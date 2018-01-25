25 фотографий, суть которых с первого взгляда уловит не каждый

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Есть такие фотографии, которые открывают свой смысл далеко не сразу, и кажется, что что-то ускользает от нас. И мы рассматриваем их снова и снова в поисках того, что же на них не так. AdMe.ru собрал именно такие снимки, разгадать которые сможет далеко не каждый. Хотите проверить свои силы? Тогда приступим!

Как думаете, какого этот камень размера? А теперь посмотрите на человека рядом с ним

Это не вода

А это не лужайка

Они нашли друг друга

Это два врача в одной больнице. Два этих врача в больнице одной

На этом фото нет никакого членовредительства

Когда очень проголодался на совещании?

Кот и его тень. Постойте... Тут два кота

Все перепуталось на этом снимке

Когда ты свой среди чужих и чужой среди своих

Никто не будет так крут, как эта собака на заднем сиденье автомобиля

Тут на ковре есть банкнота

Это точно не скульптуры?

Эти майки о чем-то задумались

Когда природа — лучший дизайнер

Когда отбился от саней Санты и вынужден зарабатывать на жизнь сам

А ему так удобно? Ой, погодите...

Те, кто будет ехать за этой машиной, могут попасть под гипноз

Что тут вообще происходит?

Человек-невидимка, ты ли это?

Когда упаковка с кормом как бы намекает

Природа явно не любит пустоты

Найдите вторую кошку

А тут есть паук, да-да!

В темноте можно и перепутать

Ну как, получилось все понять с первого раза? Может, у вас тоже есть подобные фотографии, которые нужно поразгадывать? Делитесь с нами.