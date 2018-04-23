25 детей, рядом с которыми покой взрослым только снится

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Никогда не угадаешь, какие сюрпризы преподнесут нам дети. Их непосредственность и особенный взгляд на жизнь могут удивлять, смешить, вводить в ступор и даже пугать. Интернет-пользователи не устают рассказывать о проделках своих чад. И даже не знаешь, как на некоторые реагировать.

AdMe.ru собрал для вас 25 фотографий детей, с выходками которых родные никак не могут справиться.

«Дочка, которая никогда не смотрела ужастики, посмотрела в раковину и сказала: „Привет, Джордж!“ Преодолевая страх, я опустила глаза и увидела Джорджа, брата свинки Пеппы»

«Играли с братом в прятки. Я действительно не мог найти его, пока не услышал чихание из рекламной стойки»

Режим сна нарушать нельзя. Даже если он настигает в неожиданных местах

«Моя дочь решила выиграть в гляделки у опасного соперника»

«В прошлом году мой сын хотел быть почтовым ящиком на Хеллоуин, в этом он нарядился в торговый автомат»

Иногда манеж покупают не для ребенка, а от ребенка

«Племянник считает, что так играть удобнее. И не переспоришь»

Получил от 10-летней сестренки рождественскую открытку

«Джону от Мэри. Я хотела бы сказать убейся о стену, но сегодня Рождество, поэтому счастливого Рождества!»

«В детстве у меня были особые приоритеты»

«Ребенок в моей школе четко высказывает свое отношение к учебному процессу»

Когда попросил ребенка просто сложить вещи, а он подошел к этому творчески

«Каждый раз, когда я засыпаю, мой маленький брат крадет мой ноутбук, каким-то образом обходит пароль и делает забавные фотографии с помощью веб-камеры»

«Он спрятался за небольшим шкафом и уснул прямо на уроке во время демонстрации видео»

«Мой младший брат — настоящий засранец!»

«Дочь сказала, что больше никогда не пойдет в школу»

«Многолетние наблюдения по всему миру доказывают, что если вы разрешите ребенку поиграть в приставку, то он даст своей младшей сестре отключенный контроллер»

«Мой друг в детстве фотографировался как хотел и с чем хотел»

«Племянница приехала в гости. Моя собака смирилась с тем, что ей придется стать красивее»

«2-летняя дочка научилась косить глазами и теперь делает это постоянно. На каждом фото. Черт»

Этот ребенок отправился на Хеллоуин в костюме пука

«Работаю в летнем лагере. Недавно 8-летняя девочка сказала, что нарисовала свою старшую сестру»

«Я люблю пиво!»

«Мальчик из моей школы сделал себе кольчугу и отказывается снимать ее даже по просьбе учителей»

«Племяшка только что поняла, что мама не толстая, а беременная. Она скоро станет старшей сестрой и не очень-то этому рада»

«Сестренка нарисовала картины для каждого из наших братьев и сестер. Эта моя...»

«Малыш застрял в аппарате с игрушками. Он бросал игрушки и леденцы своим друзьям в ожидании спасения»

А как развлекаются ваши дети?