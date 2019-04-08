25 тату от мастера, которая не умеет рисовать, но ее клиентов это не смущает
Живописными и замысловатыми татуировками уже давно никого не удивить. Но Хелена Фернандес из Бразилии пошла другим путем: она украшает тела своих клиентов незатейливыми картинками, которые порой похожи на детские рисунки. Девушка быстро обрела популярность, и теперь у нее буквально очередь из желающих набить оригинальную татуировку. Возможно, люди по всему миру, которым надоели вычурные узоры на теле, воспримут такое нововведение с радостью, и оно станет модной тенденцией.
Мы в AdMe.ru долго просматривали инстаграм Хелены и нашли самые смелые и неординарные татуировки.
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«Помощь».
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«Друзья, не еда».
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«Смех».
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Вот и сама Хелена
А вы бы хотели себе такую оригинальную татуировку?
Фото на превью malfeitona / Instagram