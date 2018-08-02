25 неожиданных уведомлений, которые застали их получателей врасплох
Что бы мы сегодня делали без телефонов? Это возможность круглосуточно быть на связи, фотоаппарат, доступ к соцсетям и, конечно же, непрекращающийся источник веселых историй. Вы, наверное, уже привыкли к тому, что СМС-переписки и телефонные разговоры могут превратиться в эпический жизненный анекдот, но современные смартфоны могут веселить и при помощи забавных, странных и даже жутковатых уведомлений.
AdMe.ru выбрал уведомления, неординарность которых зашкаливает, и теперь не только их получатели, но и вы можете посмеяться над курьезностью этих 25 историй.
«Только вчера мы праздновали девичник моей подруги, а сегодня утром мне пришло такое уведомление»
«Я просто слушала грустную песню в машине у дома»
Сайт по поиску работы работает как-то даже слишком оперативно
«Эй, ты приложение пиццерии, а не календарь!»
Разработчики знают толк в просьбах
«Siri не расслышала меня, поэтому я получил такое зловещее напоминание сегодня»
«Я лазила в телефоне на парах, пока не получила весточку от преподавателя»
«Муж знает, как делать комплименты»
Когда калькулятору тоже хочется общения
«Какое бы уведомление я ни получал, Канье Уэст „поднимает“ его для меня»
«Конечно же, я получил это уведомление, находясь за рулем»
Опасно пропускать звонки от дедушки
«Пришлось погуглить, и оказалось, что это правда»
У вас тоже такое было?
Какой-то замкнутый круг
«Несколько дней назад скачал бесплатный калькулятор»
Приложение, которое знает толк в здоровом сне
Когда ты уже в пути и тут слышишь звук уведомления
Эта программа явно обескуражена из-за Windows
Зато честно
На иконке этого приложения — фальшивое уведомление, которое заставит чаще заходить в игру
«Google, ты не поверишь, но в моей стране тоже есть больницы»
«Мой антивирус вышел из строя, но по-прежнему старается заботиться обо мне»
Когда с приложением что-то не то, но оно из последних сил пытается об этом предупредить
Для самых бесстрашных фанатов Pokemon Go
«Пожалуйста, Windows, мне нужно узнать, где посадка на мой самолет»
Если у вас были похожие курьезы с уведомлениями, ждем ваши истории и скриншоты!