25 преподавателей, круче которых найти уже просто невозможно
Есть на свете такие преподаватели, которых ученики помнят даже спустя много-много лет после окончания школы или университета. А все потому, что эти талантливые люди обладают не только впечатляющими знаниями и житейской мудростью, но и шикарным чувством юмора.
AdMe.ru предлагает взглянуть на те фишки, которые делают из обычного преподавателя любимчика учеников или студентов. А у вас были такие же классные педагоги?
«Наш профессор написал на доске гениальную вещь»
«Мой учитель рисования каждый год создает картины к Хеллоуину. Вот одна из тех, что он приготовил на этот раз»
«Наш профессор почти каждую неделю дарит студентам растения в горшках»
Когда твоя учительница — та еще юмористка
Хороший учитель — он как разведчик
«Наш учитель рисования сделал себе костюм Ван Гога на Хеллоуин»
А что это вы тут делаете?
«Преподаватель пообещал прислать нам ответы на экзаменационные вопросы, а вместо этого подсунул ссылку на видео в интернете»
Учитель взял и пришел в полном костюме Бэтмена прямо на урок
Одна из студенток пришла на занятие с малышом, потому что его не с кем было оставить. Ребенок расплакался посреди тестирования, а преподаватель принялся его успокаивать
«Мой лектор пришел на сегодняшнее занятие вот так»
«Наш преподаватель практически никогда не бывает в своем кабинете. И вот что он приклеил на дверь»
«Так учитель хранит наши контрольные»
«Профессор привел на пару свою собаку, а в конце устроил для нас опрос»
«Каждый год, после того как ученики проходят книгу Фицджеральда „Великий Гэтсби“, наш учитель устраивает в своем огромном доме вечеринку в стиле 20-х. Затем он надевает свой белый костюм, встает у окна и смотрит в него на протяжении всего вечера»
Учителя сфотографировались для выпускного альбома
«Так мой преподаватель переводит компьютер в спящий режим»
Вот уже 40 лет этот преподаватель специально фотографируется в одной и той же одежде
«С такого слайда наш преподаватель начал лекцию по психологии»
«Мы постоянно смотрели на часы, и учитель их заклеил»
Учитель должен быть отважным
«Мой учитель запостил это в Instagram, а потом распечатал и повесил в кабинете»
Преподаватель оставил записку на двери кабинета
Ученики хорошо сдали тест, и преподаватель истории решил немного принарядиться, чтобы развеселить их
«Кто-то из учителей повесил это в коридоре нашей школы»
Фото на превью imgur.com