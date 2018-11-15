20+ повседневных вещей, которые нервируют больше, чем общественный транспорт
Раздражающие вещи поджидают на каждом шагу: носок соседа в самолете вторгается в личное пространство, собственный свитер предательски цепляется за дверную ручку, а купленный продукт оказывается вдвое меньше, чем ожидал. У каждого в копилке воспоминаний найдется момент, который не хотелось бы повторять.
AdMe.ru уверен, что есть люди и ситуации, которых лучше избегать ради сохранения своего душевного равновесия.
Почти в каждой тренажерке есть парень, который уверен, что все здесь принадлежит ему одному
Когда очень хочешь новое фото для Instagram, не страшно и за ограждение зайти
«Этот парень смотрит Netflix в кинотеатре без наушников. Мы попросили сотрудников что-то сделать, и они пришли только через 40 минут. Звук он так и не отключил»
Светильник для детской комнаты
Когда тебе привозят пиццу, которая нарезана как попало
Из непреодолимой тяги между дверными ручками и свитерами можно выводить закон
Перфекционисты, держитесь
Когда выбираешь кроссовки, меньше всего ожидаешь найти модель с имитацией грязи за $ 500
Этот водитель занял сразу 4 парковочных места для инвалидов
Предложите ваши варианты борьбы с таким. Может, пощекотать?
Раздражает, что даже такую простую вещь не могли сделать аккуратно
Голодный, переплативший и разочарованный человек — гремучая смесь
Это бесит, зато учит всегда смотреть на объем и вес
Подставка для напитка, которая испортит любой вечер
«Теперь понятно, почему мой ноутбук не заряжается»
В нижнем левом углу — заказ, все остальное — упаковка от него
Когда пытаешься просто очистить яйцо и вместе со скорлупой снимаешь половину белка
Ребят из IT-отдела ничего не смущает
Обидно не получить то, за что заплатил. 3 раза подряд
Когда молния зажевывает ткань или замок от нее застревает так, что закрыть его можно, лишь применив силу супергероя
Щедрое предложение, которое позволит сэкономить целых 2 цента
Раздражает, когда уже поверил в удачу, но это была всего лишь реклама
Куртка удобная, карманы вместительные
Когда покупаешь жвачку и тушь, а чек можно использовать в качестве шарфа
А что вас раздражает так же сильно, как героев нашей статьи?
Фото на превью AlexKiri / reddit, AlexKiri / reddit