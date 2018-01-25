25 по-настоящему крутых снимков, которые дадут фору фотошопу

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Мы привыкли, что любые кадры обрабатываются фотографами в графических редакторах. Но иногда случаются такие снимки, которые не надо улучшать или дополнять, — они и так чертовски хороши.

AdMe.ru подготовил для вас подборку фотографий, авторам которых не пришлось прибегать к фотошопу: умелые руки и удачный момент и без того создали шедевры.