25 тату от мастера, которая не умеет рисовать, но ее клиентов это не смущает

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Живописными и замысловатыми татуировками уже давно никого не удивить. Но Хелена Фернандес из Бразилии пошла другим путем: она украшает тела своих клиентов незатейливыми картинками, которые порой похожи на детские рисунки. Девушка быстро обрела популярность, и теперь у нее буквально очередь из желающих набить оригинальную татуировку. Возможно, люди по всему миру, которым надоели вычурные узоры на теле, воспримут такое нововведение с радостью, и оно станет модной тенденцией.