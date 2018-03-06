25 покупателей, которые еще никогда не чувствовали себя настолько обманутыми

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В мире много лжи, и от этого, увы, никуда не деться. Особенно часто мы сталкиваемся с ней в сфере торговли, когда покупаем одно, а на деле оказывается, что это совсем не то, чего мы ожидали. Однако даже такие случаи могут быть забавными. Не верите? Тогда посмотрите этот пост до конца.

AdMe.ru предлагает вам полюбоваться на примеры явного обмана, которые тем не менее вызывают улыбку.

Когда ожидание не совпадает с реальностью самым обидным образом

«Кажется, я добавил не ту воду»

Интересно, о чем вообще думал производитель этой маски?

Может, это новый сорт кофе?

«Остановитесь, я не хочу удалять глаза и губы»

«Губы и глаза. Средство для снятия».

Судя по их логике, шампунь справа создан для абрикосов?

Кажется, производители этого костюма немного ошиблись в расчетах

Надеюсь, на вкус это будет лучше, чем на вид

«Тыква из орехового масла».

«Мой 2-летний сын постоянно просит попробовать этот „сок“»

«Средство для мытья полов».

«Хорошо, что я не заказал мебель у этого продавца»

«Ожидание/ Реальность».

Это больше похоже на «до» и «после»

«Да, конечно, это именно тот размер принта, который я хотел»

Вот почему так важно внимательно проверять детали своего интернет-заказа

Судя по размеру этого мячика, он пригодится разве что для игр с собакой, но никак не для футбола

Аттракцион невиданной щедрости

На лице мальчика написано все, что он думает о размере этого мячика

Коробка полна сюрпризов, но ведь это точно не то, что вы ожидали, верно?

Эта рыба настолько вкусная, что тает не на языке, а в упаковке

Эй, а где обещанный золотой блеск?

Кого-кого, а зайку этот монстр явно не напоминает

Выставочный вариант явно подкачал

«Кайма из мяса вместо целого куска — это, я вам скажу, за гранью»

Так можно и весь мост оформить, чего уж там

А вот за Гарри обидно, конечно

«Ханна Монтана».

«Мой брат купил телефон с двойной камерой»

А что у вас вызвало резкое желание попросить жалобную книгу?