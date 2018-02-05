25 преподавателей, круче которых найти уже просто невозможно

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Есть на свете такие преподаватели, которых ученики помнят даже спустя много-много лет после окончания школы или университета. А все потому, что эти талантливые люди обладают не только впечатляющими знаниями и житейской мудростью, но и шикарным чувством юмора.

AdMe.ru предлагает взглянуть на те фишки, которые делают из обычного преподавателя любимчика учеников или студентов. А у вас были такие же классные педагоги?

«Наш профессор написал на доске гениальную вещь»

«Мой учитель рисования каждый год создает картины к Хеллоуину. Вот одна из тех, что он приготовил на этот раз»

«Наш профессор почти каждую неделю дарит студентам растения в горшках»

Когда твоя учительница — та еще юмористка

Хороший учитель — он как разведчик

«Наш учитель рисования сделал себе костюм Ван Гога на Хеллоуин»

А что это вы тут делаете?

«Преподаватель пообещал прислать нам ответы на экзаменационные вопросы, а вместо этого подсунул ссылку на видео в интернете»

Учитель взял и пришел в полном костюме Бэтмена прямо на урок

Одна из студенток пришла на занятие с малышом, потому что его не с кем было оставить. Ребенок расплакался посреди тестирования, а преподаватель принялся его успокаивать

«Мой лектор пришел на сегодняшнее занятие вот так»

«Наш преподаватель практически никогда не бывает в своем кабинете. И вот что он приклеил на дверь»

«Так учитель хранит наши контрольные»

«Профессор привел на пару свою собаку, а в конце устроил для нас опрос»

«Каждый год, после того как ученики проходят книгу Фицджеральда „Великий Гэтсби“, наш учитель устраивает в своем огромном доме вечеринку в стиле 20-х. Затем он надевает свой белый костюм, встает у окна и смотрит в него на протяжении всего вечера»

Учителя сфотографировались для выпускного альбома

«Так мой преподаватель переводит компьютер в спящий режим»

Вот уже 40 лет этот преподаватель специально фотографируется в одной и той же одежде

«С такого слайда наш преподаватель начал лекцию по психологии»

«Мы постоянно смотрели на часы, и учитель их заклеил»

Учитель должен быть отважным

«Мой учитель запостил это в Instagram, а потом распечатал и повесил в кабинете»

Преподаватель оставил записку на двери кабинета

Ученики хорошо сдали тест, и преподаватель истории решил немного принарядиться, чтобы развеселить их

«Кто-то из учителей повесил это в коридоре нашей школы»