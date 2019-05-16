25 мужчин, которые нашли способ сделать отцовство чуточку легче

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Пожалуй, каждый ребенок уже успел убедиться, что папа действительно может все что угодно. Особенно когда мама берет выходной. Отец в силах поддержать в трудную минуту, рассмешить, но главный его навык — он всегда может выкрутиться даже из самой сложной ситуации.

Редакция AdMe.ru восхищается смекалкой героев следующих 25 фотографий, которым точно можно дать звание «Отец года».

Когда из всех возможных способов транспортировки твоему ребенку нравится... ведро

«Она терпеливо ждала целых 45 минут. Чем длиннее волосы, тем больше времени мне требуется, чтобы их уложить»

Превратил кресло сына в «Сокол Тысячелетия»!

Тот момент, ради которого ты тренировал свою сноровку

Отец всегда найдет повод и способ рассмешить своего ребенка

«Ну что, похож я теперь на отца?»

«Жена пыталась пристыдить меня на фейсбуке, но все, что я чувствую, — это гордость за мое маленькое изобретение»

Грелка для бутылочки сломалась, так что пришлось вспомнить старую школу

«Нашел, когда чистил старые фото. Все они просили есть одновременно, поэтому я не придумал ничего лучше, чем сделать сет из трех бутылок»

Секционный диван = детский игровой манеж

Отличный способ сделать песочницу, защищенную от солнца и воды

«Сказала отцу, что порвала джинсы. Вот что он сделал»

Когда думал посмотреть футбол, но твой заболевший ребенок хочет мультфильмы про принцесс, и у второго тоже есть свои предпочтения

М — многозадачность

Отцовский способ научить ребенка ходить

«Продал все новые консоли, чтобы свести концы с концами во время слушаний по опеке. Хорошо, что папина старая Nintendo все еще работает. Сын любит Mario»

Если в доме срочно нужен пеленальный столик, на помощь приходят отцовская фантазия и ПВХ-трубы за $ 8

Когда нужны обе руки, чтобы справиться с голодом

«Собрал портативный столик для пеленания, который складывается в удобную сумку. Дочке эта штука очень нравится»

Когда в доме двое детей, а ты хочешь спокойно принять душ, в ход идут любые средства

Если вам нужно поработать, а ребенку — поспать, не переживайте: малыш прекрасно засыпает под щелканье клавиш ноутбука

Теперь ребенок не перепутает, какой кроссовок на какую ногу

«Налобный фонарик и французские косички. Мы знаем толк в веселье»

Иногда отцам приходится импровизировать

«Сделал для своей малышки качалку, так как отцовство чертовски утомляет»