25 неожиданных уведомлений, которые застали их получателей врасплох

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Что бы мы сегодня делали без телефонов? Это возможность круглосуточно быть на связи, фотоаппарат, доступ к соцсетям и, конечно же, непрекращающийся источник веселых историй. Вы, наверное, уже привыкли к тому, что СМС-переписки и телефонные разговоры могут превратиться в эпический жизненный анекдот, но современные смартфоны могут веселить и при помощи забавных, странных и даже жутковатых уведомлений.

AdMe.ru выбрал уведомления, неординарность которых зашкаливает, и теперь не только их получатели, но и вы можете посмеяться над курьезностью этих 25 историй.

«Только вчера мы праздновали девичник моей подруги, а сегодня утром мне пришло такое уведомление»

«Я просто слушала грустную песню в машине у дома»

Сайт по поиску работы работает как-то даже слишком оперативно

«Эй, ты приложение пиццерии, а не календарь!»

Разработчики знают толк в просьбах

«Siri не расслышала меня, поэтому я получил такое зловещее напоминание сегодня»

«Я лазила в телефоне на парах, пока не получила весточку от преподавателя»

«Муж знает, как делать комплименты»

Когда калькулятору тоже хочется общения

«Какое бы уведомление я ни получал, Канье Уэст „поднимает“ его для меня»

«Конечно же, я получил это уведомление, находясь за рулем»

Опасно пропускать звонки от дедушки

«Пришлось погуглить, и оказалось, что это правда»

У вас тоже такое было?

Какой-то замкнутый круг

«Несколько дней назад скачал бесплатный калькулятор»

Приложение, которое знает толк в здоровом сне

Когда ты уже в пути и тут слышишь звук уведомления

Эта программа явно обескуражена из-за Windows

Зато честно

На иконке этого приложения — фальшивое уведомление, которое заставит чаще заходить в игру

«Google, ты не поверишь, но в моей стране тоже есть больницы»

«Мой антивирус вышел из строя, но по-прежнему старается заботиться обо мне»

Когда с приложением что-то не то, но оно из последних сил пытается об этом предупредить

Для самых бесстрашных фанатов Pokemon Go

«Пожалуйста, Windows, мне нужно узнать, где посадка на мой самолет»