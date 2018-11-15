20+ повседневных вещей, которые нервируют больше, чем общественный транспорт

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Раздражающие вещи поджидают на каждом шагу: носок соседа в самолете вторгается в личное пространство, собственный свитер предательски цепляется за дверную ручку, а купленный продукт оказывается вдвое меньше, чем ожидал. У каждого в копилке воспоминаний найдется момент, который не хотелось бы повторять.

AdMe.ru уверен, что есть люди и ситуации, которых лучше избегать ради сохранения своего душевного равновесия.

Почти в каждой тренажерке есть парень, который уверен, что все здесь принадлежит ему одному

Когда очень хочешь новое фото для Instagram, не страшно и за ограждение зайти

«Этот парень смотрит Netflix в кинотеатре без наушников. Мы попросили сотрудников что-то сделать, и они пришли только через 40 минут. Звук он так и не отключил»

Светильник для детской комнаты

Когда тебе привозят пиццу, которая нарезана как попало

Из непреодолимой тяги между дверными ручками и свитерами можно выводить закон

Перфекционисты, держитесь

Когда выбираешь кроссовки, меньше всего ожидаешь найти модель с имитацией грязи за $ 500

Этот водитель занял сразу 4 парковочных места для инвалидов

Предложите ваши варианты борьбы с таким. Может, пощекотать?

Раздражает, что даже такую простую вещь не могли сделать аккуратно

Голодный, переплативший и разочарованный человек — гремучая смесь

Это бесит, зато учит всегда смотреть на объем и вес

Подставка для напитка, которая испортит любой вечер

«Теперь понятно, почему мой ноутбук не заряжается»

В нижнем левом углу — заказ, все остальное — упаковка от него

Когда пытаешься просто очистить яйцо и вместе со скорлупой снимаешь половину белка

Ребят из IT-отдела ничего не смущает

Обидно не получить то, за что заплатил. 3 раза подряд

Когда молния зажевывает ткань или замок от нее застревает так, что закрыть его можно, лишь применив силу супергероя

Щедрое предложение, которое позволит сэкономить целых 2 цента

Раздражает, когда уже поверил в удачу, но это была всего лишь реклама

Куртка удобная, карманы вместительные

Когда покупаешь жвачку и тушь, а чек можно использовать в качестве шарфа