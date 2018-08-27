25 примеров рекламы, создатели которой явно перегнули палку

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Если для хорошего маркетолога нет невыполнимых задач, то для плохого вообще не существует никаких ограничений. Поменять национальность Альберту Эйнштейну? Превратить нос в клубнику? Объединить пельмени и москитные сетки в одном плакате? «Да легко!» — отвечают они и берутся за дело. И хотя результат их работы вряд ли порадует заказчиков, зато точно поднимет настроение всем остальным.

AdMe.ru нашел 25 «шедевров» от создателей рекламы, которым давно пора подыскать другую работу.

Реклама от королей логики: на упаковке двуспального матраса фото одного человека, на односпальном — двух

Когда не нашли модель plus-size, а фотограф уже приехал на съемку

Зато у нее улыбка красивая

Сомневаемся, что он найдет клиентов

«Нужен дизайнер? Контакты внизу».

Видимо, им пришлось продать всю мебель, чтобы купить этот телевизор

Известный «итальянец» Альберт Эйнштейн

«Итальянская кухня».

Все классно, но где ее ноги?

Глушители оскорблены и негодуют

Снимись в рекламе, говорили они. Будет круто, говорили они

Просто реклама сумки для хранения вещей под кроватью

Сомнительное развлечение

«Лучший аттракцион Эдинбурга для всей семьи».

Фотошоп-мастер. Уровень: собирался посмотреть видеоуроки, но было лень

Создателя этой рекламы можно назвать как угодно, но только не перфекционистом

Боимся представить, как тогда выглядит худшее лето

«Лучшее лето».

Историкам будущего явно придется поломать голову над этим объявлением

Девушка в маске как-то очень неуверенно показывает «класс». И мы ее понимаем

Видимо, для монтажа баннера они использовали какой-то другой клей

«Герметик и клей № 1».

Первая в мире подушка-невидимка

Когда дизайнер перепутал фото «до» с фото «после»

Дымоход «до». Дымоход «после». Крыльцо «до». Крыльцо «после».

Пиццерия для очень смелых деток

Длиннорукость — еще один недосягаемый стандарт красоты

Новое слово в рекламе и PR: пельменный маркетинг

Глядя на это фото, можно услышать, как где-то тихонько плачет один профессиональный дизайнер

Возможно, создатель этого плаката прибыл к нам из будущего, где уже существует автобус-телепорт

Рекламная версия: этот снимок сделан на телефон

Реальность