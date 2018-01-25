25 по-настоящему крутых снимков, которые дадут фору фотошопу
Мы привыкли, что любые кадры обрабатываются фотографами в графических редакторах. Но иногда случаются такие снимки, которые не надо улучшать или дополнять, — они и так чертовски хороши.
AdMe.ru подготовил для вас подборку фотографий, авторам которых не пришлось прибегать к фотошопу: умелые руки и удачный момент и без того создали шедевры.
Никакой магии, просто солнце решило продолжить картину
Бывают снежные вершины, а бывают солнечные
Так вот как выглядят облачные замки
Левитирующий всадник
Идеальный ракурс решает все
Длинная выдержка может превратить обычный фейерверк в ракету
Мне пришлось взглянуть дважды, чтобы понять, что происходит
Когда на берегу слегка ветрено
Пожалуй, самое удачное расположение котика в пространстве
Идеальное отражение запросто заморочит голову
Никогда не знаешь, что кроется в глубине
Дух огня
Фотограф 3 месяца снимал дым, чтобы сделать идеальный кадр
Если перевернуть — ничего не изменится
Огни большого города
Простите, а где у вас горизонт?
Даже штормовое предупреждение может быть прекрасным
В таком лесу только фэнтези снимать
Снег — лучший художник
Нет, это не конец света. Просто фейерверк и собака
Никакого фотошопа, только терпение и длинная выдержка
Небо следит за тобой
Заснеженная армия капусты
Видели когда-нибудь белку-альбиноса?
А вам случалось делать снимки, которые выглядят так, будто над ними потрудились в графическом редакторе? Если да, то покажите их в комментариях, удивимся вместе!
Фото на превью NightmareAkin / reddit