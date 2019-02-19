25 фото, героям которых плевать на законы физики

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Да, яблоко обычно падает вниз, но то и дело возле нас появляются вещи, люди и животные, которые с треском опровергают этот закон. Да и другие законы физики тоже. Коты-эквилибристы, супергибкие девушки-рептилии, световые иллюзии, спровоцированные обычными с виду предметами, — оказывается, привычные принципы устройства мира не так уж и постоянны.

Пользователи сети активно делятся фотографиями вещей и явлений, которые ввели их в ступор, и AdMe.ru не остается ничего другого, как, глядя на них, тоже открывать рот от удивления.

1. «Лежала на диване в своей привычной позе, вызвала у присутствующих некоторое удивление. Тяжело быть рептилией среди людей»

2. «Всего-навсего дно моего пустого бокала»

3. Огнетушитель, который не признает стереотипов

4. Этот электрический кабель оказал странное воздействие на растущее под ним дерево

5. «Увидев это, я понял, что мне в спортзале делать нечего, и просто ушел»

6. Оказывается, банан может быть волнообразным

7. «Мои веснушки видны только под ультрафиолетом»

8. «Купил упаковку яиц, и среди обычных экземпляров в ней было это»

9. Панорамная съемка Лос-Анджелеса дала странный эффект

10. Эта гнилая тыква выглядит расплавленной

11. Не дорога, а сплошная психоделика

12. Что-то странное случилось с одним из кубиков льда в процессе замораживания

13. «Режим съемки HDR в моей камере придает телефону моего парня сверхъестественный вид»

14. «Камера запечатлела позади моего хомяка непонятное явление, похожее на портал»

15. Непонятно, он лежит, стоит или висит

16. «Странное облако, которое я сфотографировал пару лет назад»

17. Просто утреннее отражение от входной двери

18. «Камень ударился о лобовое стекло, образовав не трещинку и не паутинку, а какой-то концентрический узор»

19. В отражении зеркала коврик заметно меняет оттенок

20. Туалет этого торгового центра оформлен так, что кажется перевернутым вверх тормашками

21. Посудомоечная машина разбила бокал довольно причудливым образом

22. «Моя мама разрезала арбуз, и он оказался внутри испорчен, но необычайно красив»

23. Эта свеча плавится каким-то непонятным образом, попирающим все законы гравитации

24. Похоже, далеко не всем паукам дано красиво плести паутину

25. Еще одно доказательство того, что котам плевать на закон всемирного тяготения