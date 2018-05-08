25 парочек, которые на своем примере доказывают, что влюбиться по уши — это прекрасно

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Любовь — это лекарство для души, которое отвлекает нас от невзгод и помогает преодолевать любые трудности, особенно те, что возникают в ходе совместной жизни. Так гласит народная мудрость. А следующие 25 парочек подтверждают это на собственном примере.

AdMe.ru собрал фотографии, герои которых сумели сохранить романтику в своих отношениях.

Когда ради хорошего настроения своей девушки готов пожертвовать репутацией сурового парня

«Вот так мы с моей девушкой выглядим, когда остаемся самими собой»

Когда даже недолгая разлука с любимой невыносима

«Папа каждый день вставал в 5 утра, чтобы сделать моей маме кофе и написать ей маленькую любовную записку»

Элен увидела Дика в танцклассе и сразу влюбилась. Она регулярно выходила на танцпол и стояла там одна, чтобы он ее заметил. Однажды так и произошло. С тех пор они вместе

Он ждал 6 лет, когда она станет совершеннолетней, чтобы сделать ей предложение

Эти двое встретились 4 года назад на художественной выставке и влюбились друг в друга. С тех пор они каждый день напоминают друг другу о том дне, встречаясь в изысканных вечерних нарядах

«Первое, что сделал мой приятель, вернувшись из Афганистана, — это предложил руку и сердце своей девушке»

Любовь друг к другу помогла этим двоим побороть наркотическую и алкогольную зависимость и вернуться к нормальной жизни

«Готовлюсь сделать предложение своему парню в стиле его любимой компьютерной игры»

В свои 90 и 80 лет они не побоялись отправиться на вечер быстрых свиданий и влюбились друг в друга с первого взгляда

«Я был первым парнем, которого она встретила в Канаде, и решил не упускать свой шанс»

«Она сказала: „Да!“»

«Моя девушка рано встала и решила подменить себя нашей собакой. Проснувшись, я на секунду подумал, что сошел с ума»

Джоан решила поддержать своего больного раком мужа, сбрив волосы прямо на свадьбе

Когда находишься со своей женой на одной волне

«Нет воображения». «Жениться и размножаться».

Фанат смог обратить на себя внимание девушки своей мечты, а позже и женился на ней

У Дэвида и Кристал нет крыши над головой, но она им и не нужна. Ведь главное, что они есть друг у друга

Любовь — это когда отдаешь жене свой рабочий кабинет, чтобы она могла вдоволь наиграться в твою новую видеоигру

«Год назад я красилась, когда ночевала у своего парня, потому что мне было стыдно за свою кожу. Теперь мы делаем увлажняющие маски вместе»

«Я трижды отказывала этому парню в свидании, но он оказался настойчив, и теперь мы женаты»

«Мой парень — фанат баскетбола, так что я решила сделать ему подарок»

«От волнения мой муж прохохотал всю нашу свадьбу, теперь эти фото заставляют смеяться меня»

Маргарет и Феррис поженились в тяжелые послевоенные годы, и у них никогда не было свадебных фотографий. Спустя 70 лет они решили, что им нужно воссоздать свадьбу, чтобы наконец пригласить на нее фотографа

«Мы вместе уже 7 лет, а она все еще каждый день выходит на улицу, чтобы проводить меня на работу»

«Моя девушка сделала мне сюрприз — коврик для мыши с ее фотографией, которая нравится мне больше всех»

Бонус: Когда любовь может победить даже аутизм