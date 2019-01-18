26 человек, которые рискнули показать миру самые нелепые фото из своих архивов

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Пожалуй, у каждого из нас есть хотя бы один старый снимок, за который немного стыдно. Обычно такие фото хранят родители или бабушки с дедушками, чтобы без задней мысли показывать их всем подряд. Но порой интересно вспомнить тот случай, когда ты в детстве обрезал челку под корень как раз перед фотосессией или решил украсить себя кусочками салями.

Мы в AdMe.ru восхищаемся людьми, которые не стесняются выкладывать такие снимки в интернет. Нам кажется, они точно могут научить окружающих здоровой самоиронии.

1. «Наше первое семейное фото, сделанное 10 лет назад. Мы выглядим так, будто украли у кого-то ребенка»

2. «Родители называли меня большеголовым, а друзья, когда впервые увидели это фото, долго смеялись, а потом спросили, был ли я таким же умным, каким казался»

3. «Моя мама говорила, что я самый милый мальчик на свете»

4. «А ведь я тогда действительно не понимала, почему у меня не складывается модельная карьера»

5. «Даже не знаю, был я больше похож на эмо или на амиша»

6. «Это мое самое гламурное фото, сделанное в 90-х»

7. «Я решил сам подстричь себе челку за день до фотосессии»

8. «Мое фото из 80-х. Судя по всему, это было страшное время»

9. «Мне раньше нравился этот снимок. Я считала, что у меня тут очень выразительные глаза»

10. «Ни у кого из нас не было девушки. Вы уже догадались почему?»

11. «В детстве я определенно очень любил салями»

12. «В 5-м классе я сбрила волосы, перестала есть мясо и приняла буддизм»

13. «Я сам сшил эти штаны»

14. «Моя фотография для ежегодника Most Transformed. Да, я не вижу здесь ничего веселого»

Most Transformed — «Изменившиеся до неузнаваемости».

15. «Моя челка — это преступление против человечества»

16. «Я так и не научилась улыбаться»

17. «Мама посчитала, что сделать короткую стрижку при переходе в новую школу — хорошая идея. Первые недели две мои одноклассники думали, что я мальчик»

18. «У меня тут такой вид, будто я проспала 14 часов, а потом вдруг проснулась в другом измерении»

19. «Не могу вспомнить, что заставило меня так одеться. Это точно не Хеллоуин. Не знаю, откуда вообще взялось это платье. И да, я парень»

20. «В детстве я не мог купить себе очки в стиле стимпанк, поэтому я просто покрасил золотистой краской очки для плавания»

21. «А я ведь и правда думал, что это подходящее фото для профиля в соцсети»

22. «В 3-м классе я был парнем, которого сложно не заметить»

23. «Даже не знаю, как описать свой стиль в те далекие времена. Может, панк из цирка?»

24. «Были времена, когда я хотел быть пакетом молока на Хеллоуин»

25. «Мне все еще нравятся покемоны, но, наверное, это все-таки был перебор»

26. «Я стою сзади. Я девочка. Рыбу поймала я. Это фото висело на стенде в нашей школе целую неделю»

А вы храните свои старые фото, за которые вам немного стыдно? Как часто вы их кому-нибудь показываете?