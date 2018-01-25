25 по-настоящему крутых снимков, которые дадут фору фотошопу

Мы привыкли, что любые кадры обрабатываются фотографами в графических редакторах. Но иногда случаются такие снимки, которые не надо улучшать или дополнять, — они и так чертовски хороши.

AdMe.ru подготовил для вас подборку фотографий, авторам которых не пришлось прибегать к фотошопу: умелые руки и удачный момент и без того создали шедевры.

Никакой магии, просто солнце решило продолжить картину

Бывают снежные вершины, а бывают солнечные

Так вот как выглядят облачные замки

Левитирующий всадник

Идеальный ракурс решает все

Длинная выдержка может превратить обычный фейерверк в ракету

Мне пришлось взглянуть дважды, чтобы понять, что происходит

Когда на берегу слегка ветрено

Пожалуй, самое удачное расположение котика в пространстве

Идеальное отражение запросто заморочит голову

Никогда не знаешь, что кроется в глубине

Дух огня

Фотограф 3 месяца снимал дым, чтобы сделать идеальный кадр

Если перевернуть — ничего не изменится

Огни большого города

Простите, а где у вас горизонт?

Даже штормовое предупреждение может быть прекрасным

В таком лесу только фэнтези снимать

Снег — лучший художник

Нет, это не конец света. Просто фейерверк и собака

Никакого фотошопа, только терпение и длинная выдержка

Небо следит за тобой

Заснеженная армия капусты

Видели когда-нибудь белку-альбиноса?

А вам случалось делать снимки, которые выглядят так, будто над ними потрудились в графическом редакторе? Если да, то покажите их в комментариях, удивимся вместе!

Фото на превью NightmareAkin / reddit

29 На склад!
4 Комментарии
  • 25 января 2018
  • 4
  • 8947

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