно не Хеллоуин. Не знаю, откуда вообще взялось это платье. И да, я парень»
20. «В детстве я не мог купить себе очки в стиле стимпанк, поэтому я просто покрасил золотистой краской очки для плавания»
21. «А я ведь и правда думал, что это подходящее фото для профиля в соцсети»
22. «В 3-м классе я был парнем, которого сложно не заметить»
23. «Даже не знаю, как описать свой стиль в те далекие времена. Может, панк из цирка?»
24. «Были времена, когда я хотел быть пакетом молока на Хеллоуин»
25. «Мне все еще нравятся покемоны, но, наверное, это все-таки был перебор»
26. «Я стою сзади. Я девочка. Рыбу поймала я. Это фото висело на стенде в нашей школе целую неделю»
А вы храните свои старые фото, за которые вам немного стыдно? Как часто вы их кому-нибудь показываете?
Фото на превью Skissored / Reddit