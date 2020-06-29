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25+ человек, у которых есть шикарный план, как спустить миллион

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Шансы на крупный выигрыш в лотерее довольно малы, но это не мешает людям мечтать о том, как их жизнь изменится в одночасье, когда они получат крупную сумму денег. Для кого-то выигрыш — это шанс купить дом мечты, мощную машину, начать свой бизнес, заняться благотворительностью или провести незабываемый отпуск.

AdMe.ru отыскал тех, кто уже знает, как распорядится внезапным богатством, и не побоялся поделиться своими мечтами. А в конце статьи вас ждет бонус — история, как изменилась жизнь мужчины, который все-таки выиграл $ 1 млн.

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Бонус: «Люди, которые выиграли джекпот в лотерее или просто огромную сумму, как вы потратили деньги?»

© MyBobaFetish / Reddit

А как бы вы потратили деньги, внезапно разбогатев?

10264955
11k