25 человек, которым удалось поймать на фото момент настоящего счастья

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Счастье не увидишь воочию, но на фото можно запечатлеть те моменты, когда от радости перехватывает дыхание и теплеет на душе. И хотя такие памятные карточки перекочевали из толстых семейных альбомов в бескрайние просторы сети, они все так же вызывают исключительно приятные эмоции.

Мы в AdMe.ru искренне верим, что каждый человек хотя бы раз испытывал светлые чувства гармонии и единения с собой и миром. В нашей сегодняшней подборке — проникновенные кадры из жизни самых разных людей. А в конце статьи вас ждет жизнеутверждающий бонус.

1. «Моему папе сегодня исполнилось 100 лет, и он был очень рад этому»

2. Вот оно, настоящее счастье, а не это все...

3. «Мой папа наконец обновил свой телефон. Теперь он путешествует и везде делает селфи. Я думаю, этим стоит поделиться, так как он выглядит очень довольным!»

4. «Мне 24, и я только что вернулась со своего первого в жизни свидания»

5. «Впервые за всю жизнь у меня появился спальный гарнитур»

6. «Последние 5 лет я работала в очень консервативных дошкольных учреждениях. Мне так долго приходилось одеваться „как положено“. В этом году я снова начала носить то, что мне нравится»

7. «У меня нет возможности завести кошку, так что при посещении кошачьего кафе я словно попадаю в рай»

8. «Недавно мне пришлось начинать бизнес с нуля, но в прошлом году я не только завоевал титул „Человек года“ в своем городе, но и попал на обложку журнала»

9. «Увидев, что я нервничаю перед собеседованием, сын дал мне свои часы на удачу. Безмерно люблю его»

10. «Я не хотела детей и не думала, что стану матерью-одиночкой. Но когда я осознаю, как меня любит дочка, я понимаю, что счастлива... Благодаря ей я улыбаюсь каждый день»

11. «Мой сын любит нашу кошку с момента своего рождения. Она отвечает ему взаимностью, а я никогда не верил, что такое возможно»

12. «Я помолвлена! 3 года назад я встретила потрясающего человека, который помог мне научиться любить и ценить себя. До сих пор не верю, что мы скоро поженимся»

13. «Перевел сына в частную школу, и он грустил: пришлось расстаться с лучшим другом Барреттом. Сегодня учитель представил детям нового ученика. Угадайте, кто это? Барретт!»

14. «Мы с моим парнем впервые признались друг другу в любви»

15. «Новый год начался с того, что я сделал своей девушке предложение. Готовился к этому около 3 месяцев»

16. «Моя жена была без сознания, но пришла в себя как раз накануне своего любимого праздника»

17. «Я наконец живу в любимом городе и обожаемом доме с девушкой своей мечты. Десятилетие потерь закончилось. Впереди еще одно, в котором можно все начать заново»

18. «Мы забрали из приюта кота, которому было 11 лет. Они с дочкой буквально влюбились друг в друга. Сегодня она вернулась домой после недели в лагере»

19. «Это я с первым экземпляром детской книги, которую я написал»

20. «Это мой кот по имени Эйс. Я кормила из бутылочки его и остальных котят из помета, когда им было 2 дня от роду. Всех удалось отдать в добрые руки, а Эйс остался со мной. Я очень люблю его»

21. «Врач сказал, что моя жена никогда не сможет забеременеть. Вот фото наших новорожденных двойняшек»

22. «В 2012 году один из моих лучших друзей предложил мне вместе пойти на выпускной. Что ж, скоро у нас свадьба!»

23. «Мой отец был против кошки. Сегодня он построил дом для нашей беременной любимицы»

24. «Папа снимал нас с братом на видеокамеру, когда мы были детьми. Брату понадобилось несколько месяцев, чтобы оцифровать все записи»

25. Танец с бабушкой на выпускном вечере

Бонус: учителя и одноклассники поздравляют мальчика, победившего лейкемию, с возвращением в школу

А в какой момент вы поняли, что счастливы? Удалось ли вам запечатлеть его?